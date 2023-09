Uma bola de fogo colidiu com Júpiter e os astrônomos conseguiram gravá-la em vídeo

Hoje, fortes impactos em Júpiter são mais raros, mas acontecem. E em 1994, um cometa Acerte Júpiter com muita força Deixou um campo de destroços visível. Os astrónomos testemunharam outro impacto massivo em 2009.

A maioria das colisões com Júpiter, o quinto planeta do sistema solar, são observadas de forma oportunista por astrônomos amadores. (Oito dos nove flashes vistos em Júpiter desde 2010 foram relatados por amadores, de acordo com o Dr. Arimatsu.) Eles geralmente usam uma técnica chamada Fotografia de sorteque captura um vídeo de parte do céu em uma alta taxa de quadros.

Dr Fletcher disse que esses quadros contêm um “tesouro de dados”, a partir dos quais os astrônomos profissionais podem inferir informações sobre a atmosfera, meteorologia e tempestades de Júpiter.

De acordo com as análises preliminares do Dr. Arimatsu, o flash relatado em agosto teve um impacto semelhante à explosão de Tunguska em 1908, na Sibéria, que os especialistas acreditam ter sido um asteróide. Destruiu 800 milhas quadradas de floresta. Dr. Arimatsu, que relatou este evento, disse que este é o segundo evento de Júpiter observado na última década com esta grande energia. Última em 2021Estima-se que sua energia seja equivalente a dois megatons de TNT.

Fletcher disse que o impacto final não foi forte o suficiente para deixar para trás um campo visível de destroços. Os cientistas estudam esses efeitos para saber como a química e a temperatura de Júpiter respondem. Ele acrescentou que colisões semelhantes podem ter sido importantes na formação da composição dos planetas que vemos no nosso sistema solar, e talvez também em outros planetas.