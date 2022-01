Produção portuguesa de chocolate – Portugal News

Em 2016 foi fundada a Melgão Cacau e Chocolates como a primeira empresa em Portugal a converter o cacau em chocolate.

Um dos fundadores foi convidado a ir ao Peru e regressar a Portugal, onde pensou que poderia “criar um chocolate único” como o descreveu. Portugal News.

A empresa é pioneira na conversão do cacau em chocolate em Portugal. No entanto, o processo de produção está sujeito a vários testes de avaliação ambiental e humanitária. Fala Portugal News, A empresa afirmou, “pensando não só na qualidade do produto, mas também no ambiente, nas pessoas e no chocolate”. Para atender a todos esses requisitos, Melgão começa avaliando as condições ambientais das plantações dos cacaueiros que firmam contratos com a empresa. As obras estão em andamento nas instalações da empresa. Dois terços da energia gerada vêm de uma usina fotovoltaica instalada perto de Melkovo. Os resíduos são tratados de forma padronizada, sua separação e despejados nos “locais certos”. O produto final pode ser reciclado pelo seguinte consumidor de embalagens.

O aspecto humanitário é um ponto que a empresa precisa considerar. Por exemplo, para apoiar os pequenos negócios, “o cacau vem de pequenos produtores, organizados em cooperativas” e garantidos pela empresa que recebe a quantidade adequada de trabalho realizado. É também criado um fundo de apoio aos “agricultores com necessidades especiais”. Melgão garante que todas as condições de segurança, higiene e bem-estar são garantidas aos trabalhadores.

Único

O chocolate da Melkovo é único no país, e o treinamento e pesquisa do cacau é um componente chave na produção de chocolate de qualidade e nacional.

No plano econômico, a empresa já tem uma posição consolidada no setor industrial de chocolates nacionais e pretende se expandir internacionalmente, processo que já começou.

A empresa oferece aos consumidores um ou quatro quilos de chocolates, além de saborear uma tablete de chocolate da Melco.

A Melgão Montemor-o-Novo fabrica na zona de Évora, podendo aqui encontrar todos os seus produtos https://melgao.com/