Aeroporto de Gatwick: Espanha, Itália, Turquia, EUA, Portugal, Grécia e outros países permitem a Grã-Bretanha

A partir de Variante Omigron Descobriu que muitos países introduziram regras de viagens rígidas em um esforço para controlar o vírus.

No entanto, isso não significa que o Reino Unido não tenha feriados este ano.

Numerosos destinos, incluindo Espanha, Portugal, Grécia, Turquia e os Estados Unidos ainda estão abertos para os turistas no Reino Unido.

Consulte Mais informação: Novas restrições foram introduzidas na Alemanha, Espanha, França, Holanda e Itália

Embora os turistas devam se lembrar, esses países têm suas próprias regras de viagem em torno de testes PCR e requisitos de vacinas.

Já no retorno ao Reino Unido, as novas regras de viagem entram em vigor nesta semana, em que o jab duplo não exigirá mais teste de pré-embarque e no segundo dia de retorno poderá fazer um side flight em vez de PCR. No Reino Unido, Relatórios espelho.

Então, para onde os britânicos podem realmente ir de férias agora? Aqui Sussex Live, Reino Unido Analisamos os países que estão abertos aos turistas, incluindo suas regras de entrada.

Espanha



(Imagem: AP)



A Espanha estaria aberta à Grã-Bretanha totalmente vacinada contra Govt.

Isso se aplica a qualquer pessoa com 12 anos ou mais – ou seja, crianças não vacinadas com menos de 12-17 anos não poderão ver de acordo com as novas regras.

Todos os viajantes do Reino Unido devem preencher um formulário de pré-partida e obter um código QR para exibir no controle de fronteira.

Os requisitos de entrada também se aplicam aos visitantes das Ilhas Canárias e das Ilhas Baleares.

Grécia



(Imagem: Getty Images / iStockPhoto)



A Grécia está aberta a britânicos vacinados e não vacinados.

Qualquer pessoa com mais de 12 anos deve preencher um formulário de localização do passageiro antes da partida e mostrar evidências de que os resultados do teste Govt são negativos.

Pode ser um teste de PCR feito 72 horas após a chegada ou um teste de antígeno 48 horas após a chegada.

Turquia



(Imagem: Getty Images / iStockPhoto)



Turquia O Reino Unido está aberto a turistas e todos os viajantes com seis anos ou mais devem preencher um formulário online pelo menos 72 horas antes da partida.

Todos os visitantes com 12 anos ou mais devem apresentar um dos seguintes itens;

Evidência de vacinação Govt completa 14 dias antes da chegada

A recuperação recente da doença de Govt é um teste de PCR negativo feito 72 horas após a chegada ou um teste de antígeno negativo feito 48 horas após a chegada.

Crianças de 11 anos de idade ou menos estão isentas dos requisitos de teste e vacinação.

Portugal



(Imagem: Unidade de Conteúdo Compartilhado)



Portugal está aberto para férias aos britânicos. Qualquer pessoa com 12 anos ou mais, independentemente do seu estado de vacinação, precisará de prova de um resultado negativo do teste Govt.

Pode ser um teste de PCR feito 72 horas antes da partida ou um teste de antígeno 48 horas antes da partida.

Os passageiros também devem preencher o formulário de localização do passageiro online antes da partida.

Chipre



(Imagem: BIROL DUCK / AFP via Getty Images)



Chipre está aberto ao Reino Unido por motivos de viagem não essenciais, como férias, mas esse país atualmente mantém o Reino Unido em sua categoria ‘vermelho’, portanto, há regras rígidas a serem seguidas.

Você deve obter um passe de voo online antes da partida e, em seguida, obter um resultado de teste PCR negativo dentro de 72 horas antes da partida.

À chegada ao Chipre, qualquer pessoa com 12 ou mais anos de idade deve submeter-se a um teste PCR no aeroporto, que custa entre 15 e 19 €, de acordo com o site do Foreign Office.

Você receberá testes de PCR para fazer diariamente durante a viagem e será notificado dos resultados.

Itália



(Imagem: Unidade de Conteúdo Compartilhado)



Os britânicos vacinados podem ir para a Itália; se obtiverem um resultado negativo no teste de Covid, pode ser um teste de PCR feito 48 horas antes da partida ou um teste de antígeno feito em 24 horas. Não há requisitos de isolamento.

Para os britânicos que não foram vacinados ou parcialmente vacinados, o resultado do teste Govt PCR obtido nas 48 horas antes da partida deve ser negativo.

