Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, será submetido a uma ressonância magnética após perder devido a uma lesão no joelho esquerdo

Minneapolis – atacante do Los Angeles Lakers Anthony Davis Ele saiu da derrota de sexta-feira por 110-92 para os Timberwolves com uma lesão no joelho esquerdo e fará uma ressonância magnética no sábado, depois que a equipe viajar para Chicago, de acordo com o técnico do Lakers, Frank Vogel.

“Até agora está tudo em boa forma, mas queremos tirar outra foto”, disse uma fonte familiarizada com a lesão de Davis à ESPN quando questionada sobre o joelho do grande homem.

Esta será a terceira avaliação do joelho de Davis na semana passada. Ele também fez um ultrassom na segunda-feira, depois de perder duas partidas com dores no joelho esquerdo, e foi examinado pelo médico do time de Wolverhampton após o jogo de sexta-feira.

Davis sofreu uma lesão com 6 minutos, 41 segundos restantes no terceiro quarto, o Lakers perdia por 63-58, quando Lebron James Chamado em uma falta ofensiva para empurrá-lo sobre os lobos ‘ Jaden McDaniels. A jogada não apenas custou ao Lakers um giro, mas McDaniels perdeu o equilíbrio e caiu no joelho esquerdo de Davis, causando a lesão, que o Lakers descreveu como uma contusão no joelho esquerdo.

Davis tentou sair do campo e entrar no vestiário do Lakers sem qualquer ajuda, mas as câmeras de transmissão da ESPN pegaram Davis caindo no chão de dor enquanto ele caminhava pelo túnel.

“Espero que seja uma coisa simples e volte em breve”, disse Vogel. “Mas vamos descobrir amanhã.”

No geral foi uma noite difícil para Davis, que também girou o tornozelo direito no primeiro quarto, o que também o obrigou a ir ao vestiário para tratamento.

Davis terminou com nove pontos em um chute de 4 em 7, um rebote, um bloqueio e três voltas em 20 minutos contra o Minnesota.

James disse: “Eu perguntei a ele como ele estava, e ele disse,‘ Descubra mais amanhã ’. Isso é tudo o que sabemos”.

Depois de perder 36 dos 72 jogos do Lakers na temporada passada devido a várias lesões, Davis tem estado mais saudável nesta temporada, e sua maneira de jogar reflete isso. Sua taxa de pontuação, porcentagem de chutes, rebotes por jogo e número de bloqueios por jogo aumentaram desde o ano passado.

“Minha preocupação é sempre com a saúde dele”, disse James. “Você sempre deseja o melhor para qualquer um de seus companheiros de equipe, mas especialmente para um cara como Al.