Andy Cohen escalado para ‘Beef’ com Bravo Star em meio a gravações de programas noturnos

Greg Doherty/Bravo/Getty Images

Andy Cohen não foi poupado de ser pego no caos da BravoCon neste fim de semana e foi colocado na berlinda durante a gravação de seu show noturno.

o Veja o que acontece ao vivo! O apresentador está gravando uma série de especiais durante a convenção de três dias em Las Vegas que irá ao ar durante a semana na Bravo. Na noite de sábado o tema foi “Witch House Rules”, que reuniu elenco de séries como Charme do sul, casa de verão, Casa de verão: Martha’s Vineyard E Regras de Vanderpump.

Todas as noites, Cohen apresenta um segmento chamado “Squash the Beef”, que é um dos favoritos dos fãs porque reúne vários personagens corajosos que têm “carne” entre si. Cohen puxou para baixo o poste sombreado para revelar Carl Radke dele casa de verão E o Príncipe de Lancaster Casa de verão: Martha’s Vineyard. As estrelas ficaram furiosas depois que Lancaster foi ao programa de Cohen para revelar que ele havia entrado no DM de Radke solicitando uma oportunidade de emprego, mas a mensagem nunca foi respondida.

“Verifique seus DMs. Mandei uma mensagem para ele imediatamente e enviei um link para se candidatar ao emprego. Eu vi isso e então segui Veja o que está acontecendo ao vivo Ele disse que nunca mais escrevi. O que diabos é isso?”, disse Radke.

“Ele não está errado”, respondeu Lancaster, “Veja o que aconteceu, eu pedi um emprego para você e fiquei tão ocupado tentando enviar uma mensagem direta para Andy que provavelmente ela se perdeu na tradução e voltou para mim, e eu provavelmente estava pensando no fato de que Andy não me respondeu.” “

Cohen foi tão inesperadamente envolvido no caos com Lancaster que acabou ocupando o lugar de Radke em um jogo de “Squash the Beef” e teve que responder por si mesmo.

“Vou lhe dizer uma coisa: se eu visse uma mensagem direta sua em minha mensagem direta, confie e acredite que eu responderia”, disse Cohen.

No final, Cohen superou as coisas com Lancaster e foi tudo diversão e jogos na BravoCon.