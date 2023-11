AmaWaterways lança novo cruzeiro fluvial e pacote terrestre com experiência emocionante em Portugal para 2024

Por que foi classificado: Novas experiências celebram a história e a cultura negra em alguns dos destinos mais queridos do mundo.—Patrick Clarke, editor sênior da TravelPulse

Após a resposta extremamente positiva à estreia da AmaWaterways Soulful Experience na França neste verão, o cruzeiro fluvial de luxo anunciou uma nova adição à sua linha 2024 de cruzeiros fluviais Soulful Experience e pacotes terrestres que celebram a história e a cultura negra nos rios.

Viajando para Portugal de 13 a 23 de novembro de 2024, o exótico Touro Soulful Experience de 10 noites inclui um pacote terrestre pré-cruzeiro de três noites em Lisboa, antes de viajar ao longo do cênico Rio Douro para um cruzeiro fluvial de sete noites em Amadoro, Porto .

Além disso, a AmaWaterways está compartilhando mais três cruzeiros Soulful Experience e pacotes terrestres disponíveis por ainda menos: o Soulful Experience of Provence de 10 noites (que inclui três noites após uma viagem a Paris) com partida em 13 de junho e o 17 (incluindo três noites em Paris pré-cruzeiro), bem como uma experiência de 11 noites Secrets of Egypt & The Nile Soulful Experience começando em 17 de maio com um pacote terrestre pré-cruzeiro no Cairo.

Cada experiência emocionante promete um sentimento único de camaradagem entre viajantes com ideias semelhantes que compartilham herança e raízes culturais comuns.

“Nossa primeira viagem Soulful Experience na França em agosto de 2023 esgotou quase imediatamente, e ficamos profundamente comovidos com o feedback maravilhoso de nossos hóspedes e parceiros de cruzeiro e com a demanda por novas viagens em 2024”, disse a vice-presidente executiva Christine Garst. e cofundador da Amawaterways. “Temos o prazer de oferecer aos nossos hóspedes oportunidades únicas para criar momentos especiais em 2024, ao celebrarem a história e a cultura negra nas belas vias navegáveis ​​de Portugal, França e Egipto.”

AmaWaterways está oferecendo aos viajantes quatro oportunidades para celebrar a herança, a história e a cultura negra em 2024 em três locais únicos. Destaques desta viagem:

Tour atraente

No próximo ano, os viajantes poderão explorar a história da diáspora negra e africana em Lisboa através da fascinante experiência Touro Soulful ao longo do deslumbrante Rio Touro, em Portugal. Este cruzeiro excepcional oferece aos hóspedes uma autêntica experiência culinária portuguesa e degustações de vinhos únicas em vinícolas locais antes de embarcar em um cruzeiro de ida e volta de sete noites saindo do Porto no Amadoro com um pacote terrestre de três noites em Lisboa a partir de 13 de novembro de 2024. Quintas, com um fundo emocional de fado.

Cores da Provença

A AmaWaterways também está oferecendo aos passageiros a oportunidade de mergulhar na herança e cultura negra da França em junho de 2024, com dois cruzeiros Colors of Provence Soulful Experience no premiado Amachristina. De 13 a 23 de junho de 2024, os hóspedes navegarão de Arles a Lyon, no rio Ródano, seguidos por um pacote terrestre de três noites em Paris, repleto de história de famosos artistas, escritores e artistas negros. A segunda Colors of Provence Soulful Experience recebe os hóspedes de 17 a 27 de junho de 2024, começando com um cruzeiro de 7 noites de Lyon a Arles antes de estrear em Paris com um pacote terrestre de 3 noites. Estes roteiros exclusivos oferecem também uma variedade de experiências únicas, incluindo visitas guiadas que destacam o jazz, a gastronomia regional e o vinho.

Egito e os segredos do Nilo

Com partida em 17 de maio de 2024, os hóspedes estarão imersos em uma jornada excepcional de descoberta durante o Egypt Secrets & Nile Soulful Experience da AmaWaterways. Durante o cruzeiro de 11 noites, os hóspedes descobrem a cidade do Cairo com seus museus e pirâmides, em contraste com um cruzeiro fluvial de sete noites no Nilo na elegante excursão Amadalia para 72 passageiros saindo de Luxor, com paradas em Edfu. Assuão, Esna, Kom Ombo e Caná. Esta experiência imersiva apresenta passeios diários e experiências privilegiadas que ilustram a rica história africana da região e as suas delícias culinárias. Além disso, os hóspedes terão a oportunidade única de visitar uma aldeia núbia, onde poderão conhecer pessoas calorosas que praticam as tradições dos seus antepassados ​​que outrora governaram o Egipto.

Cada Soulful Experience Boiling oferece experiências e excursões autênticas que homenageiam a história e a herança negra. Complementando o renomado serviço de bordo acolhedor e personalizado da AmaWaterways e os restaurantes de inspiração local, os hóspedes podem esperar entretenimento noturno enquanto estão cercados por outros viajantes que compartilham sua paixão pela descoberta da cultura negra.

AmaWaterways revelará em breve mais detalhes sobre cinco novas experiências Soulful que iluminam a história e a cultura negra no Egito, África do Sul, França, Colômbia e Portugal.

Para reservar um cruzeiro fluvial AmaWaterways para um cliente, ligue para 1-800-626-0126 ou visite amawaterways.com.

