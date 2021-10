As 5 piadas mais polêmicas de Dave Chappelle, do livro The Closer, da Netflix

Dave Chappelle Ele está enfrentando uma grande reação às piadas que fez durante seu sexto e último confronto NetflixÉ o “mais próximo”.

comediante, 48, É criticado por muitos Na comunidade LGBTQ +, por aparentemente dobrar os comentários que fez sobre a comunidade transgênero em seu especial anterior, Sticks & Stones, ele não mostrou nenhum sinal de remorso desde que organizações LGBTQ + proeminentes se manifestaram contra ele e a Netflix para lhe dar uma plataforma.

Com tanta controvérsia e polêmica girando em torno do comediante, alguns podem estar confusos sobre o que exatamente ele disse que gerou tanto desdém. Para ajudar a manter o debate no contexto, aqui está um resumo das 5 piadas mais polêmicas de “Closest” de Chappelle.

Processando comentários anteriores

O motivo pelo qual muitas pessoas pensam que Chappelle diminui seus comentários anteriores é que ele dedicou aproximadamente o último terço de seu especial de comédia stand-up para falar sobre questões LGBTQ +, especificamente quando se trata da comunidade transgênero. ele é Anteriormente pegou uma reação adversa Para análises feitas em “Sticks & Stones”, bem como seus outros especiais do Netflix. Durante uma parte deste especial recente, Chappelle argumentou que qualquer pessoa que estivesse realmente interessada em seu trabalho anterior saberia que ele não estava realmente falando sobre a comunidade transgênero quando estava fazendo suas piadas.

“Nunca tive problemas com pessoas trans”, afirma. “Se você ouvir o que tenho a dizer, fica claro que meu problema sempre foi com os brancos.”

Ele acrescentou: “Volte, volte hoje à noite, depois do show … Eu disse, ‘Quanto devo compartilhar na sua selfie?'” ‘Eu disse:’ Você não deve discutir isso na frente de negros ‘, eu sei que no Brooklyn eles usam salto alto só para se sentirem seguros. Eu perguntei por que é mais fácil para Bruce Jenner mudar de sexo do que mudar de nome para Argila de cassius?

“Eu nem falo sobre eles, eu falo sobre nós e eles não ouvem.”

Defendendo JK Rowling

Embora Chappelle aparentemente tenha defendido seus comentários anteriores, muitas pessoas que seguiram “The Closer” encontraram seus comentários. Defendendo a autora de “Harry Potter” J.K. Rowling insustentável.

“Eles cancelaram J.K. Rowling – oh meu Deus,” Chappelle diz em seu próprio programa. “Efetivamente, ela disse que o sexo era real, a comunidade transgênero (palavrão) ficou com raiva e começaram a chamá-la de TERF.”

“TERF” é um termo que muitos críticos usaram em Rowling, que se refere ao “feminismo transexclusivo radical”. É sobre alguém que acredita no feminismo, mas não inclui as mulheres transexuais como parte de suas crenças pessoais ou ativismo nesse sentido.

“Eles olham para as mulheres transexuais da mesma forma que nós, negros, olhamos para Blackface”, explica Chappelle. ‘Eles dizem’ Oh, isso é b ‘- me impressiona! “

Foi quando Chappelle anunciou orgulhosamente que também se identificava como “TERF”.

“Sexo é real”

O comediante então passou alguns minutos enfatizando os aspectos biológicos do gênero, descartando o que muitos críticos e ativistas transgêneros argumentaram, reduzindo a conversa à mera biologia ao invés das construções sociais de gênero.

“Cada humano nesta sala, cada humano no chão tem que passar pelas pernas de uma mulher para estar no chão, isso é um fato”, disse Chappelle em privado. “Agora, eu não estou dizendo isso para dizer que mulheres trans não são mulheres. Eu só estou dizendo que esses caras entendem … você sabe o que quero dizer?” Não estou dizendo que não é p —, mas é como além de p — ou impossível p — “.

Controvérsia Dababy

Chappelle não zombou da comunidade LGBTQ + por “cancelar” DaBaby depois que ele fez Comentários anti-gay Em um concerto recente na área de Miami. Ele foi forçado a fazer várias desculpas porque as críticas o levaram Caiu da programação Lollapalooza .

Em The Closer, Chappelle observou que o rapper, cujo nome verdadeiro é Jonathan Kirk, teve mais lutas na carreira por comentários anti-gay do que o tiroteio de 2018 que deixou um jovem de 19 anos morto.

“Parte da comunidade LGBTQ + não conhece a história da DaBaby”, disse Chappelle. “Atire uma vez [19-year-old Jaylin Craig] E o matou no Walmart. Isto está correto.”

“DaBaby atirou e matou um [man] no Walmart, Carolina do Norte. Ele continuou: “Nada de ruim aconteceu em sua carreira. Você vê aonde estou indo com isso? Em nosso país, você pode filmar um [man]Mas é melhor não ferir sentimentos gays. “

Fox 46 Ela afirmou na época que as acusações foram retiradas no tiroteio depois que uma testemunha chave não compareceu para depor. DaBaby afirma que Craig estava tentando roubá-lo, mas sua família diz que não foi o caso.

Em outubro de 2019,. Foi lançado Indicado ao Grammy “Não estou perdendo o sono” por causa do tiroteio, que ele disse ser “inevitável”, disse o rapper à Billboard.

pedir uma trégua

Muitos dos especiais de Chappelle são dedicados a falar sobre suas piadas anteriores sobre a comunidade LGBTQ + e a polêmica que eles criaram. Ele terminou a sua com uma nota sobre empatia e como ela não pertence a nenhuma sociedade. Embora ele quisesse dizer isso como uma reprimenda para cancelar culturaFinalmente, ele voltou para a comunidade LGBTQ +. Como resultado, apesar de passar muito tempo discutindo em particular para a comunidade, ele indicou que não iria discutir mais o assunto.

Ele concluiu: “Não vou contar outra piada sobre você até que tenhamos certeza de que vamos rir juntos. Eu lhe digo, estou feito, estou cansado de falar.” “Tudo o que peço à sua comunidade é, com toda a humildade, por favor, pare de bater no meu povo.”

Para contextualizar, a frase “derrubar” é geralmente reservada para quando uma pessoa de status superior usa uma plataforma para ridicularizar uma pessoa ou comunidade de status inferior. Durante o filme The Closer, Chappelle observou como a frase ficou chateada quando foi aplicada a seus comentários sobre a comunidade LGBTQ + por seus críticos. Como resultado, a leve trégua que este texto estava oferecendo derrubou e insinuou que a sociedade como um todo era capaz de abolir dignitários como ele e, assim, sentar-se em uma cadeira de alto escalão.