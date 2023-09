A vida secreta do sono: navegando pelo segredo dos distúrbios da excitação

resumo: Os distúrbios da excitação, incluindo atos ambíguos como sexônia, sonambulismo e terrores noturnos, continuam sendo uma importante área cinzenta na medicina do sono.

Um novo estudo revela que, ao contrário de outros distúrbios do sono, os distúrbios da excitação carecem de diretrizes de tratamento acordadas. A maioria das publicações existentes sobre parassonia NREM são relatos de casos ou experimentos não controlados.

No entanto, resultados preliminares sugerem que a terapia cognitivo-comportamental, a hipnose, a higiene do sono e o despertar programado podem ser tratamentos eficazes.

Os distúrbios da excitação, ao contrário de outras doenças do sono, carecem de diretrizes de tratamento estabelecidas. O estudo de Jennifer Mundt revela eficácia potencial em tratamentos como terapia cognitivo-comportamental, hipnose e despertar programado para distúrbios de excitação. A parassonia pode ser perigosa, causando lesões, e os pacientes muitas vezes não têm memória de suas ações durante esses ataques.

fonte: Universidade do Noroeste

Se você sofre de apneia do sono ou insônia, os especialistas do sono têm diretrizes bem avaliadas para os melhores tratamentos baseados em evidências.

Este não é o caso se você tiver distúrbios de excitação, que incluem sexsônia (praticar atividade sexual durante o sono), sonambulismo (caminhar, correr pela casa ou até mesmo realizar comportamentos complexos, como dirigir um carro) ou terrores noturnos (gritar e medo extremo durante o sono. Dormindo) ou comendo durante o sono.

Ao contrário de quase todos os outros tipos de distúrbios do sono, não existem diretrizes de tratamento acordadas para distúrbios de excitação, diz Jennifer Mundt, MD, professora assistente de neurociência na Faculdade de Medicina Feinberg da Northwestern University.

Num estudo recentemente publicado em remédio para dormir, Mundt realizou a primeira revisão sistemática do tratamento da parassonia NREM (movimento não rápido dos olhos). Muitas das 72 publicações de 1909 a 2023 foram simplesmente relatos de casos ou experiências não controladas.

“Esses distúrbios podem ser graves e resultar em ferimentos para quem dorme ou para seus entes queridos, por isso é importante avaliar e tratar os sintomas”, disse Mundt. “E precisamos de orientações para que os pacientes recebam o tratamento mais eficaz, que não é necessariamente um medicamento.”

Mundt disse que são necessários ensaios clínicos randomizados para determinar a eficácia dos tratamentos comportamentais para esta parassonia.

No estudo, Mundt descobriu que os tratamentos com maior evidência de eficácia eram a terapia cognitivo-comportamental, a hipnose, a higiene do sono e o despertar programado (acordar a pessoa que dorme um pouco antes do horário em que normalmente teria um episódio de parassonia).

Mont é especialista em tratamentos comportamentais para distúrbios do sono, incluindo insônia, pesadelos, distúrbio de movimento ocular não rápido, narcolepsia e hipersonia idiopática.

Freqüentemente, os pacientes não se lembram de seus comportamentos noturnos incomuns ou podem ter apenas uma vaga lembrança deles.

“Algumas pessoas não sabem que têm a doença ou o que lhes acontece à noite”, disse Mundt. “Eles podem não ir a uma clínica do sono até que se machuquem. Ou dizem: ‘Minha cozinha tinha todas essas embalagens no balcão, então sei que estou comendo.’

“Já tive pessoas se filmando à noite, tentando confirmar o que está acontecendo. É chato não saber o que você está fazendo enquanto dorme. Já vi pessoas acabarem na sala de emergência com cortes ou lacerações por socos uma janela, um espelho ou uma parede.”

“Já tive pessoas que tomaram remédios enquanto dormiam ou comeram tanta comida que se sentiram mal na manhã seguinte. O cérebro tende a desejar junk food, como lanches salgados, doces e gordurosos. Algumas pessoas comem tanto que eles se sentem desconfortáveis ​​ou exagerados. Avalie-os. Um colega teve um paciente que comeu um bloco inteiro de queijo durante o sono.

