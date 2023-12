Ações dos EUA mantêm ganhos enquanto persistem esperanças de corte nas taxas de juros

As ações da Affirm (AFRM) subiram até 13% na manhã de terça-feira com a notícia de que os recursos compre agora e pague depois da empresa serão integrados às linhas de auto-checkout do Walmart (WMT).

Os compradores já podem usar o Confirm para distribuir pagamentos de mercadorias compradas no Walmart.com, nos centros drive-thru da empresa, nos Vision Centers e nas filas regulares de caixa nos caixas.

Em outras palavras, esta é uma atualização de produto adicional a uma solução que já foi oferecida à grande maioria dos compradores do Walmart. Se a parceria da Affirm com um varejista levar a algum resultado de negócios – mais vendas, mais clientes, etc. – esses resultados já estão sendo alcançados.

Mas esta atualização que empurra as ações para cima mostra o quão desafiador este mercado se tornou para muitos investidores presos em posições da era de 2022 que ainda estão em vigor. Informação de Fenviz aparece Cerca de 21% das ações da Affirm estão vendidas a descoberto, o que significa que os vendedores a descoberto fizeram apostas de que as ações cairão. Para contextualizar, a maioria das empresas tem 1% ou menos de suas ações vendidas a descoberto.

Quando os vendedores a descoberto acabam por ficar mal posicionados quando o mercado se move contra eles, podem muitas vezes ser pressionados a abandonar essas posições, mesmo que as suas opiniões fundamentais não tenham mudado fundamentalmente.

Confirmou um declínio das ações de mais de 90%, desde os seus máximos no final de 2021 até aos seus mínimos no início deste ano. Os comerciantes consideraram que o nome provavelmente suportaria o impacto dos impactos do aumento das taxas de juros e dos temores de uma desaceleração do consumo. As ações caíram proporcionalmente.

Mas os tempos mudaram, seja nos mercados ou na economia.

Há sinais de que as condições de jogo, como a confirmação, melhoraram para o BNPL. O uso dessas ofertas aumentou 40% em relação ao ano passado na Cyber ​​​​Monday, de acordo com o Adobe Analytics.

E o movimento das ações nos últimos meses – as ações subiram 180% desde 1º de novembro e as ações subiram quase 500% este ano – mostram sinais claros de que os traders estão saindo de posições de baixa.

Quando as atualizações de produtos impulsionam as ações de uma empresa em pontos percentuais de dois dígitos e as ações são significativamente vendidas a descoberto, esses movimentos provavelmente têm menos a ver com uma atualização material na visão do mercado do valor DCF final da empresa e mais com o posicionamento em um mercado em mudança de tendência. rapidamente.

Porque embora a Affirm não seja membro dos Sete Magníficos nem as outras 493 ações do S&P 500, estas mudanças têm efeitos de repercussão entre setores, estilos e tamanhos.