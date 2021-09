Allison Payne, âncora de notícias de TV da Longtime Chicago TV, morre aos 57

Alison Payne, repórter de televisão de longa data da WGN Chicago, faleceu em 1º de setembro aos 57 anos, WGN mencionado.

A nativa de Detroit ingressou na WGN em 1990 aos 25 anos e rapidamente se estabeleceu nas grandes histórias. Ela viajou ao Quênia para rastrear as raízes familiares do senador Barack Obama e se juntou ao reverendo Jesse Jackson em uma viagem à Costa do Marfim.

Durante seus 21 anos na WGN, ela ganhou nove prêmios Emmys e co-publicou noticiários do horário nobre, bem como um programa de notícias do meio-dia.

Ela também sofreu de uma série de problemas de saúde ao longo dos anos, ficando Licença médica 2008 Depois de uma série de pequenos derrames e também de episódios depressivos. “Saindo de casa foi brutal, eu não conseguia sair da cama”, disse Payne. Chicago Tribune.

Payne se separou da WGN em setembro de 2011 para retornar a Detroit.

A saudação fluiu rapidamente sobre Pine. Alison era uma mulher gentil e gentil. Grande locutor, ele tem um grande sorriso. Ela teve muitos problemas de saúde nos últimos anos, ”Roland S. Martin livros. “Ele vai embora logo.”

Vicki Bafteri, produtora de WGN chilro: “Estou com o coração partido. Alison Payne era minha madrinha na TV, mentora e amiga querida. Eu gostaria de poder salvá-la como ela estava me protegendo quando comecei esta carreira maluca. Ela era tão inteligente, linda, generosa.”

Afua S. Oso, Produtor Executivo do The Jam, lembrar Assistindo Payne ‘, uma garotinha negra que mora em Bolingbrook, Illinois. Meus pais mudaram minha hora de dormir para 21h30 para que eu pudesse assistir ao noticiário da noite Tweet incorporar E Steve Sanders … Uma década depois, comecei a trabalhar na WGN. Tweet incorporar Ela me colocou sob sua proteção. Ela era uma jornalista gentil, generosa e incrivelmente talentosa. Alison Payne entendeu a importância de elevar a fasquia para os outros para que eles também tivessem a chance de brilhar. ”