A prevalência de parassonia ao longo da vida é de 6,9% para sonambulismo, 10% para terrores noturnos, 18,5% para despertares desorientadores, 7,1% para sexo durante o sono e 4,5% para alimentação relacionada ao sono. Sonambulismo, terrores noturnos e despertar desorientado (quando alguém fica desorientado enquanto permanece na cama) são mais comuns na infância e muitas vezes diminuem na adolescência. O distúrbio sexual do sono e o distúrbio alimentar relacionado ao sono geralmente começam na idade adulta.

“Os médicos costumam dizer aos pais que seus filhos vão superar isso. Mas nem todos superam isso”, disse Mundt.

O título do artigo é “Tratamentos comportamentais e psicológicos para parassonia de movimentos oculares não rápidos: uma revisão sistemática”.

autor: Marla Paulo

fonte: Universidade do Noroeste

comunicação: Marla Ball – Universidade do Noroeste

foto: Imagem creditada ao Neuroscience News

Pesquisa original: Acesso livre.

“Tratamentos comportamentais e psicológicos para parassonias NREM: uma revisão sistemática“Por Jennifer Mundt et al. Remédio para dormir

um resumo

Tratamentos comportamentais e psicológicos para parassonias NREM: uma revisão sistemática

fundo

Os distúrbios do sono não rápidos dos olhos (NREM) são frequentemente benignos e transitórios e não requerem tratamento formal. No entanto, a parassonia também pode ser crônica, perturbar a qualidade do sono e representar um risco significativo para o paciente ou outras pessoas. Várias estratégias comportamentais para o manejo da parassonia NREM foram descritas, mas não houve revisões abrangentes publicadas. Esta revisão sistemática foi realizada para resumir o alcance e a eficácia das intervenções comportamentais e psicológicas.

Métodos

Realizamos uma pesquisa sistemática na literatura médica para identificar todos os relatos de tratamentos comportamentais e psicológicos para a parassonia NREM (despertar desorientador, insônia do sono, sonambulismo, terrores noturnos, transtorno alimentar relacionado ao sono e transtorno de interferência da parassonia). Esta revisão foi conduzida de acordo com as diretrizes PRISMA. O protocolo está registrado no PROSPERO (CRD42021230360). A busca foi realizada nas seguintes bases de dados (inicialmente em 10 de março de 2021 e atualizada em 24 de fevereiro de 2023): Ovid (MEDLINE), Cochrane Library (Wiley), CINAHL (EBSCO), PsycINFO (EBSCO) e Web of Science (Clarivate) bancos de dados. Dada a falta de medidas quantitativas padronizadas de resultados, foi utilizada uma abordagem de síntese narrativa. Foram utilizadas as ferramentas de avaliação de risco de viés do Instituto Joanna Briggs.

resultados

Foram incluídas 72 publicações em quatro idiomas, a maioria delas relatos de casos (68%) ou séries de casos (21%). As crianças foram incluídas em 32 publicações e os adultos em 44 publicações. O tratamento mais comum foi a hipnose (33 publicações), seguida de vários tipos de psicoterapia (31), higiene do sono (19), educação/tranquilização (15), relaxamento (10) e terapia programada (10). Despertar (9), prolongamento do sono/cochilo programado (9) e atenção plena (5). Desenhos de estudo e medidas de resultados inconsistentes têm evidências limitadas para tratamentos específicos, mas algumas evidências apoiam a terapia cognitivo-comportamental multicomponente, a higiene do sono, o despertar programado e a hipnose.

Conclusões

Esta revisão destaca a ampla gama de intervenções comportamentais e psicológicas para o tratamento da parassonia NREM. As evidências sobre a eficácia desses tratamentos são limitadas devido à natureza retrospectiva e não controlada da maioria das pesquisas, bem como ao uso pouco frequente de medidas de resultados quantitativos validados. Os tratamentos comportamentais e psicológicos têm sido estudados isoladamente e em várias combinações, e publicações recentes indicam uma tendência de favorecimento de tratamentos cognitivo-comportamentais multicomponentes concebidos para atingir os fatores iniciais e precipitantes da parassonia NREM.