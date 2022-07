A reanálise do fóssil descobriu que era do ramo mais antigo de vertebrados

Como somos membros do grupo, é fácil ver os vertebrados como o auge da evolução, um grupo capaz de produzir morcegos, pássaros e baleias gigantes além de nós mesmos. Mas quando os vertebrados evoluíram pela primeira vez, não era uma coisa certa. Eles se ramificaram de um grupo que vivia na lama e não precisava distinguir alto de baixo ou esquerda de direita, e acabou perdendo um cordão nervoso organizado. Nossos parentes não vertebrados mais próximos restabeleceram o cordão nervoso (no lado errado do corpo, naturalmente), mas não podem se incomodar com elogios como o esqueleto.

Não ficou claro exatamente como os vertebrados escaparam disso, e a potencial falta de esqueletos em nossos ancestrais diretos ajudou a garantir que não houvesse muitos fósseis para ajudar a esclarecer as coisas.

Mas na edição de quinta-feira da Science, os pesquisadores reavaliaram alguns dos misteriosos fósseis cambrianos, resolvendo vários argumentos sobre quais eram exatamente as características. Yunanozoan Era. As respostas incluem as estruturas cartilaginosas que sustentam as narinas e um possível ancestral do que se tornou a mandíbula. No processo, eles mostram que Yunanozoan É provavelmente o ramo mais próximo da árvore dos vertebrados.

Yunnanoowhatans?

Você pode descobrir o que é um arquivo Yunanozoan Ele aparece na imagem acima. Os tecidos moles em seus lados foram segmentados em segmentos, uma característica de nossos parentes não vertebrados vivos mais próximos (anfioxo ou lancelet) e está presente em embriões de vertebrados, mas geralmente é perdido à medida que se desenvolvem em adultos. Perto da cabeça do animal – tem cabeça e boca pronunciadas – há também um grupo de estruturas arqueadas que se assemelham muito aos arcos branquiais encontrados perto da cabeça dos peixes modernos.

Se esta interpretação estiver correta, significa que Yunanozoan É muito semelhante ao anfioxo, mas possui uma característica encontrada apenas em vertebrados modernos. Isso significa que preserva características cruciais para entender a origem dos vertebrados.

Mas o “se” que começa no parágrafo anterior é grande. Muitas pessoas neste campo discordaram desta interpretação e colocaram-na Yunanozoan em outro lugar. Ou melhor, vários outros lugares, dependendo de quem exatamente estava discutindo. Alguns os colocam no mesmo grupo dos amniotas. Outros os afastaram dos vertebrados e os colocaram em um grupo de moradores de lama que não têm os dois eixos corporais encontrados em vertebrados. No entanto, outros sugeriram que eles eram ancestrais de um enorme grupo de organismos que inclui coisas como ouriços-do-mar.

Uma pequena equipe da China já tentou resolver esses argumentos. Ele faz isso em parte fotografando mais de 100 novos fósseis da espécie. Mas a grande parte é que eles usaram algumas das técnicas de imagem mais sofisticadas disponíveis. Isso incluiu imagens de raios-X 3D, microscopia eletrônica, uma técnica que bombardeia áreas microscópicas da amostra com elétrons e, em seguida, usa a luz emitida para identificar quais elementos estão presentes.

Mostro uma das imagens do paper abaixo para dar uma ideia dos detalhes que essas técnicas de imagem proporcionam.