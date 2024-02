Alexei Navalny morreu em uma colônia penal russa, disse o serviço penitenciário

Alexei Navalny, um poderoso oponente político do presidente russo, Vladimir Putin, que sobreviveu a pelo menos dois supostos envenenamentos, morreu num incidente de envenenamento. Colônia penal russaAs autoridades penitenciárias russas disseram na sexta-feira. O escritório do Serviço Prisional Federal Russo da Região Autônoma de Yamalo-Nenets relatou sua morte, dizendo que ele “se sentiu mal” depois de dar um passeio na sexta-feira e perdeu a consciência “quase imediatamente”.

A administração penitenciária afirmou em comunicado: “Os profissionais médicos da instituição chegaram imediatamente e uma equipe médica de emergência foi chamada. Todos os procedimentos de reanimação necessários foram realizados, mas não produziram resultados positivos”. Médicos de emergência confirmaram a morte do condenado.

“Acabamos de receber relatos de que Alexei Navalny morreu na Rússia”, disse a vice-presidente Kamala Harris na sexta-feira na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. “É claro que esta é uma notícia terrível e estamos trabalhando para confirmá-la. Minhas orações estão com sua família, incluindo sua esposa Yulia, que está conosco hoje, e se for confirmado, este será outro sinal da brutalidade de Putin. Seja qual for a história que eles contam diga, sejamos claros: a Rússia é responsável, e será. Teremos mais a dizer sobre isso mais tarde.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse na sexta-feira: “Por mais de uma década, o governo russo, Putin, perseguiu, envenenou e prendeu Alexei Navalny, e agora há relatos de sua morte”. “Se estes relatórios forem precisos, os nossos pensamentos estão com a sua esposa e família. Além disso, a sua morte numa prisão russa e o medo de um homem sozinho realçam a fraqueza e a podridão no coração do sistema que Putin implementou.” “Foi construído”, disse Blinken. “A Rússia é responsável por isso. Conversaremos com muitos outros países preocupados com Alexei Navalny, especialmente se esses relatórios forem verdadeiros.”

A porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh, disse que a sua equipa não conseguiu confirmar as informações fornecidas pelo serviço prisional.

Político da oposição russo, ativista anticorrupção e fundador da Fundação Anticorrupção (FBK), Alexei Navalny aparece na tela durante um recurso legal contra sua sentença de nove anos de prisão, no Tribunal da Cidade de Moscou, 24 de maio de 2022, em Moscou , Rússia. Colaborador/Getty



“O Serviço Penitenciário Federal Russo do Oblast Autônomo de Yamalo-Nenets publica a notícia da morte de Alexei Navalny em IK-3. Ainda não temos confirmação disso. O advogado de Alexei está a caminho de Kharp. Assim que chegarmos ele algumas informações, iremos relatar sobre isso, “Yarmysh ele disse nas redes sociais. o Colônia penal IK-3 Ele está localizado a cerca de 2.000 quilômetros de Moscou, na remota região dos Urais, no extremo norte da Rússia.

Leonid Volkov, chefe de gabinete de Navalny ele disse nas redes sociais Que sua equipe “não tem motivos para acreditar na propaganda estatal. Se for verdade, não é 'Navalny morreu', é 'Putin matou Navalny', e pronto. Mas não confio nem um centavo neles”.

Navalny compareceu perante um tribunal russo por meio de videoconferência na quinta-feira, parecendo alegre e com boa saúde e brincando com o juiz.

O líder da oposição russa Alexei Navalny comparece perante um tribunal russo através de videoconferência da colônia penal IK-3 em Kharp, na região de Yamal-Nenets, no extremo norte da Rússia, em 15 de fevereiro de 2024, um dia antes de as autoridades penitenciárias anunciarem que ele havia morrido depois de ser detido. Um passeio na prisão. Sotavisão/Reuters



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira que Putin foi informado da morte de Navalny, dizendo aos repórteres que “cabe aos médicos explicar” a causa.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse na sexta-feira que seria uma “tragédia terrível” se a morte de Navalny fosse confirmada e que isso levantaria questões sobre o que aconteceu com ele. Ele acrescentou que o governo dos EUA ainda está buscando informações e que determinará o que vem a seguir com base no quadro completo.

Quem é Alexei Navalny?

Alexei Navalny, 47, foi o crítico mais veemente do governo do presidente russo Vladimir Putin antes de ser preso na Rússia em 2021. Ele foi inicialmente condenado a nove anos em uma prisão de segurança máxima a cerca de 240 quilômetros a leste de Moscou por violação da liberdade condicional. Fraude e desacato ao tribunal quando foi considerado culpado de promover o “extremismo”. Esta pena foi prorrogada por 19 anos em agosto de 2023.

Navalny e muitos observadores externos há muito que veem as acusações contra ele como uma retaliação pelas suas críticas a Putin e às políticas do Kremlin, tanto externas como internas. O Departamento de Estado dos EUA também considerou processá-lo Prisão por “motivos políticos”.

Navalny criticou A contínua invasão russa da Ucrânia. Apenas um mês depois de esta ter começado, ele criticou Putin como um “louco” que lançou uma “guerra estúpida” e disse que os líderes da Rússia iriam “queimar no inferno” pelas suas ações.

