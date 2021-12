Aaron Murray explica o que deu errado para a Geórgia ao perder a explosão para o Alabama

A Geórgia está se preparando para o jogo de futebol universitário, como muitos já esperavam, mas a preparação é um pouco diferente. Em vez de ser o suposto número 1, campeão da SEC, “o melhor time do país”, a Geórgia agora tem dúvidas depois de perder por 41 a 24 para o Alabama no jogo do campeonato da SEC.

O quarterback Stetson Bennett lançou um par de interceptações cruciais no segundo tempo, com o segundo running back 42 jardas para acertar. A Geórgia também lutou para correr na frente do Alabama – 3,6 jardas por carregamento em 30 tentativas, a primeira vez abaixo de 4 jardas desde a estreia contra Clemson.

Mas o maior problema, como disse o ex-quarterback da Geórgia Aaron Murray na terça-feira, é que Bryce Young, do Alabama, conseguiu tempo para a divisão do ensino médio da Geórgia. Young arremessou para 421 jardas e 3 pontos de jogo. Também correu para 40 e outro ponto.

“Para mim, quando estava desfazendo o filme, houve 4 edições para a Geórgia,” Murray disse à SEC Radio no SiriusXM. “Minha linha defensiva, DBs, tem sido um dos maiores problemas que eu disse neste show há dois anos – a falta de talento no centro de recepção – e então Stetson com as reviravoltas.

“Se eu tivesse que classificá-los pelo custo do jogo Geórgia x Alabama, seria uma seqüência de anúncios (primeiro). Sem pressão alguma. Deveria ter dominado. Não há razão para que Auburn e LSU e todas essas outras equipes pudessem colocar pressão sobre Bryce Young, mas a melhor linha defensiva da América não podia sentir o cheiro dele. D-Line Issue One Edition Two: The D-Database Off the Situation Repetidamente The Double Cover Guys, Give Credit Williams é rápido, tem velocidade mundial e correu entre times duplos esquerda e direita, mas não. Ainda havia um problema no colégio que era evidente ao longo do jogo de bola. Mas ainda acho que a linha defensiva, se você pudesse colocar pressão, não daria muito tempo ao meio-campista para lançar a bola para o campo.

“Questão Três: Receptores. Ao lado de (Brock) Powers, se você assistir à fita do treinador, ninguém abre. Ninguém. As maiores jogadas que eles fizeram foram programas de tela, rebatedores fáceis que podiam ativá-los depois por causa do grande bloqueio. Eles não podiam é aberto para o campo.

“Stetson jogou muito bem no primeiro tempo, depois no segundo … a primeira interceptação você pode culpar, o lado bastante tight parou a corrida, um pouco as duas coisas. A segunda interceptação eu coloquei em Stetson. Mas Stetson não era o principal A razão pela qual a Geórgia perdeu no jogo de futebol. Havia muitos outros problemas que precisavam ser corrigidos contra o Alabama se eles quisessem vencê-los em uma segunda chance se eles pudessem chegar a um campeonato nacional. ”

A Geórgia terá que derrotar o No. 2 Michigan (12-1) no Orange Bowl em 31 de dezembro para ganhar uma vaga no jogo do CFP National Championship. Alabama, a cabeça-de-chave, joga com o 4º Cincinnati em outra semifinal.