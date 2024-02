Alerta de golpe telefônico – Notícias de Portugal

“Muitos usuários nos contataram Banco de Portugal Carlos Moura, diretor de sistemas de informação do BdP, disse que comunicam através de mensagens de texto e chamadas telefónicas em nome do Banco de Portugal.

As vítimas receberam mensagens assinadas por um número que se fazia passar pela identidade do BdP ('spoofing') e sugeria que o acesso às contas poderia estar comprometido.

Os clientes afetados são orientados a ligar para um número de telefone que simula a linha de apoio do BdP e cujo “nível de serviço é muito semelhante”.

“O tema que mais nos preocupa neste momento, porque o nível de serviço é o mesmo do nosso serviço de apoio ao utente, e de alguma forma, as pessoas são induzidas neste tipo de erro, porque as pessoas se apresentam como funcionários do Banco de Portugal”, acrescentou Carlos Moura.

Após esse contato, as vítimas são solicitadas a instalar um programa semelhante a um antivírus em seus celulares, que é orientado a acessar suas contas bancárias com o objetivo de verificar as informações comprometidas.

O programa indicado atua como ‘malware’ e remove credenciais de acesso das contas dos usuários.

Segundo Carlos Moura, o BdP já recebeu “várias centenas de chamadas” no seu call center e várias dezenas na rede regional.

Quem receber no telemóvel uma chamada que supostamente seja o número do BdP deve denunciar o caso às autoridades e contactar o Banco de Portugal, o que pode ser feito através do email info@bportugal.pt ou por telefone. Número (+351) 213 130 000.