Ele nasceu em 1976 em Putin, um vilarejo a oeste de Moscou, e cresceu em uma cidade a cerca de 90 quilômetros da capital. Em 1997, formou-se em direito pela Universidade da Amizade do Povo da Rússia, em Moscou, e passou um ano nos Estados Unidos como Global Fellow na Universidade de Yale em 2010.

Por volta dessa época, ele começou a sua oposição pública ao Kremlin.

Navalny político e envenenamentos

Navalny concorreu sem sucesso ao cargo de presidente da Câmara de Moscovo em 2013, denunciando as eleições que disse terem sido fraudadas pelo seu adversário, um aliado de Putin. Ele descreveu o partido do presidente russo como um dos “vigaristas e ladrões”, o que se tornou um grito de guerra para seus milhões de seguidores no Twitter e no YouTube e um espinho no sapato de Putin.

Ele tentou desafiar Putin nas eleições presidenciais do país em 2018, mas o Kremlin Ela o impediu de correr Por causa de uma condenação anterior por fraude que Navalny disse ter motivação política.

Depois, depois de ter sido preso por organizar um “protesto não autorizado” em 2019, Navalny adoeceu subitamente. Os médicos russos descreveram a sua doença como “dermatite de contacto”, mas Navalny e o seu médico pessoal suspeitaram que ele tinha sido exposto a envenenamento. Dois anos antes, ele foi atacado com uma substância verde que causou graves queimaduras químicas no olho direito.

Falando ao “60 Minutes” daquele ano, ele se perguntou por que ainda estava vivo.

“Talvez eles tenham perdido o momento em que eu era menos popular”, disse Navalny.



Então, no verão de 2020, o ativista anticorrupção Ele está imerso em crises de tormento Durante o voo. Seu avião foi forçado a fazer um pouso de emergência na Sibéria. Inicialmente, Navalny – que entrou em coma – não foi autorizado a deixar o país. A Rússia disse que foi uma decisão puramente médica, mas a sua equipa temia o pior.

48 horas depois do Kremlin Navalny foi autorizado a voar De ambulância aérea para um hospital em Berlim conhecido pela sua experiência com vítimas de ataques com veneno. Lá, os médicos confirmaram que ele havia sido envenenado NovichokÉ um gás nervoso altamente tóxico, considerado dez vezes mais poderoso que o sarin.

Depois de uma recuperação significativa, Navalny culpou Putin pelo ataque, dizendo ao 60 Minutes que tinha “certeza de que era o responsável”.

O retorno desafiador de Navalny à Rússia

Apesar do perigo, Navalny decidiu, em janeiro de 2021, regressar à Rússia, que negou qualquer envolvimento na sua doença. Quando ele voltou, ele estava… Ele foi detido em um aeroporto de Moscou Ele foi acusado de violar os termos de uma pena suspensa anterior por não ter se comunicado com os funcionários penitenciários enquanto estava na Alemanha. Dezenas de milhares Várias pessoas saíram às ruas para exigir sua libertação, segundo a Associated Press.

Tribunal russo Envie para o serviço Os 32 meses restantes dessa sentença.

Navalny disse na altura: “A minha vida não vale dois anos, mas farei tudo o que estiver ao meu alcance até que a lei prevaleça”.

Enquanto estava na prisão, fez greve de fome de 24 dias – em protesto contra a aparente falta de cuidados médicos adequados. ele Ele encerrou a greve Depois ele disse que foi examinado por médicos de fora da prisão. Milhares de pessoas saíram novamente às ruas para apoiá-lo.



Em abril de 2021, sua esposa Yulia Ele disse ao “60 Minutos” Não importa o que acontecesse a seguir com seu marido, “Aleksey já havia vencido”.

Ela acrescentou: “Ele sobreviveu a este envenenamento horrível e voltou a Moscou para confrontar aqueles que tentaram matá-lo”. “Putin sabe disso. Seus conselheiros, seus amigos, seu governo, todos em seu círculo íntimo sabem disso.”

Em março de 2022, Navalny foi considerado culpado de fraude e desacato ao tribunal Condenado a mais nove anos Detenção em colônia penal em presídio de segurança máxima. Ele denunciou mais uma vez estas acusações, descrevendo-as como infundadas e com motivação política.

Em agosto de 2023, o tribunal Ele acrescentou mais 19 anos Para sua punição, e alguns meses depois, Navalny também Ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima Sabe-se que ele foi submetido a abusos – conhecidos como “correia transportadora de tortura” – o que levantou novas preocupações sobre sua segurança.

“Sem proteção pública, Alexei ficará cara a cara com aqueles que já tentaram matá-lo e nada os impedirá de tentar novamente”, disse Yarmysh, sua porta-voz, após a decisão do tribunal em março. “Então, agora estamos falando não apenas sobre a liberdade de Alexei, mas também sobre sua vida.”

Em dezembro de 2023, os apoiadores de Navalny disseram que perdi contato com ele Durante duas semanas, ficou claro que ele tinha sido transferido para outro local do sistema prisional russo, aumentando as já sérias preocupações sobre a sua segurança.

Navalny deixa sua esposa, Yulia, e seus dois filhos, Daria e Zakhar.

