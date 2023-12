Ao largo da costa de Portugal, o Immerso Hotel junta-se ao grupo dos hotéis de design

Rodeado por uma região vinícola, um parque nacional e locais de surf mundialmente famosos, Portugal Afogamento Hotel Estabelecendo um novo padrão de hospitalidade na cidade costeira da Ericeira. Um dos mais novos membros do Design Hotels, a propriedade coloca os hóspedes em contato com a natureza, mantendo uma linguagem de design única e oferecendo culinária elaborada pelo renomado chef Alexandre Silva. Com obras de arte no local e aromas e paisagens sonoras personalizadas, o Immerso Hotel é o primeiro hotel com foco na gastronomia e no design da região.

Situado num vale na costa de Portugal, a menos de uma hora a norte de Lisboa, o Immerso Hotel baseia a sua filosofia no estabelecimento de ligações intencionais com o espaço envolvente. Emoldurada por vistas para o mar, tons de terra e texturas naturais definem a propriedade, complementada por comodidades que incluem um spa abundante, uma linda piscina e duas opções gastronômicas. “A Immerso se inspira em conceitos de luxo com alma luxuosa, sustentável e responsável por pessoas como nós, que buscam o bem-estar, respeitam a natureza e agem de forma sustentável”, afirma. Original Pedro Lopes. Além de convidar momentos lentos e relaxantes como o primeiro hotel boutique com design consciente na Ericeira, o hotel serve simultaneamente como base ideal para surfar ondas inesquecíveis em reservas naturais próximas, como a Tabata Nacional de Mafra ou o Parque Natural Sintra-Cascais. Atlântico, ou prova de vinhos da região.

O Immerso Hotel, um dos mais recentes membros da Design Hotels, convida os hóspedes a desfrutar da paisagem da Ericeira e a mergulhar nos seus elementos em paz e tranquilidade. A experiência está por detrás de um conceito único de design de interiores liderado por Tiago Silva Dias em colaboração com LemonVariance e Alexandra Almeida d’Eça, uma das unidades hoteleiras, Bárbara Neto. Original. Mover-se entre os exuberantes jardins, 37 quartos, restaurantes e spa cria uma variedade de experiências diversas e perspectivas em constante mudança: obras de arte e artesanato personalizados, fragrâncias e paisagens sonoras ativam todos os sentidos, dentro e fora de casa. No interior, tapetes feitos com restos de lã orgânica e algodão da marca Eva Viana e tapetes de cortiça Sugo combinam com peças de design de Diego Franco, tapeçarias da LRNCE e espelhos de Anna Westerlund. Exterior, obra do pintor e escultor João Noutel Merculho MD, uma instalação escultórica; Paulo Reyes percebeu Unirico, uma intervenção artística junto à entrada do hotel; O Estúdio Las Pepes projetou um “banco de argolas” com vista para o oceano; e José Quiros criou uma estátua do mítico protetor da Ericeira para o bar ao ar livre.

O hotel Immerso abriga dois restaurantes: Mme e Mme on Fire, com obras de arte específicas do local que atraem visitantes e moradores locais. Criados pelo chef consultor Alexandre Silva, restaurante lisboeta com estrela Michelin LOCO, ambos os menus centram-se em marisco sustentável e ingredientes frescos da quinta, muitos dos quais provenientes de 30 variedades de vegetais, frutas e da horta orgânica do local. Ervas. Sendo o primeiro restaurante de destino da região, o Mme on Fire oferece uma experiência imersiva onde o fogo é o elemento principal da cozinha e pratos autênticos saem do forno a carvão. Entretanto, o Mme oferece um ambiente descontraído e uma cozinha atlântica: os pratos baseiam-se naquilo que o mar tem para oferecer, incluindo peixes da Berlenga e da Ericeira, adquiridos diariamente no mercado local, e ervas de sabor salgado. Coquetéis com notas crocantes, uma carta de vinhos exclusivamente portuguesa e duas cervejas artesanais produzidas em colaboração com a cervejaria portuguesa Cerveja Wadia são servidos nos dois restaurantes e no bar da piscina separado, complementando os sabores e texturas da comida.

Enraizando ainda mais o hotel no seu entorno e ao mesmo tempo ampliando a filosofia consciente e local do hotel, há uma fogueira ao ar livre, onde a comida é preparada no fogo da Mme, mas também adequada para reuniões comunitárias, uma boutique e spa com marcas locais e sustentáveis. Na boutique encontrará de tudo, desde colares artesanais da Antique Pink e chinelos de cortiça da Us Portugal a mantas de lã da Burel, chá da Companhia Portugalsa do Sá, compotas caseiras do hotel da Immerso, roupa de praia e acessórios da Futa e mais. O spa inclui sauna seca e a vapor e banho sensorial, bem como salas de tratamento onde são realizadas ofertas de cura em colaboração com a marca de cuidados naturais para a pele Vinoble Cosmetics. Além disso, Lorenzo Lucena – o único membro português da Sociedade Internacional de Perfumistas-Criadores – criou uma identidade olfativa para o Immerso Hotel, e o designer de som Elvis Vaiguinha criou uma paisagem sonora auditiva. As paisagens, sabores, cheiros e sons vivenciados em todo o Immerso Hotel traduzem a biosfera marinha e a serenidade da natureza circundante em harmonia duradoura.

