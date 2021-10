Análise da honra 50: perca a Huawei e obtenha o Google

É raro que você precise ser sugado pela geopolítica no início de uma análise de smartphone, mas é impossível evitá-lo com o Honor 50. É o primeiro dispositivo com a marca Honor a ser lançado fora da China desde a marca Surgiu da empresa controladora Huawei no ano passado. Isso significa que, embora a Huawei continue existindo em Lista de Entidades dos EUAHonor agora pode incorporar aplicativos e serviços do Google em um novo telefone.

O acesso a esses serviços, que incluem partes importantes do ecossistema Android como o Google Play, bem como aplicativos como Google Maps e YouTube, significa que o Honor 50 é o primeiro telefone Honor em anos que realmente tem uma oportunidade de compra viável para ele. clientes fora da China. Também não faz mal com um preço inicial médio de 529 euros (cerca de US $ 616).

Mas, embora tenha permitido que a empresa controladora anterior abrisse uma janela em formato de Google para Honor, ela também fechou uma porta em formato de Huawei. A honra agora está por conta própria, sem o suporte da empresa de tecnologia com mais recursos do mundo. Como resultado, embora não seja um telefone ruim, o Honor 50 acaba não sendo competitivo com outros telefones em sua faixa de preço.

boas coisas Tela OLED de 120 Hz

desempenho rápido

Boa bateria coisas ruins então a câmera

Muita bloatware de honra

Não disponível em todos os lugares

O Honor 50 começa em € 529 (~ $ 616) para 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, que é a versão que eu estava usando, mas aumentar o preço para € 599 (~ $ 698) dá 8 GB de RAM. RAM e 256 GB de armazenamento. Qualquer que seja a opção escolhida, você obtém o mesmo processador Snapdragon 778G e uma bateria de 4.300 mAh que pode ser carregada em até 66W.

Você pode escolher entre 6 ou 8 GB de RAM

Os telefones Honor sempre estiveram disponíveis em designs chamativos, e o Honor 50 não é diferente. Meu modelo veio em branco brilhante, com as letras “HONOR” lado a lado, e também há uma opção de prata brilhante disponível junto com o preto mais tradicional e opções verdes. Embora eu não goste das opções de cores, acho que Honor merece crédito por sua abordagem ao colisão de câmera dual-ring do Honor 50, que é mais interessante do que os retângulos genéricos na parte de trás da maioria dos dispositivos (o Nova 9 da Huawei usa um sistema muito semelhante design, Honor diz porque o design foi desenvolvido antes da divisão).

Na frente, o Honor 50 tem uma tela OLED de 1080p de 6,57 polegadas, com proporção de 19,5: 9 e um pequeno entalhe centralmente orientado para a câmera selfie de 32MP, que se curva moderadamente em torno das bordas esquerda e direita. o telefone. Não posso culpar os pretos ricos ou as cores vibrantes da tela, e o sensor de impressão digital embaixo da tela é rápido e responsivo. Se você não gosta de telas curvas, não gostará do Honor 50’s, mas pelo menos o telefone não tem problemas de rejeição de palma.

O display do Honor 50 tem uma taxa de atualização de 120 Hz, o que o torna rápido de usar e fácil de olhar, e o processador Snapdragon 778G continua a funcionar bem, mesmo quando você passa o dedo na tela por meio de aplicativos visualmente intensos como o Twitter. Não tive problemas de desempenho durante meu tempo com o telefone.

Sem classificação de IP e sem carregamento sem fio

O resto das especificações são básicas. Não há classificação IP para resistência à poeira e água e não há carregamento sem fio e, quando se trata de som, o telefone emite áudio de um alto-falante principal. É alto o suficiente para ouvir em casa, mas você pegará um par de fones de ouvido em ambientes barulhentos. Honor inclui um par de fones de ouvido USB-C na caixa, o que é incomum atualmente, e quase compensa a falta de um conector de fone de ouvido.

