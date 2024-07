As lágrimas de Ronaldo e os temores de Berhalter após a saída da seleção dos EUA da Copa América

Atlético Futebol Clube ⚽ é O atletaSeu boletim diário de futebol (ou futebol, se preferir). Inscreva-se para recebê-lo diretamente em sua caixa de entrada.

🇺🇸 Os Estados Unidos caem De Cuba

🥹 Ronaldo Colapso estranho

👕 dentro Oferta de camisa do Manchester United

💸 Mbappé Uma disputa sobre os salários do Paris Saint-Germain

Cantinho da Copa América: A seleção americana deve ter melhor desempenho



De repente, para a seleção americana de futebol, Copa do Mundo 2026 É muito longe. Faltam dois anos para o início do evento. Como co-anfitriões, não há nenhuma campanha de qualificação com a qual possam se distrair entretanto. São inúmeras horas para pensar e contemplar.

Deus, eles têm muito em que pensar. Afinal, a disputa pela Copa América acabou. Christian Pulisic queria dar a melhor atuação de suas vidas na noite passada, mas foi o que aconteceu Uma derrota sem alma por 1 a 0 para o Uruguaienquanto a grande fuga continuou durante quase seis minutos, antes de Matías Oliveira marcar o gol da vitória aos 66 minutos (abaixo).

Os Estados Unidos são eliminados antes das oitavas de final e todas as apostas estão canceladas. Agora a saída da fase de grupos está sendo “avaliada de forma abrangente” pela Federação de Futebol dos EUA. O primeiro ponto da agenda será: O destino do técnico Gregg BerhalterAs coisas não deveriam ser assim na Copa América e não podem ser assim na Copa do Mundo.

Berhalter diz que é o homem certo para o cargo – os treinadores não costumam pedir expulsões – mas o confronto crucial com o Uruguai terminou em reclamações sobre o árbitro, reclamações sobre os ângulos das câmeras de TV e em agarrar-se a qualquer coisa por um favor da Bolívia. Nas próprias palavras da NFL: “Temos que fazer melhor”.

Zona de conforto?

Neste ponto, alguns fatos domésticos podem não estar errados. Vamos usar Uruguai Em comparação, eles têm um treinador de mais elite do que Berhalter e isso fica evidente. Comparativamente, eles também têm mais talentos em sua equipe. Eles não se promovem demais. Eles simplesmente fazem isso.

Parece que os jogadores da seleção norte-americana de futebol estão com Berhalter de volta. Goleiro Matt Turner Ele disse que “não tem nenhum problema com a direção que estamos tomando”. Weston McKinney “Todos eles se sentem confortáveis ​​com Greg”, disseram os membros da equipe. Isto é uma coisa boa? Ou o manejo aleatório da bola por Marcelo Bielsa daria um impulso moral aos Estados Unidos?

Berhalter já esteve em uma situação difícil antes. Pela segunda vez consecutiva, ele se encontra em outro grande torneio. No vazio que se segue à Copa América, a discussão sobre o seu futuro é tudo o que preencherá o vazio.

Onde está Neymar?

O Brasil deve evitar a mesma sensação de ansiedade mais tarde, embora uma partida difícil do Grupo D contra a Colômbia os aguarde. Curiosamente, a história da Copa América do Brasil até agora diz respeito a um homem impróprio para jogar – Neymar.

Aos 32 anos, ele está perto de sair? nada mesmo. Ele fica na arquibancada e chuta todas as bolas. É o décimo segundo jogador da seleção brasileira e continua ganhando prêmios até o fim. Ele também usa uma camisa bonita.

Assistir a uma partida

Folha de negócios 📝

É Dia do DealSheet no The Athletic. Aqui está o que está acontecendo na frente de transferência:

Zona Euro: a oferta de Ronaldo

Sabe-se que não existe a letra “i” na palavra “equipe”. Mas definitivamente existe um “i” na palavra “equipe”.Cristiano Ronaldo“E nada menos que quatro em “regressão digna”.

Ronaldo foi feito sob medida para O show de Truman:Ele fica mais feliz quando todas as luzes, câmeras e olhos estão voltados para ele. Se você o viu treinar Portugal do lado de fora durante… Final do Euro 2016 – Quero dizer, se você já assistiu – você não tem ilusão de que a discrição é sua qualidade definidora.

Mas nestes euros é preciso Minha própria rotina A um novo nível: a raiva, o espectáculo, a insistência em desperdiçar cada livre e cada oportunidade que Portugal tem (ver gif abaixo). A noite passada foi realmente ótima: Ronaldo está chorando No meio da prorrogação Por ter perdido um pênalti, embora Jan Oblak tenha defendido de forma brilhante. Embora a partida ainda fosse vencida.

Portugal venceu a Eslovénia nos penáltis, por isso está tudo bem, não adianta chorar pelo leite derramado. Mas o comportamento de Ronaldo não se limita a um remate de 12 metros. O que estamos vendo é um jogador que antes era intocável se transformando em intocável. por muito pouco Sendo um obstáculoAquela aura que ele tinha desapareceu? Ele sabe disso e Portugal também. Mas ninguém tem coragem de dizer isso em voz alta.

O jogo deveria ter ido para Diogo Costa depois de três grandes defesas nos pênaltis. Como sempre, Ronaldo roubou a cena de qualquer maneira. Depois passamos para as quartas de final contra a França: Cristiano x Kylian Mbappe. França venceu a Bélgica por 1-0 O desempenho de Portugal ontem foi um pouco fraco, mas não há dúvidas de que precisa de Mbappe. Quanto a Portugal e Ronaldo, não precisam disso. Ou talvez eles não sejam mais o que costumavam ser.

Por dentro do colapso da Itália

O episódio de segunda-feira do TAFC abordou o fim do reinado da Itália como campeã europeia, mas não quero que você perca a verdadeira história de como o seu grupo caiu na paranóia.

A equipe havia sofrido uma péssima defesa do título e, no dia da eliminação pelas mãos da Suíça, o técnico Luciano Spalletti estava pronto para lutar contra todos. Ele estava nervoso e um tanto desequilibrado.

Existem razões para demitir Spalletti? Parece que não é o caso. Spalletti permanecerá em seu cargo, o que é uma bênção tanto para escritores quanto para seguidores.

Assistir a uma partida

Patrocinador lucrativo: Manchester United consegue novo acordo no valor de US$ 225 milhões

É um exagero dizer Nenhuma publicidade é má publicidadeAlguma publicidade é má e a pior publicidade pode ser fatal.

A melhor maneira de colocar isso é dizer que algumas marcas são incrivelmente resilientes. Manchester UnitedEles estavam se debatendo e se debatendo. Na competição, eles ficaram para trás. Mas isso não os impediu de garantir um novo acordo de patrocínio de camisas Vale US$ 225 milhões (£ 178 milhões) em três anos.

Nesta temporada são US$ 75 milhões, o que é muito lucrativo para esse tipo de patrocinador. O acordo é com a empresa de tecnologia americana Qualcomm – subsidiária da empresa Snapdragon O nome estará na camisa do United – e o dinheiro está totalmente garantido, independentemente de coisas como a qualificação para a Liga dos Campeões. A Qualcomm só quer fazer parte desse trabalho.

Adam Crafton entrevista o CMO da Qualcomm, Don McGuire, e seus comentários sobre alcance e perfil, Não menos importante na ChinaIsto prova que não importa quão fraco seja o Manchester United em campo, o seu apelo comercial permanecerá forte para sempre.

