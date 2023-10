Alertas meteorológicos laranja emitidos em oito regiões, Portugal prepara-se para a tempestade Bernard «Euro Weekly News

Um aviso laranja foi emitido para oito regiões de Portugal quando o furacão Bernard se aproxima do país no domingo, 22 de outubro.

O Comissão Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Anunciou a mudança na tarde de sexta-feira, que se aplicará às partes centro e sul do território.

André Fernández, comandante nacional da ANEPC, anunciou que no domingo Bernardo percorrerá Portugal continental de sudoeste a nordeste. cmjournal.pt.

“Foi decidido elevar para laranja o estado de alerta especial da Organização Integrada de Operações de Segurança e Socorro para oito sub-regiões do continente”, explicou.

«Isto inclui Lezíria do Tejo, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e Algarve no prazo de 24 horas, com início às 00h00 e término às 11h59 de amanhã», acrescentou Fernández.

Alerta laranja de chuva foi emitido a sul do Tejo

Um responsável da ANEPC destacou que Instituto Português do Oceano e da Atmosfera (IPMA) Foram emitidos avisos meteorológicos laranja para precipitação a sul do Tejo, com aviso amarelo entre o Douro e o Tejo.

Também emitiu um alerta laranja para rajadas de vento de até 100 km/h. O encantador região.

Andre Fernandez alertou: ‘É provável que ocorram eventos de vento extremo a sul do rio Tejo, esperando-se mais eventos no Paixo Alentejo e no Algarve.

Informou também sobre os alertas da Agência Portuguesa do Ambiente sobre a possibilidade de inundações em zonas urbanas da Grande Lisboa e da Península de Setúbal.

Espera-se que rios em todo o país aumentem em fluxo

Prevê-se que as correntes aumentem na bacia do rio Tejo, na sub-bacia do Soraya, e na Amora e Coroche, juntamente com a bacia do rio Sato, Ribeira do Livramento e Setúbal.

Salientou que as inundações dos rios Alaghar são possíveis, especialmente nas áreas urbanas que têm sido historicamente mais vulneráveis ​​a estes eventos.

Fernández apelou a todos os cidadãos para que sigam ‘medidas de autodefesa’ para evitar inundações nas áreas urbanas e nas referidas bacias hidrográficas, especialmente no que diz respeito aos ventos e às fortes chuvas.

Ele aconselhou o público a verificar “tudo que está suspenso, incluindo varandas, outdoors e qualquer coisa exposta a ventos fortes”.

Motoristas são aconselhados a ter cuidado nas estradas neste domingo

No domingo, deverão ser tomadas precauções na condução, com o comandante a recomendar uma «condução mais defensiva e preventiva», limitando as deslocações ao estritamente necessário.

A ocorrência mais intensa de condições climáticas adversas ocorrerá na tarde de domingo até as 23h, prevendo-se que as condições piorem especialmente na manhã de segunda-feira.

Um aviso laranja é o segundo mais severo dos três níveis e é emitido sempre que há uma “condição meteorológica de risco moderado a alto”.

Um alerta amarelo é ativado sempre que existe uma situação de perigo para determinadas operações dependendo das condições meteorológicas.