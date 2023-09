Ryanair critica ANA por aumentar taxas aeroportuárias portuguesas e ameaça retirar a Madeira como base

A Ryanair criticou o plano da ANA de aumentar as taxas aeroportuárias em Portugal em até 18% a partir de 2024. A ANA, operada pela VINCI Airports, planeia implementar estes aumentos significativos de tarifas nos aeroportos de Portugal, incluindo Lisboa, Porto, Faro e Açores. , e Madeira. A Ryanair argumenta que tais aumentos terão um impacto negativo na conectividade, no turismo e nas oportunidades de emprego de Portugal, particularmente nas regiões insulares da Madeira e dos Açores.

A Ryanair argumentou que a ANA, que não enfrenta concorrência em Portugal, deveria reduzir as taxas aeroportuárias para impulsionar o turismo, especialmente nas regiões insulares, com conectividade fundamental. Os anteriores aumentos de tarifas da ANA obrigaram a Ryanair a encerrar a sua base nos Açores, e a companhia aérea salienta que agora irá prejudicar a competitividade e a conectividade aérea da Madeira.

Além disso, a Ryanair destaca os custos do Regime de Comércio de Emissões da UE (ETS), que afetará os voos de curta distância e cobrirá as regiões ultraperiféricas de Portugal (incluindo a Madeira e os Açores) a partir de 2024. -Os destinos da UE redirecionarão os visitantes para outros destinos.

Embora muitos aeroportos da UE estejam a reduzir as tarifas para incentivar a recuperação das viagens, a ANA continua a aumentar as tarifas, prevendo-se que as tarifas dos passageiros só no Aeroporto de Lisboa aumentem 50% a partir de 2019. A Ryanair apelou à ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil) para intervir urgentemente e proteger Portugal. Os viajantes e as economias insulares vêem os preços monopolistas excessivos da ANA.

O CEO da Ryanair, Eddie Wilson, enfatiza o impacto negativo destes aumentos tarifários propostos no turismo português, na conectividade e no emprego local, particularmente nas regiões insulares que dependem da conectividade para as suas economias. Apela à ANA para que siga o exemplo dos pares europeus e reduza as tarifas para estimular o turismo e os transportes, em vez de prejudicar a competitividade de Portugal com aumentos injustificados.