Uma vez na Itália, eles têm que se isolar por cinco dias e então fazer um segundo teste govt, que pode ser um PCR ou teste de antígeno.

No entanto, a partir de 10 de janeiro, você não poderá obter o ‘Super Green Pass’ para acessar hotéis, restaurantes, bares, transporte público e outras instalações, a menos que tenha sido vacinado.

Para obter o código QR para exibir no controle de fronteira, todos os visitantes devem preencher um Formulário de Localização do Passageiro antes de viajar.

Estados Unidos



(Imagem: AP)



Os Estados Unidos estão abertos à Grã-Bretanha totalmente vacinados contra o governo por motivos não essenciais de viagem, como feriados.

Terá de apresentar prova de vacinação e evidência de que o resultado do teste Govt PCR obtido 72 horas antes da partida foi negativo. As máscaras são obrigatórias em voos e aeroportos.

Crianças menores de 18 anos estão isentas dos requisitos de vacinação, mas devem ser testadas dentro de 3-5 dias de sua chegada (auto-isolamento se os sintomas ou teste forem positivos).

Emirados Árabes Unidos



(Imagem: Getty Images)



Todos os britânicos que viajam para os Emirados Árabes Unidos deverão ter um resultado negativo do teste de PCR colhido dentro de 48 horas antes da partida, e a prova disso deve ser apresentada no check-in.

Quem vai para Dubai terá que passar por mais testes de PCR na sua chegada e ficará isolado enquanto espera o resultado.

Quem vai a Abu Dhabi deve fazer um segundo teste de PCR na chegada. Se você foi vacinado, não precisa ficar isolado, mas deve fazer exames adicionais nos dias quatro e oito.

Os passageiros que não foram vacinados ou parcialmente vacinados devem ser isolados por 10 dias e fazer um segundo teste de PCR no nono dia.

Barbados



(Imagem: pixabay)



Todos os viajantes do Reino Unido para Barbados devem ter um resultado negativo do teste PCR colhido dentro de três dias de sua chegada no voo e preencher um formulário online 24 horas antes da partida.

Britânicos totalmente vacinados serão transportados para seus abrigos usando transporte aprovado.

Os britânicos não vacinados devem ser isolados em um hotel designado ou instalação do governo por cinco dias (pagando o custo você mesmo), incluindo a permanência no seu quarto – e você pode precisar usar uma pulseira de rastreamento eletrônico.

No quinto dia você fará um segundo teste de PCR, que deve ser isolado até sua conclusão. Os resultados negativos libertam você do isolamento.

República Dominicana



(Imagem: pixabay)



Todos os viajantes do Reino Unido devem apresentar evidências de um teste Covit-19 PCR negativo, obtido 72 horas antes de sua chegada, ou vacina Covit completa com a dose final administrada pelo menos três semanas antes da chegada.

Os passageiros também devem preencher o Govt Passenger Health Pledge antes da partida.

México



(Imagem: Digital Vision / Getty Images)



O México está aberto a britânicos vacinados e não vacinados e não exige um teste de governo para entrar no país.

Porém, é obrigatório se cadastrar na plataforma Mexico Vuela Seguro antes de embarcar em seu vôo para o México e apresentar o código QR na chegada ao aeroporto.

Costa Rica



(Imagem: Getty Images / iStockPhoto)



Pelo menos 14 dias antes da viagem, os britânicos totalmente vacinados podem viajar para a Costa Rica sem seguro obrigatório.

Se você não atender a esses critérios, você só terá direito ao seguro se adquirir um seguro com requisitos de seguro específicos, como despesas médicas relacionadas ao Covit-19 e custos de abrigo devido ao isolamento.

No momento em que este artigo foi escrito, não há requisitos de teste ou isolamento do governo na Costa Rica; no entanto, você deve preencher um passe de saúde online dentro de 72 horas após a chegada.

Para onde posso viajar se ainda não fui vacinado duas vezes no Reino Unido

Existem países para os quais você pode ir sem ficar isolado, se não foi vacinado ou se foi parcialmente vacinado.

Para distâncias mais curtas, como Grécia, Turquia, Portugal e Chipre, eles estão abertos mesmo se você tiver que cumprir os requisitos de teste de Govt.

Para viagens de longa distância, a Costa Rica, a República Dominicana e o México estão abertos a britânicos não vacinados e parcialmente vacinados, sem a necessidade de isolamento.