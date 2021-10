Alemã de 96 anos, libertada após escapar para contornar o julgamento de crimes de guerra nazistas

BERLIM – A ex-secretária do chefe da SS do campo de concentração de Stutthof, de 96 anos, foi libertada na terça-feira, cinco dias depois de ter sido detida por … Pule o início de seu julgamento no norte da Alemanha.

A polícia prendeu a alemã na quinta-feira, poucas horas depois que ela deixou sua casa em Hamburgo em um táxi na manhã do dia em que seu julgamento deveria começar. Mais de 11.000 acusações de cumplicidade em assassinato. O tribunal estadual de Itzhoy ordenou sua detenção.

A mulher apelou e apareceu novamente no tribunal na terça-feira. Uma declaração do tribunal afirmou que os juízes suspenderam e liberaram o mandado de prisão, ordenando “garantias” não especificadas.

A próxima sessão do tribunal está marcada para 19 de outubro, quando está programada a leitura da acusação. Isso não poderia ter sido feito na semana passada na ausência do réu.

Os promotores argumentam que a mulher fazia parte da máquina que ajudou o campo nazista em Stutthof durante a Segunda Guerra Mundial, há mais de 75 anos.

O tribunal disse que o réu supostamente “ajudou e incitou os funcionários do campo no assassinato sistemático dos presos lá entre junho de 1943 e abril de 1945, enquanto trabalhava como estenógrafo e digitador no escritório do comandante do campo”.

Apesar da idade avançada, a mulher está sendo julgada no Juizado de Menores por ser menor de 21 anos na época dos supostos crimes. A mídia alemã a identificou como Irmgard Forchner.

Uma porta-voz do tribunal disse, depois de pular o julgamento de abertura na semana passada, que a réu havia anteriormente “declarado sua falta de vontade de comparecer” no tribunal, mas isso não fornecia motivos suficientes para sua prisão preventiva. Dada a idade e a condição da mulher, não se esperava que ela “evitasse ativamente o julgamento”.