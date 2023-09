A jaqueta “Black Sheep” da Princesa Diana é a jaqueta mais cara já vendida em leilão

CNN

A princesa Diana usou muitos trajes incríveis ao longo dos anos, deixando um impacto indelével na história da moda em termos de códigos de vestimenta reais, semiótica e muito mais. Inesquecíveis Vestido de casamento para Vestido de festa de veludo preto, carinhosamente apelidado de “vestido de vingança”. Na mídia, ela o usou em 1994, mesmo com sua tendência pioneira em se vestir bem atletismo que ela mostrou ao longo dos anos 90O ousado senso de estilo de Diana tornou-se parte de seu legado duradouro.

Mas na quinta-feira, em Nova York, o recorde de preço mais alto pago em leilão por um vestido usado pela princesa Diana não foi quebrado por um elegante vestido de noite ou acessório raro do estilista. Em vez disso, eram malhas country casuais.

O item: uma jaqueta “Black Sheep” usada pela primeira vez pela falecida Diana quando ela compareceu a uma partida de pólo em 1981, quando estava noiva do rei Carlos III. Ela foi a estrela do recente leilão de ícones da moda da Sotheby’s em Nova York, onde Arrecadou $ 1.143.000 Em apenas 15 minutos após a licitação.

Anteriormente, o recorde de venda de uma peça do guarda-roupa de Diana era detido por A Vestido de baile Victor Edelstein Foi desenhado para ela em 1989. O vestido tomara que caia de veludo de seda cor de vinho foi desenhado com uma linda saia tulipa e foi amplamente visto como um exemplo fundamental da maturidade da alfaiataria de Diana. Foi vendido por US$ 604.800 em leilão no início deste ano.

Mas a jaqueta bizarra vendida hoje não apenas ultrapassou esse valor recorde, mas também se tornou a jaqueta mais valiosa já vendida em leilão. (A Sotheby’s disse que o recorde pertencia anteriormente ao Cardigan Speech de Kurt Cobain durante a apresentação do Nirvana no MTV Unplugged.)

Criada em 1979 pelas designers de malhas Sally Muir e Joanna Osborne sob a marca Warm & Wonderful, esta peça apresenta um padrão de ovelhas brancas dispostas em fileiras. Uma ovelha negra se destaca da multidão na frente da jaqueta.

Sotheby’s “Embora estejamos eternamente gratos a ela pelo impacto que teve em nossos negócios, nosso mais profundo agradecimento reside em saber que ela teve uma conexão única com o design da Ovelha Negra”, disseram os designers Muir e Osborne sobre a Princesa Diana em um comunicado.

No entanto, poucas semanas depois de usá-lo, Diana relatou um pequeno defeito em uma das algemas, e o Palácio de Buckingham o devolveu à etiqueta. Muir e Osborne não hesitaram em costurar uma nova peça para ela e mais tarde receberam uma carta de agradecimento do palácio. Mais tarde, Diana “usou novamente” esta peça alternativa na partida de pólo de 1983 mostrada acima.

Inicialmente, esperava-se que a jaqueta fosse vendida entre US$ 50 mil e US$ 80 mil, mas depois de um total de 44 lances, o preço chegou a ser 14 vezes maior do que o esperado, segundo a Sotheby’s.

“Estamos entusiasmados que este querido suéter tenha agora encontrado um novo lar, carregando consigo o legado duradouro da Princesa Diana”, disseram Muir e Osborne em comunicado.