Aqui está o que você deve saber antes de decolar da Cidade do Cabo

É dia de lançamento novamente!

Depois de desistir da primeira tentativa na noite de quinta-feira, as equipes da SpaceX na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral estão agora no caminho certo para lançar um foguete Falcon 9 transportando 22 satélites de internet Starlink na noite de sexta-feira a partir do Complexo de Lançamento 40.

A missão Starlink 6-16 está programada para lançamento às 23h38 EDT na sexta-feira, 15 de setembro.

O foguete Falcon 9 de 230 pés está programado para ser lançado às 23h38 EST na sexta-feira. A interface de carga útil do Falcon 9 contém 22 satélites Starlink Internet.

O foguete Falcon 9 de 230 pés está programado para ser lançado às 23h38 EST na sexta-feira. A interface de carga útil do Falcon 9 contém 22 satélites Starlink Internet.

Se necessário, uma oportunidade de lançamento adicional estará disponível às 12h07 EST. Sábado. Além disso, duas oportunidades de backup estão disponíveis no sábado, às 23h13 e 23h38 EST.

Após um curto voo ao longo da trajetória sudeste, cerca de oito minutos após a decolagem, o foguete de primeiro estágio Falcon 9 está programado para atingir um navio drone pousando no mar.

Meteorologistas do 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial relataram uma chance de 45% de condições de “início inicial” ao redor do espaçoporto durante a janela de lançamento na noite de sexta-feira. As condições de recuperação para o pouso do navio drone estão listadas como “risco baixo a moderado”.

Se os cronogramas se mantiverem, este será o 49º lançamento da Space Coast este ano.

Um relatório meteorológico divulgado na quarta-feira pelo 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial fixa as condições em 45% no lançamento. As condições de recuperação para o pouso aprimorado de drones no mar são listadas como “risco baixo a moderado”, à medida que a frente avança para o sul, em direção ao centro da Flórida, trazendo umidade mais profunda para a península.

“A cobertura de chuva e tempestade será maior para a janela de lançamento de backup na noite de sexta-feira. As bases de nuvens cumulus e bigorna continuarão sendo as principais preocupações para o lançamento”, disse a previsão do esquadrão meteorológico.

Enquanto as equipes da SpaceX se preparam para outro lançamento do Cabo, o furacão Lee continua a gerar grandes ondas na costa da Flórida, o que pode representar um problema para um navio drone que aguarda uma tentativa de pouso reforçada na costa das Bahamas.

Aqui está tudo o que você precisa saber:

Ele hospedará o Complexo de Lançamento 40 da Estação Espacial de Cabo Canaveral.

A carga útil é o próximo lote de satélites Starlink de transmissão pela Internet da empresa.

O foguete Falcon 9 de 230 pés seguirá uma trajetória sudeste entre a Flórida e as Bahamas.

Se for lançado a tempo, marcará o 49º lançamento da Costa Espacial este ano.

Não há picos de som locais nesta tarefa.

O impulsionador do primeiro estágio de 130 pés de comprimento terá como alvo um navio drone que pousará cerca de oito minutos após a decolagem.

Este será o quinto voo deste booster de primeiro estágio.

Quando será o próximo lançamento na Costa Espacial da Flórida?

Espera-se que mais missões SpaceX Starlink sejam lançadas da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral na próxima semana, mas a empresa ainda não anunciou uma data prevista para a próxima missão. Para obter as atualizações mais recentes da programação, visite floridatoday.com/launchschedule.

