As chuvas de meteoros Gemini atingem o pico esta noite; Boas notícias para os amantes do céu em Michigan

As chuvas de meteoros mais consistentes do ano atingem o pico esta noite. O céu parece cooperar.

Os céus de Michigan em dezembro costumam ser nublados. Hoje, no entanto, o ar quente que se move do oeste interrompeu o desenvolvimento de nuvens que afetam o lago. O primeiro passo para os Michiganders serem capazes de ver as chuvas de meteoros dos Geminídeos é ter um céu limpo. Nem todo estado de Michigan terá céu limpo. A porção sul e central do baixo Michigan serão as áreas sob as estrelas visíveis.

Aqui está a previsão da cobertura de nuvens para esta noite.

Previsão de cobertura de nuvens para as 21h de segunda-feira, 13 de dezembro, mostrando a maior parte da metade sul do baixo Michigan com céu limpo.

A previsão da cobertura de nuvens da meia-noite para esta noite mostra a metade sul do baixo Michigan com céu limpo.

Cobertura de nuvens prevista para 5 da manhã de terça-feira, 14 de dezembro, mostrando apenas o sul, baixo Michigan, com céu claro.

Na maior parte da noite, a metade sul do baixo Michigan terá um céu agradável e claro. Northern Lower e UP terão nuvens altas que podem impedir a visualização dos Geminídeos.

“Este ano, uma lua brilhante convexa interfere na visão durante as horas da noite, então a melhor época para ver Geminídeos este ano é, na verdade, na manhã de terça-feira após o pôr do sol”, diz Todd Slecher, um astrônomo do Planetário Longway em Flint. A lua é antes das 3 da manhã. Geminídeos são vistos melhor entre 3h e 6h na terça-feira.

Astrônomos como Slisher dizem que os geminídeos são uma das melhores chuvas de meteoros a cada ano. Em sua potência máxima, ele podia ver 120 meteoros por hora. Provavelmente veremos de 20 a 30 meteoros por hora, diz Slisher.

Esta noite pelo menos não está muito fria, com temperaturas na casa dos 30 graus. Os astrônomos sugerem deitar no chão e olhar em linha reta. Seus olhos levarão algum tempo para se aclimatarem à escuridão e começarem a ver meteoros.

Você pode tentar ver os meteoros esta noite, mas o luar tornará mais difícil de ver.