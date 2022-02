Dia do Prazo de Transferência ao vivo! Como assistir, transmitir, últimas notícias

Nossa página ao vivo do Transfer Deadline Day manterá você atualizado com todas as últimas jogadas da Premier League, já que as horas finais da janela de janeiro estão aqui.

De acordos de empréstimo atrasados, além de times como Tottenham, Newcastle, Everton e Arsenal lutando para conseguir jogadas além da linha, este promete ser um dia muito dramático.

Por que as equipes sempre deixam para o último minuto? Honestamente, nós realmente não nos importamos porque isso nos dá esse dia absolutamente maluco de contratações e reviravoltas tardias.

ASSISTA ao nosso show especial do Dia do Prazo de Transferência ao vivo do ProSoccerTalk, a partir das 17h30 ET de segunda-feira, 31 de janeiro, quando encerramos a última hora da janela de janeiro.

Abaixo estão as atualizações ao vivo do Deadline Day, enquanto clique nos links acima para assistir nossos shows ao vivo no Peacock através de nossos parceiros no Reino Unido na Sky Sports e no show ao vivo do Deadline Day do ProSoccerTalk.

Nunca há um momento de tédio neste dia…

Dia do Prazo de Transferência ao vivo!

A janela de transferências de janeiro fecha às 18h ET

Eriksen se junta ao Brentford | Lampard aceita emprego no Everton | Dele rumo ao Everton | Spurs contratam Betancur, Kulusevski

15h04: Aqui estão os detalhes sobre Aubameyang indo para Barcelona. Transferência gratuita, mas o Arsenal economizará cerca de US$ 33,6 milhões em salários nos próximos 18 meses, deixando Auba sair. Mas os Gunners só têm Lacazette e Nketiah que podem jogar no topo. Grande risco para Arsenal e Arteta.

14h35: Ok, essa situação de Aubameyang está aumentando muito rapidamente agora (se ao menos houvesse um gif para isso…). Os relatórios sugerem que ele assinará pelo Barcelona em uma transferência gratuita do Arsenal e terá um grande corte salarial para se juntar aos gigantes catalães. Uau.

14h10: Parece que Aubameyang para o Barcelona pode estar de volta depois de tudo…

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, sobre Aubameyang: “Parece que vamos conseguir [Aubameyang deal]. Ousmane Dembélé? Várias soluções foram propostas, a última depende da aceitação do jogador, é ir para um clube inglês”, disse ao Mundo Deportivo”. 🔴 #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 de janeiro de 2022

13h46: Donny van de Beek é oficialmente uma peça do Everton. Ele se junta por empréstimo para o resto da temporada 2021-22. Será intrigante vê-lo jogar regularmente na Premier League. DVB parece um ajuste muito bom para o sistema de Frank Lampard. Mason Mount-esque?

13h15: Dois relatórios intrigantes de Barcelona. Primeiro: Aubameyang para o Barcelona ainda pode continuar, de acordo com o presidente do Barça, Joan Laporta. Em segundo lugar: Ousmane Dembele tem sido associado a uma mudança para o Chelsea, mas nossos parceiros da Sky Sports dizem que será difícil concluir isso no final da janela, especialmente porque ele está sem contrato neste verão.

13h07: SEM NEGÓCIO! Nossos parceiros no Reino Unido da Sky Sports acreditam que Jesse Lingard não deixará o Manchester United hoje. Newcastle e Ham querem que a Inglaterra ataque West, que está sem contrato no verão, mas parece que ele ficará em Old Trafford.

13h03: Matt Targett foi emprestado ao Newcastle. Uma boa escolha para os Magpies, que também estão prestes a adicionar Dan Burn de Brighton. Isso é Trippier, Wood, Guimares, Targett e Burn pela porta em janeiro. Não Mbappe, Dembele et al., mas alguns negócios realmente sólidos feitos por Eddie Howe.

13h: Encerrando mais algumas saídas. Nat Phillips foi emprestado do Liverpool para o Bournemouth, enquanto Bryan Gil selou um empréstimo do Tottenham para o Valencia.

12h08: Ok, faltam menos de 6 horas. Tique, toque.

11h50: O Tottenham fechou dois acordos! A dupla da Juventus, Betancur e Dejan Kulusevski, chegou para reforçar o seu meio-campo e as suas opções. Mais detalhes abaixo.

11h25: Parece que será um fim de dia movimentado para os Spurs, com Dele Alli seguindo Tanguy Ndombele, Gio Lo Celso e Bryan Gil para fora da porta.

Os Spurs completarão as contratações da dupla da Juventus nesta tarde. Dejan Kulusevski estará emprestado com opção de compra, enquanto Rodrigo Bentancur será uma transferência permanente.

