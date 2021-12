O Telescópio Espacial Webb da NASA está pronto para implantar um protetor solar e se refrescar

Com as primeiras grandes implantações estruturais de Webb concluídas e a montagem da torre implantável do observatório ampliada, estamos dando um passo para trás para aprender mais sobre o sunvisor de Webb. Cientista do projeto Observatório Michael McElwain, de NASAO Goddard Space Flight Center ofereceu estas idéias:

“O telescópio e os instrumentos científicos de Webb estão prontos para ir para a sombra e você nunca mais verá a luz solar direta novamente. Usa um dos recursos de design exclusivos de Webb negativo Resfriamento por um filtro solar de cinco camadas para atingir temperaturas de operação do telescópio de 45 K (-380 °.). F) O enorme protetor solar mede 70 por 47 pés (21 por 14 metros) quando implantado, ou aproximadamente do tamanho de uma quadra de tênis. A geometria e o tamanho do sunvisor foram determinados de forma que o telescópio pudesse indicar um campo de visão cobrindo 40% do céu em um determinado momento e pudesse observar em qualquer lugar no céu durante um período de seis meses. Esta arquitetura inovadora permite que a sensibilidade de Webb seja restrita a um fundo natural do céu (principalmente luz zodiacal) em vez de ser comprometida pelo próprio brilho térmico do observatório, para todos os comprimentos de onda menores que 15 mícrons, durante a missão.

“Para o lançamento, a pala solar foi dobrada como um dossel e alojada nos cascos das plataformas dianteiras e traseiras (UPS). Tanto as estruturas de suporte do telescópio quanto a proteção solar são mecanicamente conectadas entre si e o ônibus da espaçonave para caber na carenagem do Ariane 5 e resistir ao ambiente de lançamento dinâmico. ”

“São 50 Principais implantações que transforma o Webb de uma configuração de inicialização armazenada em um observatório operacional. A sequência de implantação do sunvisor começou com a liberação mecânica da parte dianteira e, em seguida, da parte traseira do no-break do telescópio e o abaixamento mecânico da posição. O telescópio e os instrumentos científicos, montados em um conjunto de torre desdobrável, foram então liberados e levantados mecanicamente. Há uma aba de impulso fixada na extremidade traseira do no-break que é liberada e posicionada, e sua função é equilibrar a pressão solar no protetor solar difusor. As tampas da viseira são liberadas puxando os dispositivos de liberação de filme para fora do caminho, preparando o sistema para implantar as camadas da viseira. Os braços telescópicos médios ramificam-se sequencialmente do porta-espaçonave perpendicularmente à linha de visão do telescópio, puxando a pilha dobrada de camadas de protetor solar para a configuração final, mas ainda sem torção. Finalmente, cada camada de protetor solar é aparafusada na posição, começando com a camada voltada para o sol e terminando com a camada voltada para o telescópio. O filtro solar difuso inicia uma rápida desaceleração do telescópio e dos instrumentos científicos, mas os aquecedores a bordo dos instrumentos científicos serão usados ​​para controlar sua desaceleração e evitar a contaminação.

“Embora essas etapas tenham sido testadas e operacionalmente ensaiadas no Centro de Operações da Missão, essas atividades essenciais para uma missão bem-sucedida devem ser realizadas. Felicidades à nossa equipe e fique calmo, Webb!”

– Michael McElwain, Cientista do Projeto do Observatório da Web, Goddard Space Flight Center da NASA