A estrela de ‘Squid Game’ Jung Ho-yeon é realmente ‘obcecada’ por Dogecoin? – Dogecoin – dólar americano ($ DOGE)

“Jogo de lula” uma atriz Jung Ho Yoon, que estreou com popularidade Netflix (NASDAQ:NFLX) supostamente certificado Dogecoin (CRIPTO: cão) em entrevista à Vogue Coreia, de acordo com um tweet retuitado pelo YouTuber Matt Wallace.

O que aconteceu: O Marketing Digital Ninja “Topdoge” tweetou que a estrela do Squid disse à Vogue que ela é obcecada por Dogecoin.

Veja também: Como comprar Dogecoin (DOGE)

A estrela do Squid Game, Hoyeon Jung, revelou em uma entrevista recente à Vogue Korea que ela recentemente se tornou obcecada por Dogecoin. “Eu acho que é algo que o mundo precisa agora. Quanto mais você olha para mim Doge Memes enchem meu coração. ” pic.twitter.com/4W01HBzhji – 𝓣 (@ TOPDOGE007) 10 de outubro de 2021

No entanto, nenhum link foi postado para o artigo original da Vogue em que Young supostamente disse: “Acho que é algo que o mundo precisa agora. Sempre que vejo os memes $ DOGE, meu coração se enche.”

por que isso Importa: O Squid segue pessoas que se encontram endividadas competindo para ganhar milhões de dólares em uma competição no estilo dos Jogos Vorazes. mostre a ele Um sucesso nas redes sociais Com Jung liderando 15,6 milhões de seguidores Facebook Inc (NASDAQ:FBPlataforma Instagram.

Veja também: ‘Squid’ da Netflix alega concurso Axie Infinity Meme no Twitter

Na semana passada, a Vogue Coreia a chamou de atriz coreana número um em serviços de mídia social e comentou sobre sua popularidade no país do Leste Asiático. Este artigo Ele também não mencionou criptomoeda ou Dogecoin.

A versão coreana da Vogue também mostrou o senso de estilo de Jung na semana passada. Dogecoin era Também não foi encontrado nessa peça.

Na sexta-feira, a Vogue UK publicou um artigo traçando a jornada de Jung desde Ser uma modelo da Chanel para uma estrela é um dos maiores sucessos da Netflix Mas Dogecoin não é mencionado no artigo.

Alguns no Crypto Twitter foram rápidos em notar que a postagem de Topdoge no Twitter era imprecisa.

Isso é … infelizmente, impreciso. Não consegui encontrar nada no Google sobre isso. – Madame Dougie (@ calic415) 10 de outubro de 2021

É uma versão do macarrão Mimi. – Mike Ramos (@ ezind555) 10 de outubro de 2021

Havia um meme circulando sobre o mesmo assunto, com citações imprecisas atribuídas a Jung e Dexerto Ele apontou. Em um desses memes, Jung é creditado por dizer em uma entrevista à Vogue Korea que ela era “obcecada com o videogame Sonic Adventure 2” e em outro “ela era obcecada por ‘VALORANT’ da Riot Games”.

Diretor e roteirista da Netflix Hwang Dong Hyuk Contar A mídia coreana noticiou no mês passado que quando ele escreveu o Squid pela primeira vez em 2008, ele estava endividado e vivendo uma vida difícil e o mundo agora está mais adequado para o show devido à situação absurda com “moedas” acontecendo na vida real.

movimento de preços: No momento em que este artigo foi escrito, as ações do DOGE caíram 4,51% a US $ 0,23 em 24 horas. As ações da Netflix fecharam em alta de 0,13% a US $ 632,66 na sexta-feira e caíram 0,15% no pregão.

Leia o seguinte: ‘Squid’ da Netflix deixa os falantes de coreano irritados com as ‘legendas’ que mudaram o significado do programa