Spurs vão emprestar Ndombele ao Lyon, Gil ao Valencia e Lo Celso ao Villarreal #COYS — Ian Dennis (@Iandennisbbc) 31 de janeiro de 2022

11h: Para recapitular os movimentos de hoje até agora…

Christian Eriksen para Brentford em um acordo de curto prazo

Wout Weghorst para Burnley

Tanguy Ndombele para Lyon (empréstimo)

Julian Alvarez para Manchester City

10h45: Alguns dos detalhes emergentes sobre o acordo Dele Alli são surpreendentes. Apenas selvagem. Os Spurs o deixarão sair por nada, e o Everton pagará US $ 13,4 milhões quando jogar 20 jogos, e haveria outros complementos se Dele Alli atingir suas alturas anteriores. Dele Alli tem mais de dois anos e meio em seu atual contrato com o Tottenham. Imagine esse tipo de negócio sendo mencionado alguns anos atrás?

10h15: Oh, uau, esta notícia de Dele Alli está se movendo rápido. Os relatórios sugerem que Everton e Spurs concordaram com Dele Alli e ele passará por exames médicos nas próximas horas.

9h45: Relatos circulam que o novo chefe do Everton, Frank Lampard (Lamps não está perdendo tempo, está!?) quer tentar contratar Dele Alli hoje. Trabalhar com Lampard seria uma boa jogada para Dele Alli, certo?

9h25: Aqui estão as últimas notícias sobre Pierre-Emerick Aubameyang e sua possível mudança para o Barcelona. Parece que ainda há um pouco de trabalho a fazer, apesar de Auba ser visto em Barcelona…

9h20: Há relatos circulando que Jesse Lingard pode deixar o Man United hoje, afinal. Newcastle e West Ham estão pressionando por uma mudança tardia. Intrigante…

9h15: Manchester City contrata o atacante Julian Alvarez, 22, do River Plate, o que era esperado. O jovem internacional argentino se juntará ao City neste verão. Confira este gráfico, fãs do City. Uma estrela em ascensão está chegando neste verão. Quem precisa de Erling Haaland…

9 horas da manhã: Em notícias sem transferências, Frank Lampard é o novo chefe do Everton. Quem ele poderia trazer? O que ele tem que fazer para ter sucesso no Everton? Talvez ele pudesse assinar com Christian Pulisic no verão? Só deixando aquele lá fora…

8h20: Nossos parceiros no Reino Unido na Sky Sports acreditam USMNT: Brenden Aaronson não se juntará ao Leeds hoje, mas o time da Premier League quer contratá-lo neste verão. Enquanto isso, Takumi Minamino pode ser emprestado. Aaronson está muito ocupado após a derrota do USMNT no Canadá, que os deixou em uma posição complicada na qualificação.

“O alvo número um do Leeds é o meio-campo do RB Salzburg, Brenden Aaronson” 🇺🇸pic.twitter.com/q05sfFw7xa — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 31 de janeiro de 2022

8h07: Alguns acordos que esperamos serem anunciados hoje: Donny van de Beek para o Everton por empréstimo, Matt Targett e Dan Burn para o Newcastle, Rodrigo Betancur para o Tottenham da Juventus por cerca de US $ 27,8 milhões e Tanguy Ndombele voltando para o Lyon do Spurs. Isso é muito mais movimentado do que todos esperávamos! Melhor ir fazer outro bule de café…

8 horas da manhã: Alguns dos acordos mais loucos que os clubes estão tentando fazer no prazo final incluem: Luka Jovic para o Everton por empréstimo, Darwin Nunez do Benfica para o West Ham por US $ 80 milhões (altamente improvável) e Aaron Ramsey potencialmente para o Glasgow Rangers da Juventus …

7h40: As coisas estão começando a esquentar em termos de saídas na Premier League também. O ex-capitão do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, pode estar emprestado ao Barcelona. Auba foi visto em Barcelona e os relatórios dizem que o acordo está perto de ser confirmado, já que o Barça procura descarregar alguns e trazer o atacante gabonês. É ideal para Mikel Arteta mover Aubameyang depois de seus problemas recentes fora do campo, mas o Arsenal não será leve no ataque?

Pierre Emerick-Aubameyang está em Barcelona, ​​confirmado como @gerardromero revelado. Entenda que ele tem um acordo completo com o Barça para um empréstimo, um acordo quase pronto do lado do jogador. 🔴🛩 #FCB Depende apenas das saídas do Barcelona para concluir o negócio. Arsenal já aprovado. pic.twitter.com/UBc6UJA3a0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 de janeiro de 2022

7h20: Também temos um candidato ao melhor vídeo de todos os tempos quando se trata de anunciar uma contratação. A sério. Agora, é preciso muito para se destacar nos dias de hoje, mas tire o chapéu para a equipe de mídia social do Burnley, pois os Clarets contrataram o atacante holandês Wout Weghorst do Wolfsburg. Role o clipe. Gênio.

7h10: Christian Eriksen é oficialmente um jogador do Brentford! Ele confirmou seu incrível retorno ao jogo e à Premier League, e assinou um contrato de curto prazo com os Bees. Que história incrível. Detalhes completos, aqui.

7h ET: Manhã! Pegue um café onde quer que esteja nos EUA, bata no Sky Sports News via Pavão e por que não ficamos a par das últimas ofertas da Premier League?

OK. 11 horas para ir. Temos algumas coisas para colocar em dia, madrugadores…

