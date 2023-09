Os Rolling Stones falam sobre seu novo álbum “Hackney Diamonds”

Jagger zombou da ideia dos Rolling Stones como instituição. “É apenas uma banda”, disse ele.

Mas Ronnie Wood, o guitarrista que ingressou em 1975, valoriza a continuidade de seis décadas da banda. “Esta tem sido a minha praia todos estes anos, manter a minha fundação em funcionamento”, disse ele numa entrevista em vídeo a partir do seu apartamento em Barcelona. “Quando Mick e Keith se desentenderem, farei tudo o que puder para reuni-los novamente – pelo menos fazê-los conversar e ligar os motores novamente.”

O título do álbum vem da gíria londrina. Hackney é uma área no leste de Londres que há muito tempo tem uma má reputação, embora tenha se tornado mais sofisticada recentemente. “Diamantes Hackney” existem, explicou Wood Pedaços de vidro quebrado Dos pára-brisas quebrados dos carros, deixe-os com uma palavra, Isso quebrou.

“Muitas músicas do álbum têm essa explosão”, disse Wood. “Este é um álbum realmente direto.”

Com a produção do novo LP, a banda recuperou “um senso de urgência”, disse Jagger via vídeo de Paris, com pinturas da elegante nobreza francesa na parede atrás dele. É claro que os membros de longa data dos Rolling Stones – Jagger, 80, Richards, 79, e Wood, 76 – não estão ficando mais jovens.

“Eu disse a Keith: ‘Se não tivéssemos um prazo, nunca seríamos capazes de terminar este álbum'”, disse Jagger. “Então eu disse: ‘O prazo final é o Dia dos Namorados de 2023. Depois sairemos e faremos um tour.’ Isso é o que costumávamos fazer. Você sabe, você tem que terminar Exile on Main Street porque tem um tour reservado.

Mesmo sem novos álbuns, os Stones continuaram em turnê nas décadas de 2000 e 2000. A banda entrava em estúdio ocasionalmente para começar as músicas, mas nunca conseguia terminá-las. Enquanto isso, Jagger e Richards acumularam um acúmulo de material novo em vários estágios, escrito separadamente, mas aguardando toques colaborativos da banda.