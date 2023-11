As ações asiáticas estão irregulares, o iene está frágil antes dos dados de inflação dos EUA

CINGAPURA (Reuters) – As ações asiáticas subiram nesta terça-feira, antes de um importante relatório de inflação dos EUA que poderia impactar severamente as perspectivas políticas do Federal Reserve (banco central dos EUA), enquanto o frágil iene se aproximava de seus níveis mais baixos em 33 anos, colocando-o de volta na intervenção. zona.

O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) do MSCI subiu 0,23%, a caminho do segundo dia consecutivo de ganhos.

O preço do iene japonês atingiu 151,71 ienes por dólar durante o horário asiático, depois de atingir seu nível mais baixo em um ano, 151,92, na segunda-feira. Se a moeda em dificuldades ultrapassar o mínimo do ano passado de 151,94, atingirá um novo mínimo de 33 anos.

O Ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, disse terça-feira que o governo tomará todas as medidas necessárias para responder aos movimentos cambiais, repetindo o seu mantra habitual de que a volatilidade excessiva é indesejável.

As ações europeias também deverão permanecer fracas, com os futuros do Eurostoxx 50 caindo 0,05%, os futuros do DAX alemão caindo 0,01% e os futuros do FTSE caindo 0,15%.

Os investidores estão aguardando o relatório de inflação dos EUA, que será divulgado ainda hoje, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e outros legisladores disseram que ainda não tinham certeza se as taxas de juros eram altas o suficiente para controlar a inflação.

Economistas consultados pela Reuters esperam que a inflação global dos preços ao consumidor nos Estados Unidos desacelere para 3,3% em outubro, de 3,7% em setembro, com a chamada taxa de inflação subjacente, que exclui componentes voláteis, permanecendo inalterada em 4,1%.

“Esses dados têm um impacto significativo na direção política futura do Fed”, disse Anderson Alves, trader da ActivTrades.

“Um erro, especialmente no componente menos volátil do núcleo da inflação, pode levar os comerciantes a acreditar que o Fed pode evitar novos aumentos. Por outro lado, qualquer vitória pode levar a uma reavaliação notável da curva de juros de curto prazo dos EUA.”

As ações chinesas caíram marginalmente, com o índice CSI 300 (.CSI300) caindo 0,19%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) subiu 0,09%, antes de uma cúpula entre os principais líderes das duas maiores economias do mundo. Mais tarde esta semana.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos foram de 4,630%, ligeiramente abaixo do pico de uma semana de segunda-feira de 4,696%.

A maioria dos mercados tomou nota da decisão da Moody’s de reduzir a perspectiva da classificação de crédito AAA dos EUA para “negativa” de “estável” na sexta-feira. A decisão da Moody’s surge depois de a sua concorrente, a Fitch, ter reduzido a classificação de crédito máxima dos Estados Unidos em Agosto.

“Faltando apenas um ano para as eleições presidenciais, é pouco provável que o governo anuncie propostas significativas para resolver estas questões, dada a impopularidade das promessas de cortes de gastos e aumentos de impostos”, disse Gary Duggan, diretor de investimentos da Delma Capital.

Os Estados Unidos enfrentam outra paralisação parcial do governo a partir de sábado se o Congresso não aprovar um projeto de lei de gastos temporário.

Ele volta a assistir Elaine

O declínio generalizado do iene fez com que os investidores voltassem a observar se as autoridades japonesas irão intervir, com os dados da inflação nos EUA provavelmente a serem o motor por trás do próximo grande movimento.

A última vez que o Japão interveio no mercado cambial vendendo o dólar e comprando o iene foi em outubro do ano passado. Os dados de intervenção divulgados no mês passado mostraram que as autoridades se abstiveram de tomar novas medidas deste tipo desde então.

A moeda caiu cerca de 14% em relação ao dólar até agora neste ano.

O iene subiu brevemente em relação ao dólar no horário de Nova York na segunda-feira, depois de atingir seu nível mais baixo desde o início do ano, o que os analistas atribuíram a uma onda de negociações de opções que vencerão esta semana.

Nicholas Shea, estrategista do Standard Chartered Bank, disse que as flutuações no iene sinalizam que os mercados estão preocupados com uma possível intervenção, o que ajuda a conter a especulação excessiva.

“De certa forma, os participantes do mercado estão a fazer o trabalho do Tesouro por eles, à medida que os mercados começam a adivinhar o movimento dos preços por detrás de qualquer declínio repentino do dólar face ao iene”, disse ele.

O índice do dólar, que mede a moeda norte-americana em relação a seis moedas concorrentes, subiu 0,057%, para 105,69. O índice caiu 1% em novembro, a caminho de encerrar uma seqüência de três meses de vitórias consecutivas.

Os preços do petróleo subiram ligeiramente depois de um relatório da OPEP ter afirmado que os fundamentos do mercado permaneciam fortes. O petróleo dos EUA subiu 0,27%, para US$ 78,47 por barril, e o petróleo Brent registrou US$ 82,73, subindo 0,25% durante o dia.

