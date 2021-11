A interrupção da Internet da Comcast Xfinity afeta clientes em todos os Estados Unidos

Os clientes da Comcast em várias regiões dos Estados Unidos, incluindo partes de Nova Jersey, Pensilvânia e Illinois, relataram interrupções no serviço de Internet Xfinity na manhã de terça-feira. O serviço de rastreamento de interrupções Downdetector registrou mais de 52.000 relatórios de interrupções por volta das 9h00 ET, com a maioria reclamando de uma “interrupção total” do serviço.

A Comcast não respondeu a vários pedidos de comentários da CNN Business.

Alguns usuários relataram problemas de conexão com a página da Web do Xfinity Status Center, que mostra onde os problemas ocorrem.

“Alguns clientes estão enfrentando interrupções de serviço intermitentes como resultado de um problema de rede”, um tweet lido de uma conta do Xfinity enviado por volta das 11h ET. “Nossas equipes estão trabalhando ativamente para trazer os clientes afetados de volta online, enquanto continuamos as investigações. Pedimos desculpas aos afetados.”

O aumento nos relatórios de interrupções durou uma hora antes de diminuir gradualmente. Por volta das 9h30 ET, o número de relatórios no Downdetector havia caído para pouco mais de 20.000, e alguns usuários no Twitter estavam relatando a recuperação da Internet, ou pelo menos eles conseguiram acessar a página de suporte do Xfinity para ver quando era esperado . retomar seu serviço. Às 11h ET, havia apenas cerca de 3.000 relatórios de interrupções no Downdetector.