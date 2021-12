A variante Omicron pode ter contraído um fragmento do vírus do resfriado comum

NOVA YORK (Reuters) – A variante Omicron que causa COVID-19 provavelmente adquiriu pelo menos uma de suas mutações ao coletar um fragmento de material genético de outro vírus – possivelmente um vírus que causa o resfriado comum – presente nas mesmas células infectadas, de acordo com os pesquisadores.

Os pesquisadores disseram que essa sequência genética não aparece em nenhuma das versões anteriores do coronavírus, chamada SARS-CoV-2, mas é onipresente em muitos outros vírus, incluindo aqueles que causam o resfriado comum, bem como no genoma humano.

disse Venky Soundararajan de Cambridge, Massachusetts, que liderou o grupo estude Postado quinta-feira no site OSF Preprints.

Isso pode significar que o vírus é transmitido com mais facilidade, causando apenas sintomas leves ou nenhum sintoma. Os cientistas ainda não sabem se o Omicron é mais contagioso do que as outras variantes, se causa doenças mais sérias ou se ultrapassará o Delta como a variante mais prevalente. Pode levar várias semanas para obter respostas a essas perguntas.

De acordo com estudos anteriores, as células dos pulmões e do trato gastrointestinal podem abrigar SARS-CoV-2 e coronavírus do resfriado comum. Essa coinfecção cria o cenário para a recombinação viral, um processo no qual dois vírus diferentes interagem na mesma célula hospedeira enquanto fazem cópias de si mesmos, resultando em novas cópias contendo algum material genético de ambos os pais.

Esta nova mutação pode ocorrer pela primeira vez em uma pessoa infectada com os dois patógenos quando uma cópia do SARS-CoV-2 detecta a sequência genética do outro vírus, disse Soundararajan e seus colegas no estudo, que ainda não foi submetido à revisão por pares.

Soundararajan disse que a mesma sequência genética aparece várias vezes em um dos coronavírus que causam resfriados em pessoas – conhecido como HCoV-229E – e no vírus da imunodeficiência humana (HIV), que causa a AIDS.

A África do Sul, onde o Omicron foi identificado pela primeira vez, tem a maior taxa de HIV do mundo, o que enfraquece o sistema imunológico e aumenta a suscetibilidade de uma pessoa à infecção por vírus do resfriado e outros patógenos. Nesta parte do mundo, disse Sundarajan, pode ter ocorrido recombinação que adicionou esse conjunto abrangente de genes ao omicron.

“Podemos ter perdido muitas gerações de recombinação” que ocorreu ao longo do tempo que deu origem à Omicron, acrescentou Soundararajan.

Mais pesquisas são necessárias para confirmar as origens das mutações Omicron e seus efeitos na função e transmissibilidade. Existem hipóteses concorrentes de que a última variante pode ter passado algum tempo evoluindo em um hospedeiro animal.

Enquanto isso, Soundararajan disse, as novas descobertas ressaltam a importância de as pessoas receberem as vacinas COVID-19 atualmente disponíveis.

“Você tem que ser vacinado para reduzir as chances de outras pessoas, que são imunocomprometidas, contraírem a SARS-CoV-2”, disse Soundararajan.

(Relatórios de Nancy Lapid). Edição de Will Dunham

