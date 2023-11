SAG-AFTRA avalia ‘último, melhor e último programa’ dos líderes de estúdio – The Hollywood Reporter

sag-avtra

Os principais estúdios e empresas de transmissão de Hollywood reuniram-se com a liderança da SAG-AFTRA no sábado para apresentar um pacote abrangente de propostas num esforço para acabar com a greve dos actores.

O sindicato enviou um memorando aos seus associados após o término da reunião, dizendo que a comissão de negociação está agora analisando o que considera ser a “última, melhor e final oferta” apresentada pelas empresas. Ele também exortou os membros a ignorarem especulações e rumores externos.

Uma série de CEOs de grandes estúdios e streamers participaram da sessão de negociação de sábado com a liderança do SAG, Repórter de Hollywood aprender.

Nos bastidores, os principais executivos dizem que podem encerrar as negociações por enquanto – ou, mais provavelmente, até o novo ano – se a SAG-AFTRA não abraçar o que uma fonte do lado do estúdio na reunião afirmou ser um acordo “que vale mais do que três dos negócios recentes combinados.” ”

Os estúdios disseram à liderança do SAG nos últimos dias que, se não houver sinal de resolução até a primeira ou segunda semana de novembro, sua lista de filmes de verão de 2024 poderá estar em desordem; O mesmo vale para a próxima temporada de TV, que já foi afetada.

“Este é um negócio muito bom para eles; “Eles conseguiram quase tudo o que queriam e voltaram em busca de mais”, disse a fonte, acrescentando que, a menos que um acordo seja alcançado neste fim de semana ou no início da próxima semana, “isso significa que terminamos”.

Em termos da oferta final, os estúdios e streamers fizeram o que caracterizaram como concessões significativas, incluindo melhores proteções para IA do que o acordo recentemente oferecido pela WGA (as necessidades de um ator em relação às proteções de IA são, obviamente, muito diferentes daquelas dos escritores , e maiores aumentos salariais em 40 anos). Anos e um fluxo completamente novo restante baseado em métricas de desempenho.

As duas partes se reuniram no sábado no Zoom depois que os estúdios fizeram sua oferta final aos principais negociadores do sindicato na noite de sexta-feira. Chefes de estúdio, incluindo Bob Iger da Disney, Donna Langley da NBCUniversal, Ted Sarandos da Netflix e David Zaslav da Warner Bros. A Discovery analisou as sessões de negociação anteriores com a SAG-AFTRA este ano, bem como com o Writers Guild of America antes de esse sindicato fechar o seu acordo no final de setembro. – Mas o grupo de sábado era mais numeroso.

Os principais executivos da Paramount, Sony, Apple e Amazon também estiveram presentes, o que significa que todos os principais estúdios antigos de Hollywood estiveram representados ao lado dos três gigantes da tecnologia com grandes ambições no cinema e na TV.

A participação foi um sinal sério, uma vez que a greve SAG-AFTRA atingiu o seu 114.º dia. No sábado, as fontes deram respostas variadas sobre quando um acordo poderia ser alcançado, com algumas mais optimistas do que outras de que as negociações poderiam terminar rapidamente nesta conjuntura. O Comité de Negociação SAG-AFTRA reuniu-se no sábado de manhã para preparar a sessão de negociação de hoje.

As duas partes regressaram à mesa de negociações e reúnem-se continuamente desde 24 de outubro. Iger, Langley, Sarandos e Zaslav estiveram presentes em algumas dessas reuniões, mas a mais recente presidente da AMPTP, Carole Lombardini, liderou as conversas em nome dos estúdios. .

Há pouco mais de uma semana, o grupo ampliado de altos executivos se reuniu com o negociador-chefe do SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, e com o presidente do sindicato, Fran Drescher, entre outras coisas, para determinar quais são os riscos com seus cronogramas de produção de TV e filmes e como eles trabalham. Alcançando o ponto de viragem.

Os participantes dessa teleconferência, além dos quatro executivos regulares que participaram de sessões de negociação anteriores, incluíam o presidente da Sony Pictures, Tony Vinciquerra, o CEO da Paramount, Brian Robbins, e Mike Hopkins e Jennifer Salke, da Amazon Studios.

4 de novembro, 14h45: Atualizado com detalhes da reunião e declaração SAG.

Kim Masters contribuiu para este relatório.