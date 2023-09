Antevisão e Prognóstico Vitória vs Estoril | 2023-24 Primeira Liga Portuguesa

Clique aqui para conferir as dicas de apostas esportivas de hoje dos nossos analistas especialistas!

quando Vitória x Estoril Que horas vai começar? Vitória x Estoril Jogo domingo, 1º de outubro de 2023 – 18h (Reino Unido)

Onde posso conseguir ingressos? Vitória x Estoril? Visite o site oficial de cada clube para obter as informações mais recentes sobre ingressos

Que canal Vitória x Estoril Na Inglaterra? Alguns jogos da Primera Liga portuguesa são transmitidos pela TNT Sports ou ViaPlay Sports no Reino Unido, por isso vale a pena consultar os seus horários.

Onde eu posso Vitória x Estoril Na Inglaterra? Se transmitido pela TNT Sports ou Viaplay Sports, a partida poderá ser transmitida em suas respectivas plataformas de streaming.

Vitória

No verão de 2022, o Vitória perdeu o técnico Pepa e vários jogadores importantes como André Almeida, Rocinha, Marcus Edwards, Ricardo Quaresma e Oscar Estupinan. Apesar disso, o clube de Guimarães conseguiu a qualificação para a UEFA Europa Conference League, apenas para ser eliminado nas pré-eliminatórias pela segunda época consecutiva.

Apesar de mais uma eliminação precoce das competições europeias, a equipa de Moreno começou bem a nível interno, com três vitórias consecutivas no campeonato. No entanto, desde as primeiras vitórias, somou apenas mais um ponto e chegou a isso depois de um decepcionante empate sem gols na última partida contra a Casa Bia, no fim de semana passado.

No Estoril

Em 2021, o Estoril voltou à primeira divisão antes de perder a qualificação europeia sob o comando de Bruno Pinheiro. Ele deixou o clube e eles ficaram um pouco atrás, terminando na última metade do ano passado. No verão, a esperança veio com a nomeação de Álvaro Pacheco.

No entanto, tem sido um início de campanha difícil para o antigo treinador do Chaves, com os visitantes actualmente entre os dois últimos e nos lugares de despromoção automática, com apenas uma vitória nos primeiros seis jogos da campanha. Depois de três derrotas consecutivas, empatou em 2 a 2 com o também lutador Visela no fim de semana passado.

Mensagens de grupo

Vitória

Moreno tem um elenco pequeno e não tem dois jogadores titulares devido a lesões, mas ainda pode permanecer inalterado entre os onze para a partida deste fim de semana.

XI previsto (3-4-3): Bruno Varela; Fernández, M. Silva, Ribeiro; Kasper, D. Silva, Handel, Freitas; Mendes, A. Silva, J. Silva

Indisponível: Mangas (lesionado), Villanueva (lesionado)

Questionável:

No Estoril

Álvaro Pacheco, à procura de alguma consistência e ritmo, tem um plantel totalmente apto e disponível para o encontro deste fim-de-semana, sem lesões ou suspensões.

XI previsto (3-4-2-1): Carne; Vital, Álvaro, Cabaco; Gomez, Fernández, Holsgrove, Araujo; Kidane, Márquez; Casiano

Indisponível:

Questionável:

Predição

Ambas as equipes terão entrado na temporada com a esperança de voltar aos seis primeiros lugares e aos lugares europeus. O Vitória falhou nas duas últimas campanhas europeias, tendo sido eliminado nas fases de qualificação da competição. Começaram bem, mas depois caíram com um ponto conquistado em três jogos, enquanto o Estoril não valia nada para dar um início tão mau à sua campanha. Independentemente do resultado da partida, menos de 2,5 gols parece muito possível.

Dica: 2.5 Em Objetivos