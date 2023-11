A modelo Kelly Clarkson usa um vestido profundo em meio à perda de peso e mostra um novo anel CROSS no dedo do casamento

Kelly Clarkson exibiu seu novo corpo esguio novamente na quinta-feira.

A cantora country usava um vestido preto deslumbrante decotado que era muito lisonjeiro, já que a estrela acrescentava salto alto durante seu talk show diurno.

A estrela do American Idol exalava confiança corporal poucos meses depois de começar a perder peso.

Ela também colocou um anel de ouro no dedo do casamento três anos depois de se separar do marido Brandon Blackstock.

A anfitriã de 41 anos posou alegremente com seus convidados do dia: o astrofísico Neil deGrasse Tyson e o músico Bernie Taupin.

“Kelly hoje está fora deste mundo!” Aproveite a diversão com nosso astrofísico favorito Neil deGrasse Tyson e o lendário Bernie Taupin, além de um momento invisível das músicas e histórias de Alanis!’ A legenda na conta do Instagram de seu programa.

Confiança: a estrela do American Idol ganha confiança corporal alguns meses depois de começar a perder peso

Kelly pareceu gostar da conversa com DeGrasse, que disse ter sido dançarino enquanto estudava astrofísica. “Fui circuncidado, fui flexível, pude fazer uma divisão completa…” ele compartilhou.

Ele disse que quase trabalhou em um clube de strip masculino, mas desistiu quando viu dançarinos colocando fogo em seus suportes atléticos no palco.

Então Kelly ficou horrorizado com uma recente descoberta científica que mostrou que havia a possibilidade de um asteróide colidir com a Terra dentro de 160 anos.

Tyson trouxe imagens do Telescópio Espacial James Webb – incluindo estrelas explodindo, pilares de Deus e Júpiter como você nunca viu antes – para sua exibição por meio de uma experiência imersiva de tela verde.

Neil também compartilhou como seu novo documentário Shot in the Arm combate o pensamento anticientífico e falou sobre seu novo livro, To Infinity and Beyond.

Taupin compartilhou uma história engraçada de seu novo livro de memórias, Scattershot, sobre a noite em que ele, Freddie Mercury e Billie Jean King foram pegos no meio de uma briga de bar no início dos anos 1970 na cidade de Nova York.

PESSOAS INTELIGENTES: A anfitriã de 41 anos posou alegremente com seus convidados do dia: o astrofísico Neil deGrasse Tyson e o músico Bernie Taupin

Novo anel: ela tinha um anel cruzado no dedo do casamento após se separar de Brandon Blackstock, três anos atrás

Kelly foi acompanhada por Alanis Morissette para cantar sem ser convidada.

Em um momento inédito da entrevista de Kelly com Morissette no mês passado, Alanis compartilhou como ela escreveu seu hit Uninvited for the City of Angels para a trilha sonora do filme City of Angels em apenas 15 minutos.

Clarkson perdeu muito peso e parece muito orgulhoso disso.

A estrela emagreceu depois de fazer “melhores escolhas de vida” após seu divórcio complicado e a batalha brutal pela custódia de Brandon Blackstock, DailyMail.com compartilhou exclusivamente na semana passada.

Ela revelou sua incrível transformação na perda de peso no início de outubro e tem exibido suas curvas em seu talk show.

A magreza gerou especulações de que ela recorreu à cirurgia – ou à sua nova celebridade favorita, Ozempic – para perder os quilos extras.

Kelly ainda não falou publicamente sobre sua transformação, mas uma fonte insistiu que ela falaria abertamente com os fãs se usasse o Ozempic.

Red Hot Mama: Clarkson sobre a próxima geração do SiriusXM: prévia da indústria e da imprensa no The Tisch Skylights no The Shed na quarta-feira na cidade de Nova York

“Se ela tomou Ozempic, ou se tomará no futuro, ela será a primeira pessoa a compartilhar isso com o mundo”, disseram.

“Ela não vai manter isso em segredo.” Ela é tão transparente e real, e essa é a pessoa que ela sempre foi. Kelly não engana ninguém.

Acredita-se que seu divórcio, a mudança de Los Angeles para Nova York e seu desejo de ser “mais saudável” para seus filhos – River Rose, nove, e Remington Alexander, sete – estejam por trás de sua decisão de se concentrar em seu bem-estar.

De acordo com uma fonte próxima a Kelly (foto aqui em março de 2022), embora ela “não tenha feito uma cirurgia” para perder o peso extra, ela provavelmente recebeu “um empurrãozinho de algum lugar”.

Ela foi vista em seu programa na quinta-feira

“Ela está agora em Nova York, e o estresse do divórcio e aqueles que falaram sobre o ambiente de trabalho tóxico em seu programa tiveram um grande impacto sobre ela, e agora seu bem-estar e saúde estão se tornando mais preocupantes”, a fonte continuou: “Esta melhoria está acontecendo agora.”

Ela está tomando decisões melhores em sua vida e tomando decisões certas para ela e sua família.

“Agora que ela é mãe solteira, ela quer que seus filhos estejam saudáveis ​​e por perto por muito tempo, então, assim como tudo o mais, ela manteve sua nova vida e peso fazendo o que era à moda antiga, trabalhando duro.

Kelly estreou sua nova figura no Instagram no sábado enquanto se preparava para a aparição sobre Jimmy Fallon.

Anterior: O peso da estrela oscilou ao longo dos anos quando ela deu as boas-vindas a dois filhos – River Rose, 9, e Remington Alexander, 7 – com seu agora ex-marido. Eles são vistos em 2019

Como esperado, os fãs foram rápidos em comentar a impressionante nova foto, com muitos se perguntando se ela havia usado Ozempic – um medicamento usado para tratar diabetes tipo 2, mas que também tem o efeito colateral de perda de peso.

Celebridades como Sharon Osbourne, Tracy Morgan e Amy Schumer usaram Ozempic.

Kelly, que venceu a primeira temporada do American Idol em 2002, também exibiu seu corpo esguio enquanto participava do show We Can Survive em apoio à conscientização sobre a saúde mental, no dia 14 de outubro.

Em 2020, ela admitiu que sentiu “mais pressão” na indústria musical quando era magra.

Desde que ela se foi, a cantora disse que costumava fazer as mulheres mostrarem as capas de suas revistas e dizerem “é com isso que você está competindo”.

“Senti mais pressão. Era mais do que apenas revistas sendo colocadas na sua frente e ‘É com isso que você está competindo e nós temos que competir’. Não posso competir com isso. Isso nem é minha imagem. Esta não é quem eu sou. Esta é quem eu sou”, disse ela. Glamour Reino Unido.

Kelly e seu ex-marido Brandon foram casados ​​​​por sete anos antes de se separarem em 2020, levando a uma longa disputa legal por dinheiro.

O divórcio se arrastou por um ano e meio antes de ser finalmente finalizado em março de 2022. Isso levou a uma batalha brutal pela custódia entre os ex-cônjuges, com Clarkson finalmente obtendo a custódia primária.

Kelly lançou um amargo álbum de término de namoro no início deste ano chamado “Chemistry”, que detalhava o “bom, o ruim e o feio” de seu relacionamento com Brandon.

Ela recentemente se mudou para a cidade de Nova York com os filhos para um “novo começo” e agora apresentará seu talk show autointitulado na Big Apple.