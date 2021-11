Futuros do Dow Jones: Rally do mercado pausa enquanto Tesla cai; Os preços do IPO de Rivian disparam à medida que uma nova empresa leva 8 empresas a abrir o capital

No final da terça-feira, os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente, junto com os do S&P 500 e do Nasdaq, já que a tão esperada oferta pública inicial (IPO) de Rivian foi precificada acima de uma faixa já elevada. segurando arrivista (UPST) As ações da COIN divulgaram ganhos importantes durante a noite.







O mercado de ações caiu ligeiramente na terça-feira Tesla (TSLA) caiu com força novamente.

Estoque UPST, Peça da Rainha (Moeda), FuboTV (FUBO), pelo traço (traço), Brinde (Brinde), programas de unidade (WL), proximidade (os documentos), Mundo eletrônico online (GLBE) e rival Tesla EV Novo (NIOOs ganhos são informados após terça-feira.

UPST, DoorDash, FuboTV e Unity Software foram lançados no final de 2020, enquanto as ações COIN, Doximity e Global-e Online foram lançadas este ano.

As ações da Nio, que não são mais uma “nova IPO”, começaram a ser negociadas há pouco mais de três anos.

A maioria dessas ações teve grandes ganhos, ou pelo menos viram fortes ganhos no ano passado. Mas muitos foram grandes perdedores da noite para o dia, e isso não era um bom sinal para uma recuperação do mercado. Os ganhos e a orientação das manchetes foram sólidos, mas as ações da UPST caíram cerca de 20% após serem negociadas em níveis importantes nos últimos dias. Estoque de moedas diminuiu 10% Lucros da Coinbase perdidos O comércio de criptomoedas caiu mais do que o esperado. As ações da Unity e DOCS também foram vendidas pesadamente após resultados conflitantes. As ações da TOST caíram fortemente, enquanto as ações da FUBO e da Global-e também caíram.

No entanto, o estoque de Dash subiu 20%. Resultados e aquisições da DoorDash. Isso indica um movimento acima da linha de 50 dias e mais para o estoque DoorDash.

As ações de Nio caíram ligeiramente após A startup China EV superou o número de visualizações Mas ele deu uma orientação pobre.

Vários IPOs de 2021 foram publicados na quarta-feira, incluindo … Olaplex (OLPX), Ablofin (Aplicativo), Monday.com (MNDY), bolso (Missão) Irmãos holandeses (Bruce) E Colecionáveis ​​confirmados (AFRM)

IPO de Rivian

A oferta pública inicial de Rivian custou 153 milhões de ações condensadas em US $ 78 por ação na noite de terça-feira. Isso estava acima da faixa de preço que já havia sido aumentada de $ 72 para $ 74. A empresa EV, apoiada pela Amazon e pela Ford, planejou originalmente oferecer 135 milhões de ações. RIVN IPO levantou $ 11,9 bilhões, dando a Rivian uma avaliação inicial de $ 70 bilhões.

As ações da Rivian começarão a ser negociadas como RIVN na quarta-feira.

Rivian iniciou as entregas limitadas de seu caminhão elétrico R1T em setembro, e atingiu motores gerais (GM), fortaleza (F) e a Tesla no mercado. O grande SUV RS1 será lançado no final do ano. Mas muito foco de produção estará em Amazon.com (AMZN), que encomendou 100.000 vans elétricas de Rivian.

A oferta pública inicial de Rivian ocorre no momento em que as ações da Tesla despencam, mas após um aumento vertiginoso nas últimas semanas.

Tesla Stock

As ações da TSLA caíram 12% para 1.023,50 na terça-feira, após a queda de 4,8% na segunda-feira, quando o CEO Elon Musk indicou que venderia 10% de sua participação na Tesla. Na segunda-feira, a empresa revelou que Kimball Musk, irmão de Elon, vendeu US $ 109 milhões em ações da TSLA em 5 de novembro.

Mas o gigante EV subiu 11 semanas consecutivas. As ações da Tesla estão logo abaixo da seqüência de 21 dias. ainda bem acima de 900,50 base do copo Compra de pontos, de acordo com Análise MarketSmith, mas desistiu da maior parte desses ganhos.

