A Suécia está um passo mais perto da adesão à NATO

ANKARA, Turquia (AP) — A Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Turco aprovou… A tentativa da Suécia de aderir à NATO na terça-feira, aproximando o país escandinavo, anteriormente não alinhado, da adesão Aliança militar ocidental.

O protocolo de adesão da Suécia terá agora de ser aprovado pela Assembleia Geral do Parlamento turco na fase final do processo legislativo da Turquia. Nenhuma data foi definida.

Türkiye, membro da NATO, Atraso na ratificação da adesão da Suécia Durante mais de um ano, o país foi acusado de ser demasiado tolerante com grupos que Ancara vê como ameaças à sua segurança, incluindo militantes curdos e membros de uma rede que Ancara acusa de ser o mentor de uma tentativa fracassada de golpe de Estado em 2016.

O ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, saudou a decisão do comitê em relação a uma mensagem publicada no X, a plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter.

“O próximo passo é o Parlamento votar esta questão. Estamos ansiosos por nos tornarmos membros da NATO.”

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, saudou este desenvolvimento, dizendo que contava com a Turquia e a Hungria para “concluírem a sua ratificação agora, o mais rapidamente possível”. A adesão da Suécia tornará a OTAN mais forte.

A Hungria também tem A candidatura da Suécia vacilouAlegando que os políticos suecos contaram “mentiras descaradas” sobre o estado da democracia na Hungria. A Hungria não anunciou uma possível data para a ratificação.

No início deste mês, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vinculou publicamente esta Ratificação da adesão da Suécia à OTAN O Congresso dos EUA aprovou um pedido turco para a compra de 40 novos caças F-16 e equipamentos para modernizar a atual frota turca.

Erdogan também apelou ao Canadá e a outros aliados da OTAN para aderirem ao embargo de armas à Turquia.

A Casa Branca apoiou o pedido turco para o F-16, mas há… Forte oposição no Congresso Para vendas militares para a Turquia.

No mês passado, a Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Turco começou a discutir a adesão da Suécia à NATO. A reunião, no entanto Foi adiado Depois de legisladores do partido no poder de Erdogan terem apresentado uma moção para adiar, alegando que algumas questões precisavam de mais esclarecimentos e que as negociações com a Suécia não estavam suficientemente “maduras”.

Na terça-feira, a maioria dos legisladores do comité votou a favor do pedido de adesão da Suécia.

Suécia e Finlândia abandonaram a sua tradição Posições militares não alinhadas Procurar protecção sob a égide de segurança da NATO, após a invasão russa da Ucrânia em Fevereiro de 2022. Finlândia Ela se juntou à coalizão em abrilTornou-se o trigésimo primeiro membro da NATO, depois de o Parlamento turco ter ratificado o pedido do país do norte.

A NATO exige a aprovação unânime de todos os actuais membros para a expansão, e a Turquia e a Hungria são os únicos dois países que resistiram.

Estes atrasos frustraram outros aliados da OTAN que rapidamente aceitaram a Suécia e a Finlândia na aliança.