Não perca o cometa Leonard e os meteoros Geminídeos

O que está acontecendo em dezembro? Destaques do início da noite, chance de pegar um cometa e meteoros Geminídeos anuais.

6 a 10 de dezembro, olhe para o oeste após o pôr do sol para visitar a lua VênusE Saturno, E Júpiter Por outro lado. A lua crescente está cheia, pois parece mais alta no céu todas as noites durante a semana.

Aprecie a vista deslumbrante de Vênus como a “estrela da noite” enquanto durar. Nosso planeta vizinho coberto de nuvens logo desaparecerá do horizonte durante o mês, desaparecendo para a maioria de nós no Ano Novo. Ele reaparecerá no final de janeiro como um planeta matinal antes do nascer do sol e não retornará no céu noturno até dezembro do próximo ano.

Então, em dezembro, há um cometa recém-descoberto a caminho do sistema solar interno que pode valer a pena tentar. Conhecido como cometa Leonard, ele estará em seu ponto mais próximo da Terra em 12 de dezembro, apenas duas semanas antes de atingir sua distância mais próxima do sol.

Agora, os cometas são conhecidos por serem difíceis de prever em termos de brilho e visibilidade. Espera-se que o cometa de Leonard alcance seu pico com um brilho que provavelmente exigirá telescópios para observá-lo. Há uma chance de que seja brilhante o suficiente para ser visto a olho nu, mas, novamente, com os cometas, você nunca sabe.

Nas primeiras duas semanas de dezembro, o cometa Leonard pode ser encontrado no leste antes do nascer do sol, passando entre Arcturus e o cabo da Ursa Maior. Está mais perto do horizonte do que da Terra, o que significa que é provável que seja muito mais brilhante, mas mais difícil de observar. Em seguida, ele se transforma em um objeto noturno por volta de 14 de dezembro, logo após o pôr do sol – quando ele começa sua longa distância para fora do sol novamente, e seu brilho diminui gradualmente.

finalmente, o Geminídeo, meteoro É o destaque do céu de dezembro todos os anos. As chuvas de meteoros deste ano atingem o pico durante a noite de 13 a 14 de dezembro. Independentemente do clima, a fase da lua geralmente é o principal fator para que uma chuva de meteoros seja bem observada em um determinado ano. Este ano, a lua estará cerca de 80% cheia no auge dos geminídeos, o que não é o ideal. No entanto, esta lua brilhante aparecerá em algum lugar por volta das 2 da manhã, onde quer que você esteja, deixando algumas horas para a visualização do meteoro antes do amanhecer.

Os meteoros parecem irradiar da constelação de Gêmeos, que você encontrará no alto a oeste. Agora, enquanto a maioria das chuvas de meteoros anuais são causadas pela passagem da Terra por trilhas de partículas do tamanho de poeira de destroços de cometas, Geminidas são uma das poucas chuvas de meteoros causadas por destroços de um asteróide cruzando a órbita da Terra – neste caso, aquele chamado Phaethon.

recentemente, NASA Os cientistas compartilharam as descobertas de que a diferença entre um asteróide e um cometa pode ser menos clara do que imaginávamos, com o sódio volátil no Phaethon desempenhando o mesmo papel que vaporizar o gelo nos cometas.

E se você der uma olhada no cometa Leonard ou nos meteoritos do asteróide Phaethon, ambos são lembretes das conexões profundas entre a Terra e o resto do sistema solar que estamos descobrindo enquanto olhamos para fora e exploramos.