Os investidores que compraram a 900,50 pontos de compra têm a decisão de obter alguns lucros do TSLA – caso ainda não tenham obtido alguns ganhos. Anteriormente, os investidores em ações da Tesla tinham muito mais espaço.

Ações da Tesla e OLPX em execução IBD Leaderboard. Os estoques Tesla, Affirm, Dutch Bros, Unity e UPST estão disponíveis em defeito 50.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow caíram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,2% e os do Nasdaq 100 caíram 0,2%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

aumento do mercado de ações

A alta do mercado de ações finalmente teve um dia de baixa, mas não cedeu muito terreno. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,3% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 perdeu 0,35% e o Nasdaq Composite caiu 0,6%, com TSLA e PayPal (PYPL) pesam em ambos. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 0,6%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6,5 pontos base para 1,32%, o menor valor em várias semanas.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 0,8%, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities ETFajuste) 0,2% de desconto. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) subiu 0,4%, com vários líderes de software divulgando ganhos sólidos na terça-feira. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 0,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(dispensado 0,75% e Global X US Infrastructure Development ETF)berço) caiu 0,3% após os ganhos de segunda-feira, impulsionados pela infraestrutura. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) diminuiu 0,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) representou 1,9%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Até 0,4% e o ETF de seleção financeira SPDR)XLF) afundou 0,55%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 2,3% e o ARK Genomics ETF (ARKG) perdeu 2,5%. As ações da Tesla continuam a ser o ETF número um da ARK Invest. Muitos ARK ETFs possuem ações COIN.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Análise de aumento de mercado

Depois de subir quase 2.000 pontos desde a baixa do início de outubro, o Nasdaq caiu 95,82 pontos na terça-feira, encerrando uma sequência de vitórias consecutivas de 11 dias. A ascensão do mercado de ações foi totalmente natural e saudável. O Nasdaq está agora 5,3% acima da linha de 50 dias, enquanto o Nasdaq 100 está 5,6% acima desse nível. Ambos ficaram acima da marca de 6%, indicando que estão alongados.

Sim, alguns líderes, principalmente as ações da Tesla, recuaram um pouco. Mas, no contexto de grandes mudanças nas últimas semanas e meses, os gráficos não parecem seriamente danificados.

O ideal é que a alta do mercado de ações pare ou caia modestamente por alguns dias ou mesmo semanas, permitindo que as médias móveis se atualizem e dando aos líderes a oportunidade de introduzir novas oportunidades de compra. Se o Nasdaq se recuperar rapidamente, ele se estenderá quase imediatamente.

Vender ações da UPST, ações de moedas e muito mais é preocupante. Os IPOs têm sido um grande vencedor desde o crash do coronavírus, colocando o “novo” no CAN SLIM. Se o novato, o estoque da unidade e mais problemas, será um mau sinal para as ações de primeira linha e para a recuperação do mercado.

Mas é apenas uma sessão noturna para algumas ofertas públicas iniciais. UPST Stock, et al. Ele pode se recuperar na sessão de quarta-feira ou nos próximos dias. Ou talvez esses IPOs específicos devam ter uma pausa, mas novas emissões e ações de crescimento em geral ainda estão subindo.

O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado de ações ainda está em boa forma. Não há nenhuma razão forte para reduzir a exposição líquida neste momento. Mas pode não ser o momento de fazer muitas novas compras. Se a alta do mercado se reverter nos próximos dias, você provavelmente encontrará rompimentos e entradas antecipadas. Se a alta do mercado se recuperar nos próximos dias, o quão longe ela pode ir antes que sinais de alerta perigosos pisquem.

As ações da Tesla são um ótimo exemplo de por que os investidores não devem comprar ofertas prolongadas, mesmo com um verdadeiro líder de mercado. Qualquer pessoa que comprou em um dos vários pontos de compra adequados nas últimas semanas ainda está forte ou agudamente em alta nas ações da TSLA. Mas se você comprar por um preço mais alto na quinta-feira, terá uma queda de 18%.

Este é o momento de deixar seu portfólio trabalhar para você, enquanto você trabalha em suas listas de observação.