A IU mágica do Honor, que roda em cima do Android 11 no Honor 50, é praticamente inofensiva. No entanto, ele tem aborrecimentos e é configurado por padrão de uma forma que acho que a maioria das pessoas vai querer ajustar. Para começar, ele usa o SwiftKey da Microsoft em vez do teclado Gboard do Google, com o qual acho que a maioria dos usuários do Android está mais familiarizada. Também há uma tonelada de aplicativos Honor que desativei nos primeiros dias de uso do telefone, e não gosto da maneira como o Honor costuma evitar a gaveta de aplicativos Android típica para uma tela inicial semelhante ao iOS. É fácil depurar com alguns ajustes, mas parece um pouco complicado.

Não tive queixas sobre a duração da bateria do Honor 50, com média de pouco mais de sete horas de tela entre as cargas. Nunca precisei ligar o telefone no final do dia com menos de 40% de carga restante. O Honor 50 oferece suporte para carregamento rápido de 66 W por meio de um carregador em linha com o padrão de carregamento “SuperCharge” da Honor, que não é compatível com carregadores de terceiros. Honor afirma que o carregador incluído pode levar o telefone de 0 a 100 por cento em 45 minutos (infelizmente, minha amostra de análise veio com um plugue da UE, então não fui capaz de verificar essa afirmação sozinho). Mas uma carga completa em menos de uma hora é inacreditável.

As especificações da câmera principal do Honor 50 parecem impressionantes à primeira vista, mas o diabo está nos detalhes. Sim, é uma matriz de câmeras quádruplas de 108MP, mas não há câmera telefoto e, longe do sensor principal, as três câmeras adicionais são uma grande angular de 8MP de resolução relativamente baixa, macro de 2MP e sensor de profundidade de 2MP.



visor de retículo









As coisas não começam muito bem com a câmera principal do Honor 50. Mesmo em plena luz do dia, pode haver uma nítida falta de detalhes em suas fotos, como na foto do gato preto acima, onde há muito pouca definição ou textura no pelo . As cores vibrantes correm o risco de ficar um pouco saturadas e os rostos parecem muito brilhantes e sem textura. O equilíbrio de branco é pelo menos normal, e eu acho que selfies parecem bem no geral, graças ao fato de que há um atalho facilmente acessível para ativar o desfoque de fundo e um controle deslizante de modo de beleza (se esse é um recurso que você gosta).

O desempenho com pouca luz deixa muito a desejar, já que o Honor 50 produz fotos escuras e turvas. Mas o maior problema é que o telefone demora muito para tirar fotos com pouca luz. Ao tentar tirar uma foto de um grupo de pessoas em uma festa, o Honor 50 recusou-se a tirar uma foto por vários momentos dolorosos, que são muito mais longos do que as pessoas em uma festa gostariam de esperar que sua foto fosse tirada.

Em seu preço inicial, o Honor 50 é confortavelmente um dispositivo de gama média. Mas existem muitos smartphones premium disponíveis a preços semelhantes. telefones como OnePlus Nord 2 (499 € para o modelo de armazenamento de 12 GB / 256 GB) ou iPhone SE (539 euros para a variante de armazenamento de 128 GB) ambos são telefones excelentes que oferecem uma experiência mais completa do que o Honor 50. E se você está considerando o Honor 50 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, você tem apenas 50 euros de distância do Pixel 6 anunciado sobre isso recentemente.

É uma parte do mercado lotada e apenas acessar os aplicativos e serviços do Google não é suficiente para causar impacto. Honor pode parecer inchada, sua câmera é lenta e carece de detalhes. O carregamento rápido de 66 W e a tela brilhante de 120 Hz não são suficientes para desviar a atenção do fato de que o Honor 50 tem alguns pontos fracos quando comparado aos melhores telefones de gama média disponíveis.

Honor pode ser uma compra viável agora que pode mais uma vez incluir aplicativos e serviços do Google em seus dispositivos. Mas ela tem mais trabalho a fazer se quiser ser realmente competitiva.