A Viasat comprou a Inmarsat em um negócio de US $ 7,3 bilhões

Tampa, Flórida – A Visat concordou em comprar a operadora britânica de frota de satélites Inmarsat em um negócio de US $ 7,3 bilhões para expandir sua rede de banda larga globalmente em múltiplas órbitas e bandas de espectro.

A compra da Inmarsat, apoiada por private equity, transformará a Viasat, sediada nos Estados Unidos, em uma operadora de 19 satélites no espectro das bandas Ka, L e S – com mais 10 espaçonaves com lançamento previsto para os próximos três anos para um mercado abalado pela SpaceX. . Starlink e outras mega estrelas chegando.

“O amálgama único de equipes, tecnologias e recursos fornece os ingredientes e o escopo para um crescimento lucrativo ao criar e entregar serviços inovadores de banda larga e IoT em setores e geografias novos e existentes de rápido crescimento”, disse Mark Dankberg, CEO da Visat. declaração.

“A rede móvel global de banda dupla da Inmarsat, recursos exclusivos de banda L, habilidades e capacidades do Reino Unido e excelente talento técnico e operacional em todo o mundo são complementos poderosos para os negócios da Viasat.”

O CEO da Inmarsat, Rajiv Suri, disse durante uma teleconferência que a integração de ativos de satélite e espectro em uma rede híbrida espacial e terrestre coloca a empresa combinada em uma indústria transformadora.

“Está claro que o setor de comunicações por satélite está entrando em uma era de nova demanda dinâmica em um mercado em rápido crescimento, ainda altamente fragmentado e atraindo novos participantes que veem novas oportunidades”, disse Suri.

“Dados esses fatores, escala e escopo são importantes e é exatamente isso que esta transição tem a oferecer.”

Os conselhos das duas empresas aprovaram o negócio por unanimidade. Também deu a sua aprovação o Grupo Baupost de capital aberto, maior acionista da Viasat.

A Viasat espera fechar a aquisição no segundo semestre do próximo ano após obter a aprovação de outros acionistas, além das aprovações regulatórias.

O negócio consiste em $ 850 milhões em dinheiro, aproximadamente $ 3,1 bilhões em ações da Viasat e carrega $ 3,4 bilhões em dívida líquida.

Os proprietários de private equity da Inmarsat, consórcio liderado pela Apax e Warburg Pincus que comprou a empresa britânica em 2020, adquirirão cerca de 37,5% do grupo combinado.

A Vyasat disse que garantiu promessas de US $ 2,3 bilhões em novas dívidas para financiar o negócio.

transformação da indústria

A aquisição transformacional ocorre enquanto a SpaceX se prepara para lançar seu primeiro satélite de banda Ka de alta capacidade ViaSat-3 em órbita geoestacionária (GEO), usando um foguete Falcon Heavy no primeiro semestre do próximo ano.

O primeiro ViaSat-3 visava cobrir as Américas em velocidades de banda larga muito mais rápidas do que o resto da frota da Viasat, a ser seguido por outro ViaSat-3 visando a Europa seis meses depois e um terceiro para a Ásia para globalizar os serviços da empresa sediada nos Estados Unidos . Primeira vez.

A Inmarsat já fornece serviços de comunicação global com 14 satélites em órbita, dando à Viasat pontos de presença e canais de distribuição para apoiar os planos de expansão internacional.

A empresa britânica também tem outros sete satélites em construção, cinco dos quais em GEO e dois em High Elliptical Orbit (HEO).

em julho, Inmarsat revelou Ela planeja adicionar pelo menos 150 satélites em Low Earth Orbit (LEO) a uma constelação multi-orbital que chama de Orquestra.

Esses planos incluem o investimento de US $ 100 milhões nos próximos cinco anos, enquanto se prepara para lançar espaçonaves 150-175 da órbita terrestre baixa a partir de 2026.

Dankberg disse na teleconferência que os satélites da banda Ka em construção da Inmarsat irão adicionar excedentes à frota Viasat, observando que muitas espaçonaves baseadas no Reino Unido encomendaram cargas definidas por software, o que significa que podem ser reprogramadas em órbita se necessário.

“Uma das coisas realmente atraentes sobre essa combinação é … que os sistemas de satélite são basicamente interoperáveis”, disse ele.

“Ambos usamos a banda Ka e as estações podem ser criadas a partir de uma rede para [operate] em outros. Portanto, esta é uma grande vantagem quando você considera as sinergias que diferentes grupos podem ter neste setor. ”

Dankberg acrescentou que o LEO também dá um bom impulso GEO, principalmente para aplicativos de baixa latência.

A Viasat e a Inmarsat esperam gerar US $ 1,5 bilhão em sinergias com sua fusão, e a empresa combinada vai gerar mais de US $ 4 bilhões em receita consolidada e US $ 1,4 bilhão em EBITDA ajustado, ou EBITDA.

Em particular, a Viasat vê oportunidades de aproveitar o espectro de banda L global da Inmarsat para encontrar novas soluções no mercado de Internet das Coisas (IoT) em rápido crescimento.

O mercado total endereçável para banda larga e Internet das Coisas está se aproximando de US $ 1 trilhão e deve crescer para US $ 1,6 trilhão até 2030, de acordo com Dankberg.

“Coletivamente, este é um bom crescimento secular a uma taxa composta de crescimento anual de 5% [CAGR]E achamos que podemos crescer mais rápido do que isso porque muito desse mercado está mal atendido ou não totalmente atendido agora. ”

“Embora a Viasat estivesse bem posicionada antes, agora estamos mais fortes em rápida mobilidade global com foco no espaço e nos mercados governamentais.”

A competição também está aumentando nesses mercados com o surgimento de novas megaconstelações online; no entanto, as antigas operadoras de satélite que tradicionalmente se concentram na radiodifusão estão aumentando. filial para contato Em meio às mudanças nas tendências da TV.

A venda da Inmarsat pode ser o início de uma onda de consolidação industrial à medida que as operadoras competem por uma posição neste cenário em mudança, embora os obstáculos regulatórios tenham sido historicamente difíceis de remover em um setor repleto de interesses nacionais.

Eutelsat, que tem investido na startup de banda larga LEO OneWeb como parte de sua estratégia de crescimento de conectividade, Rejeitou uma aquisição indesejada de $ 3,2 bilhões Vista do magnata das telecomunicações Patrick Drahy em setembro.

A Viasat disse que planeja aproveitar a presença da Inmarsat no Reino Unido como parte de seu negócio e se comprometeu a apoiar a Estratégia Espacial Nacional recentemente publicada pelo governo britânico.

Em linha com os compromissos assumidos pelos atuais proprietários de capital privado com a Inmarsat quando compraram a operadora no ano passado em um negócio de US $ 3,3 bilhões, Retirado da Bolsa de Valores de Londres No processo, a Viasat disse que planeja manter e aumentar a sede da Inmarsat em Londres.

A Piyasat também expandirá seu conselho de administração de oito para 10 membros de acordo com o plano. O presidente da Inmarsat, Andrew Squawty, está definido para ser um dos novos diretores do conselho de diretores da empresa combinada.

A operadora com sede na Califórnia disse que outras decisões sobre a gestão da empresa combinada serão tomadas durante o processo de planejamento da integração.