As forças de segurança iranianas detiveram brevemente o pai de Mahsa Amini um ano após sua morte

16 de setembro (Reuters) – As forças de segurança iranianas detiveram brevemente o pai de Mahsa Amini neste sábado e foram enviadas para áreas de maioria curda do país um ano depois de ela ter morrido sob custódia policial, levando a alguns dos maiores protestos desde a queda do Xá em 2016. 1979.

A mídia estatal relatou a prisão de vários “contra-revolucionários” e “terroristas” em várias cidades iranianas, e disse que as forças de segurança frustraram os planos para criar agitação em torno de manifestações ilegais.

A morte de Mahsa Amini, uma mulher curda de 22 anos que foi detida pela polícia moral no ano passado sob a acusação de violar um código de vestimenta obrigatório, desencadeou durante vários meses os maiores protestos de sempre contra o regime clerical xiita na República Islâmica. Isso provocou condenação internacional.

No sábado, primeiro aniversário da sua morte, forças de segurança em grande escala foram destacadas para áreas de maioria curda no Irão, em antecipação a distúrbios, de acordo com grupos de direitos humanos.

Mas imagens publicadas nas redes sociais mostraram protestos claros em áreas como Gohardasht, um bairro da cidade de Karaj, a oeste da capital, Teerão, e na cidade de Mashhad, no nordeste do país.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostrava um grupo de manifestantes em Gohardasht a gritar: “Somos uma grande nação e recuperaremos o Irão”, enquanto os motoristas buzinavam e gritavam encorajamento. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a autenticidade do vídeo.

A Rede de Direitos Humanos do Curdistão disse que o pai de Mahsa, Amjad Amini, foi advertido contra comemorar a morte de sua filha antes de ser libertado. A agência oficial de notícias IRNA negou a prisão de Amjad Amini, mas não disse se ele foi detido brevemente ou avisado.

Anteriormente, as redes sociais e grupos de direitos humanos relataram que as forças de segurança tinham assumido posições em torno da casa de Amini em Saqez, no oeste do Irão.

“A história de Mahsa não terminou com a sua morte brutal”, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, num comunicado na sexta-feira. “Ela inspirou um movimento histórico – mulheres, vida e liberdade – que impactou o Irão e impactou pessoas em todo o mundo”.

Na sexta-feira, a Grã-Bretanha impôs sanções a quatro responsáveis ​​iranianos e os Estados Unidos afirmaram que estavam a impor sanções a mais de duas dezenas de indivíduos e entidades ligadas à “repressão violenta” dos protestos no Irão.

De acordo com publicações nas redes sociais, os pais de Amini disseram num comunicado no início desta semana que, apesar das advertências do governo, iriam realizar uma “cerimónia memorial tradicional e religiosa” no túmulo da sua filha de 22 anos em Saqqez.

Ataques em grande escala foram relatados em várias cidades da região do Curdistão iraniano.

Mas a Agência de Notícias da República Islâmica disse que a cidade de Saqqez, cidade natal de Amini, estava “completamente calma” e que os apelos a um ataque nas regiões curdas falharam devido à “vigilância popular e à presença das forças de segurança e do exército”.

Citou um funcionário da região do Curdistão dizendo: “Vários agentes afiliados a grupos anti-revolucionários que planeavam causar o caos e preparar material mediático foram presos nas primeiras horas desta manhã”.

Grupos de direitos humanos afirmaram que nos protestos que se seguiram à morte de Amini, mais de 500 pessoas foram mortas, incluindo 71 menores, centenas ficaram feridas e milhares foram presas. O Irão realizou sete execuções ligadas aos distúrbios.

A Amnistia Internacional afirmou num relatório do mês passado que as autoridades iranianas “submetem as famílias das vítimas a prisões e detenções arbitrárias, impõem duras restrições às reuniões pacíficas em túmulos e destroem as lápides das vítimas”.

Muitos jornalistas, advogados, activistas, estudantes, académicos, artistas, figuras públicas e membros de minorias étnicas acusados ​​de ligações à onda de protestos, bem como familiares de manifestantes mortos nos distúrbios, foram detidos, convocados, ameaçados ou expulsos. Nas últimas semanas, de acordo com grupos de direitos humanos iranianos e ocidentais.

O jornal diário iraniano Etemad noticiou em Agosto que o advogado da família de Amini também enfrentava acusações de “propaganda contra o regime”. Se for condenado, Saleh Nakbakht enfrentará uma pena de prisão de um a três anos.

Edição de Toby Chopra, Alex Richardson e Nick Macfie

