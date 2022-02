Agência livre, salários mais altos fazem parte do primeiro CBA entre jogadores, NWSL

A National Women’s Soccer League e a NWSL Players Association concordaram com seu primeiro acordo coletivo de trabalho na noite de segunda-feira. O acordo histórico introduz a agência livre do jogador, salários mais altos com aumentos anuais e outros benefícios de saúde e bem-estar até 2026.

“Este é um momento histórico para o futebol feminino nos Estados Unidos”, disse a CEO interina da NWSL, Marla Messing, em comunicado. “Este acordo transformador representa avanços autorizados para os jogadores, incluindo pacotes e benefícios de compensação significativamente mais fortes, treinamento e ambientes de jogo aprimorados e um compromisso de longo prazo para melhorar continuamente os padrões que todos consideramos essenciais para garantir nossa posição como a melhor liga de futebol feminino. no mundo.”

A free agency começará na temporada de 2023 para jogadores com seis ou mais anos na liga. Em 2024, jogadores com cinco anos serão elegíveis para agência livre completa, e jogadores com três anos de serviço terão agência livre restrita. Os jogadores dispensados ​​receberão quatro semanas de indenização, mais um mês de moradia e seguro de saúde.

O contrato também aumenta o salário mínimo em 60%, para US$ 35.000, com aumentos anuais de 4%, e inclui níveis mais altos de moradia gratuita, transporte, contribuições correspondentes ao 401(k), seguro saúde e outros benefícios. De acordo com a liga, isso aumentará a remuneração total média dos jogadores em mais de 30%, para US$ 54.000 na temporada de 2021.

Em 2021, o salário mínimo por jogador era de US$ 22.000, o que levou a NWSLPA a lançar sua campanha #NoMoreSideHustles porque muitos jogadores tiveram que trabalhar em segundo emprego para sobreviver.

A NWSLPA, que representa cerca de 200 jogadores, iniciou as negociações da CBA com a liga em março de 2021, e mais de 30 jogadores da NWSL participaram de sessões de negociação, de acordo com o sindicato dos jogadores.

“Os jogadores conduziram todas as decisões neste processo”, disse a diretora executiva da NWSLPA, Meghann Burke, em comunicado. “Ao longo de mais de 40 sessões de negociação, esses jogadores permaneceram fortes e permaneceram juntos, até o momento da ratificação. Este é um momento histórico não apenas para nosso esporte e nossa Liga, mas para todos os trabalhadores que se levantam e se unem. “

Os jogadores também garantiram até seis meses de licença remunerada de saúde mental, 42 dias de férias e uma pausa de verão de sete dias durante a temporada regular. Para os pais, os jogadores terão oito semanas de licença para nascimento ou adoção, bem como acesso a instalações de enfermagem.

Os jogadores também podem acessar o compartilhamento de receita, incluindo 10% das receitas líquidas de transmissão, se a liga for lucrativa para o terceiro, quarto e quinto anos da CBA. A liga também pagará até US$ 300.000 por ano pelos direitos de imagem de licença de grupo.

A liga disse que, por meio da CBA, se comprometeu com US$ 100 milhões em investimentos incrementais durante a vigência do contrato.

De acordo com o contrato, os jogos não poderão mais ser disputados em campos que exijam “conversão substancial para as dimensões de um campo de futebol”, disse a NWSLPA. No passado, a liga permitia que os jogos fossem disputados em campos de beisebol, incluindo um caso que ganhou o escárnio generalizado da liga.

Os jogadores prometeram entrar em greve se um acordo não fosse alcançado com a liga antes do início do treinamento de pré-temporada nesta semana, mas de acordo com um comunicado da NWSLPA: “Os jogadores se apresentarão ao acampamento de pré-temporada amanhã. [Tuesday] com a segurança, proteção e proteção de um contrato negociado coletivamente que coloca a NWSL em uma trajetória positiva para o futuro.”

O acordo vem logo após as controvérsias na NWSL, incluindo jogadores denunciando treinadores e diretorias por comportamento abusivo e más condições. Somente na última temporada, cinco treinadores masculinos das 10 equipes da liga foram demitidos ou demitidos devido a alegações de má conduta. Dois desses treinadores desonrados, Rory Dames, do Chicago Red Stars, e Richie Burke, do Washington Spirit, lideraram equipes que acabaram chegando à partida do Campeonato da NWSL.

As investigações continuam sobre como o Portland Thorns e a NWSL lidaram com as queixas apresentadas contra o ex-técnico Paul Riley, que foi acusado de má conduta sexual. A NWSL lançou uma investigação conjunta com a NWSLPA, e a Federação de Futebol dos EUA contratou a ex-procuradora-geral interina Sally Yates para uma investigação separada.

A 10ª temporada da NWSL começa com a Challenge Cup em 19 de março.