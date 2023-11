A SpaceX está lançando 23 satélites Starlink no primeiro de uma missão consecutiva neste fim de semana

A SpaceX lançou 23 satélites de internet Starlink da Flórida no sábado (18 de novembro), a primeira de duas missões Starlink planejadas para este fim de semana.

Um foguete SpaceX Falcon 9 decolou da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 12h05 EDT (0500 GMT).

O primeiro estágio do SpaceX Falcon 9 pousa no drone, leia apenas as instruções, no Oceano Atlântico, na costa da Flórida, no sábado, 18 de novembro de 2023. (Crédito da imagem: SpaceX (via X))

O primeiro estágio do Tche Falcon 9 retornou à Terra para um pouso vertical cerca de 8,5 minutos após o lançamento a bordo do navio drone Just Read the Instructions, que estava estacionado no Oceano Atlântico.

Este foi o 11º lançamento e pouso do primeiro estágio deste foguete, segundo a SpaceX Descrição da tarefa.

Enquanto isso, os 23 satélites Starlink do estágio superior do Falcon 9 serão implantados na órbita baixa da Terra cerca de 65,5 minutos após a decolagem.

O lançamento foi a primeira de duas missões Starlink planejadas para este fim de semana. A SpaceX também pretende lançar 22 satélites de banda larga da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no domingo (19 de novembro) às 1h55 EDT (06h55 GMT; 22h55 horário local de 18 de novembro na Califórnia).

Há outras ações da SpaceX em andamento neste fim de semana também: a empresa planeja lançar o segundo voo de teste de seu enorme foguete Starship no sábado, a partir de seu local no sul do Texas, durante uma janela de 20 minutos que abre às 8h EST. (1300 EST Estados Unidos). GMT). Você pode assistir ao tão aguardado voo ao vivo aqui no Space.com quando chegar a hora.