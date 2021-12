Covid leva a adiamentos da NFL e NHL, atrasos e cancelamentos da NCAA

Os adiamentos e cancelamentos ocorrem à medida que os casos de coronavírus aumentam em todo o país e um número crescente de jogadores está sendo solicitado a entrar em quarentena como parte dos protocolos da Covid-19.

A National Football League anunciou na sexta-feira que três jogos da Semana 15 foram adiados devido a problemas com a Covid-19 na liga.

O jogo agendado para sábado entre o Cleveland Browns e o Las Vegas Raiders foi remarcado para segunda-feira às 17 horas, horário do leste dos EUA.

A decisão foi tomada depois que 23 jogadores do Cleveland Browns chegaram à lista Covid-19 / Reserve da NFL nos últimos dias, incluindo o quarterback Baker Mayfield. O técnico do Browns, Kevin Stefansky, também testou positivo para o coronavírus no início desta semana.

“Enquanto nossa equipe e toda a organização se preparam diligentemente para o jogo de amanhã conforme inicialmente programado, tanto do ponto de vista de campo quanto da experiência dos fãs, respeitamos a decisão da NFL de adiar nosso jogo contra os Raiders”, disse a equipe em um comunicado do capitão. . Porta-voz Peter John Baptiste.

Os jogos de domingo entre o time de futebol Washington e Philadelphia Eagles e entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams serão adiados para terça-feira. Os jogos de terça-feira começarão às 19h00 horário do leste dos EUA.

“Desde o início da pandemia de coronavírus, nosso foco tem sido jogar nossos jogos de maneira segura e responsável, consistente com os melhores conselhos médicos e de saúde pública disponíveis, com base em protocolos desenvolvidos e implementados em conjunto com a NFL Players Association,” Comissário Roger Goodell escreveu uma nota a todas as equipes.

A NFL descreve a lista Covid-19 / Reserve como sendo para jogadores cujo teste foi positivo para Covid-19 ou que foram colocados em quarentena após contato próximo com uma pessoa ou pessoas infectadas.

Os times da NFL não estão autorizados a comentar sobre a condição médica dos jogadores, a não ser para indicar o status do plantel. Os clubes não podem revelar se um jogador está em quarentena ou contraiu o vírus.

As equipes da NCAA adiam partidas ou encontram novos oponentes

O calendário do basquete masculino da NCAA foi virado de cabeça para baixo, com mais de uma dúzia de jogos cancelados ou adiados nos últimos dias.

E as escolas anunciaram na sexta-feira que, principalmente, os jogos entre o No. 2 Duke e Loyola e entre UCLA e North Carolina quartas marcados para sábado foram cancelados devido a problemas com Covid-19 dentro dos programas UCLA e Loyola.

Duke e a liderança da ONU encontraram novos oponentes. O primeiro oponente do Blue Devils, Cleveland State, anunciou alguns resultados de teste positivos e Loyola deveria intervir, mas alguns de seus jogadores contrataram Covid-19. Agora eu vou duque Elon University joga competição nacional

O Tar Heels enfrentará o Kentucky Wildcats em Las Vegas, que estava programado para jogar no Ohio State na mesma arena do CBS Sports Classic.

Mais dois dos 25 melhores jogos masculinos foram cancelados. No. 16 Seton Hall deveria jogar contra Iona, mas as autoridades disseram que a partida não poderia ser disputada devido aos protocolos Covid-19 de Seton Hall.

Seton Hall também perderá a partida da Big East Conference na segunda-feira contra o St. John’s, Liga anunciada . Embora a perda seja contada como uma perda de conferência, ela não afeta o número total de perdas piratas (9-1).

No. 23 Colorado State Game contra Tulsa no sábado em Fort Worth, Texas, foi cancelado porque o 10-0 Rams tinha “preocupações relacionadas ao COVID.” O jogo do site neutro não será fabricado.

No basquete feminino, o jogo nº 19 do Kentucky contra o Morgan State, que tem problemas com Covid-19, adiado

Mais atrasos na NHL

A liga anunciou que o Colorado Avalanche e o Florida Panthers da NHL serão encerrados até 26 de dezembro devido à “preocupação com o número de casos positivos nos últimos dois dias, bem como a preocupação com a propagação contínua de COVID nos próximos dias.”

O Avalanche verá quatro jogos adiados, enquanto os Panteras irão adiar três.

A NHL também estendeu a paralisação do Calgary Flames até 26 de dezembro. O Flames terá perdido seis jogos desde que o bloqueio começou na segunda-feira. Na quarta-feira, Flames tinha 16 jogadores nos protocolos Covid-19 da NHL.

Além disso, o jogo de sábado entre o Montreal Canadiens e o Boston Bruins foi adiado. A partir de agora, os canadenses enfrentam o New York Islanders na segunda-feira.