O cachorro tem um colete que diz “cão de serviço”. Nós o chamamos de “Touro Shih Tzu!”

Cachorros em aviões, cachorros no Publix, cachorros em uma pista de boliche. Bem-vindo ao Boca Roditon no domingo.

Por: Relatório da equipe | BocaNewsNow. com

BOCA RATON, FL (BocaNewsNow.com) (Copyright © 2024 MetroDesk Media, LLC) – Uma tripulação da American Airlines inexplicavelmente permitiu um cachorro que devia ser “Bull Shitzu” (escrito intencionalmente) a bordo do voo 2467 no sábado à noite de DFW para West Palm Beach ignorando as políticas da própria companhia aérea. O cão, que usava um colete de “cão de serviço”, quase certamente não era um cão de serviço. Não está claro qual função o K9 com aparência de rato desempenharia se seu dono tivesse problemas. É uma das várias indicações ao prêmio Boca Roditone de domingo.

Nós realmente achamos que este animal a bordo do voo 2467 da American Airlines no sábado à noite, de DFW para PBI, é um cão de serviço? Em caso afirmativo, que serviço você está treinado para fornecer?

A American Airlines exige que os animais de estimação a bordo sejam mantidos em um canil durante todo o tempo em que estiverem a bordo. Deve ser aprovado pela companhia aérea e confirmado no portão de embarque. Nada disso parece ter acontecido. Havia um cão de serviço legítimo a bordo. Um cão de serviço que parece falso mina a legitimidade daqueles que realmente têm necessidades e seguem regras e restrições.

Por que esse cachorro está no Bolero, a pista de boliche onde é servida comida?

Considere também Boca Roditon: Mulher com cachorro em Paulero em Boca Raton. A comida é servida na pista de boliche, tornando este cachorro uma violação da lei da Flórida.

Publix proíbe cães, mesmo cães com o que parece ser uma “coleira de serviço” comprada na Amazon. Que serviço achamos que este cão foi treinado para realizar?

Também recebemos fotos de pessoas com cachorros no Publix – apesar da proibição geral da empresa de animais de estimação. Não ficou imediatamente claro por que essa mulher não foi escoltada desde Publix, no sul da Flórida.

Porém, de todas as imagens, apenas uma pode ser a vencedora da partida do Boca contra o Rodeton, no domingo. O vencedor é o cachorro do voo da American Airlines. Se distribuirmos prêmios, a jovem com o cachorro que parece ser um colete falso de “cão de serviço” ganha. Livro de colorir da American Airlines, especialmente desenvolvido para crianças que não têm idade suficiente para entender as regras e regulamentos.

Boca Rudeton™ é uma marca registrada da MetroDesk Media, LLC. Donos de animais de estimação egoístas são uma marca registrada do condado de South Palm Beach.