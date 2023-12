A NASA acaba de enviar um vídeo de gatos do espaço usando lasers

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





Um experimento de comunicação a laser voador a bordo A missão psicológica da NASA Ele enviou um vídeo para a Terra a cerca de 31 milhões de quilômetros de distância – e o pequeno clipe mostra um gato chamado Taters. É a primeira vez que a NASA transmite vídeo do espaço profundo usando lasers.

No Vídeo Ultra HDum brincalhão gato malhado laranja, entre todas as coisas, persegue o indescritível ponto vermelho de um apontador laser enquanto ele se move pelo sofá.

O vídeo do gato foi transmitido para a Terra a partir de um transceptor laser aeronáutico como parte do experimento Deep Space Optical Communications, ou DSOC. Esta tecnologia poderá um dia ser usada para transferir rapidamente dados, imagens e vídeos à medida que os humanos ultrapassam os limites da exploração espacial, aventurando-se em lugares como Marte.

O vídeo de 15 segundos foi codificado usando um laser infravermelho próximo e enviado da espaçonave Psyche para o Telescópio Hale no Observatório Palomar do Caltech. O vídeo foi baixado no observatório em 11 de dezembro, e cada quadro foi transmitido ao vivo no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia.

No momento da transmissão, a distância entre a sonda Psyche e a sonda Hale era 80 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Demorou apenas 101 segundos para o laser atingir cada Terra.

O laser pode transmitir dados de 10 a 100 vezes a velocidade dos sistemas convencionais de ondas de rádio usados ​​pela NASA em outras missões. A demonstração de tecnologia foi projetada para ser o experimento mais distante da NASA em comunicações a laser de alta largura de banda, testando a transmissão e recepção de dados de e para a Terra usando um laser invisível próximo ao infravermelho.

“Essa conquista ressalta nosso compromisso com o avanço das comunicações ópticas como um componente essencial para atender às nossas futuras necessidades de transmissão de dados”, disse Pam Milroy, vice-administradora da NASA, em um comunicado. “Aumentar a nossa largura de banda é essencial para alcançar os nossos objetivos futuros de exploração e ciência, e esperamos o avanço contínuo desta tecnologia e a transformação da forma como comunicamos durante futuras missões interplanetárias.”

Lançada em meados de outubro, a missão Psyche está atualmente no caminho certo para dar a primeira olhada da humanidade em um asteróide metálico localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. A sonda passará os próximos seis anos a viajar cerca de 3,6 mil milhões de quilómetros para chegar ao seu homónimo, localizado na parte exterior da cintura principal de asteróides.

JPL-Caltech/NASA Membros da equipe Deep Space Optical Communications assistem ao primeiro vídeo transmitido do espaço com um laser chegar às telas de seus computadores em 11 de dezembro.

Mas o Deep Space Optical Communications Experiment realiza uma missão própria durante os primeiros dois anos do voo.

“Um objetivo é demonstrar a capacidade de transmitir vídeo em grande escala ao longo de milhões de quilômetros. Nada no Psyche gera dados de vídeo, por isso normalmente enviamos pacotes de dados de teste gerados aleatoriamente”, disse Bill Klippstein, gerente de projeto DSOC do JPL, em um comunicado. declaração. “.

“Mas para tornar este marco ainda mais memorável, decidimos trabalhar com designers do JPL para criar um vídeo divertido, que capte a essência da demonstração como parte da missão Psyche.”

A equipe do DSOC colaborou com criativos do DesignLab interno do JPL ao decidir qual vídeo eles queriam testar no espaço profundo.



O vídeo, que foi carregado no DSOC antes do lançamento de Psyche, também inclui uma sobreposição gráfica mostrando o caminho orbital de Psyche, a cúpula do telescópio Palomar e a cor, reprodução e frequência cardíaca de Taters.

“Apesar de transmitir a milhões de quilômetros de distância, ele foi capaz de enviar vídeo mais rápido do que a maioria das conexões de Internet de banda larga”, disse Ryan Rogalin, líder de eletrônicos de receptores DSOC do JPL, em um comunicado.

“Na verdade, depois que o vídeo foi recebido em Palomar, ele foi enviado ao JPL pela Internet, e essa comunicação foi mais lenta do que o sinal vindo do espaço profundo. O DesignLab do JPL fez um ótimo trabalho nos ajudando a demonstrar esta tecnologia – todo mundo adora Taters. ”

Além da ampla popularidade de vídeos e memes relacionados a gatos, a decisão de incluir um vídeo de gato no evento DSOC também é uma homenagem à história da transmissão. Uma estatueta de desenho animado do Gato Félix foi usada em transmissões experimentais de televisão a partir de 1928, de acordo com a NASA.

O último teste bem-sucedido do experimento de laser segue a conclusão do DSOC em 14 de novembro Alcançar o que os engenheiros chamaram de “primeira luz”, Concluindo com sucesso a transmissão e recepção dos seus primeiros dados. Desde então, a demonstração da tecnologia só melhorou, mostrando capacidades como a melhoria da resolução do sinal, que é tão essencial ao enviar mensagens laser do espaço para a Terra.

As rápidas velocidades de downlink de dados do laser são comparáveis ​​às da Internet de banda larga, e a equipe do DSOC baixou recentemente 1,3 terabytes de dados em uma única noite – em comparação com os 1,2 terabytes enviados pela missão Magalhães da NASA a Vênus ao longo de quatro anos na década de 1990.

“Quando chegamos à primeira luz, estávamos entusiasmados, mas também cautelosos. É uma tecnologia nova e estamos experimentando como ela funciona”, disse Ken Andrews, líder de operações de voo do projeto no JPL, em um comunicado. “Mas agora , com a ajuda de nossos colegas da Psyche, estamos acostumados a trabalhar com o sistema e podemos segurar naves espaciais e estações terrestres por mais tempo do que podíamos antes. Aprendemos algo novo a cada esforço.”