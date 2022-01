A ideia de ‘assassino epidêmico Omicron’ ignora os riscos de longo prazo de COVID

Às vezes perdida entre as evidências de que um Omicron alternativo para COVID-19 pode ser um meio, ironicamente, Acabando com a epidemiaSintomas leves e alta infecção podem levar à imunidade coletiva. Esta pergunta: E quanto ao COVID prolongado? Isso é particularmente relevante para profissionais de prevenção de infecções (IPs) e outros profissionais de saúde que se encontram mais uma vez na linha de frente de outro boom.

De acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), COVID longo “É um grupo de sintomas que pode persistir semanas ou meses após a infecção com o vírus que causa COVID-19 ou pode aparecer semanas após a infecção. COVID prolongado pode acontecer a qualquer pessoa com COVID-19, mesmo se a doença for leve ou se Ele não tinha sintomas. “

Linda Spaulding, RN-BC, CIC, CHEC, CHOP, membro de Combatendo a infecção hoje®O Conselho Editorial Consultivo (EAB) disse ter “visto atletas na casa dos vinte anos em uma lista de espera para transplantes de pulmão duplo devido a um longo COVID. Isso é algo que tem consequências a longo prazo. Algumas pessoas estão falando sobre a névoa do COVID. Eles simplesmente não conseguem colocar seus pensamentos juntos. “

Além disso, mesmo os tratamentos para quem sofre de COVID há muito tempo podem afetar adversamente o corpo do paciente.

Os parceiros responsáveis ​​pela implementação e outros profissionais de saúde nas linhas de frente também correm o risco de contrair o vírus COVID por um período prolongado. “Se os profissionais de saúde tiverem de desistir de seus empregos, o que acontecerá?”, Diz Spaulding.

uma estudo de pré-impressão Por investigadores da Universidade de Oxford no site medRxiv, ele compara varreduras cerebrais de infecção por SARS-CoV-2 em 394 pacientes com COVID-19 com teste positivo contra 388 pacientes em um grupo de controle. “Identificamos efeitos significativos de COVID-19 no cérebro com perda de massa cinzenta no giro parahipocampal esquerdo, córtex orbitofrontal lateral esquerdo e ínsula esquerda”, diz o estudo. “Ao olhar para toda a superfície cortical, esses achados se estendem ao córtex cingulado anterior, giro supramarginal e pólo temporal.”

Conforme observado por Kevin Kavanagh, MD Tecnologia da informação e Comunicação®A principal dificuldade na tentativa da sociedade de conduzir o COVID-19 de uma pandemia em pandemia é que o COVID não é apenas um vírus respiratório. Kavana livros Em outubro, o SARS-CoV-2 é semelhante ao HIV porque pode “se espalhar silenciosamente por todo o corpo do hospedeiro e atacar quase todos os órgãos”.

Os profissionais de saúde e outros profissionais de saúde não são imunes ao coronavírus por longos períodos, mas nem sempre são acreditados quando se queixam de sintomas, como mencionado No atlântico Em novembro. O autor escreve que “entrevistou mais de uma dúzia … profissionais de saúde dos Estados Unidos e do Reino Unido que sofrem de COVID há muito tempo. A maioria deles me disse que ficou chocada com a velocidade com que foram despedidos por seus colegas . ”

Durante a pandemia, diz Monica Gandhi, MD, MPH, especialista em doenças infecciosas e professora da Universidade da Califórnia em San Francisco, o COVID-19 se tornará um incômodo sazonal como o resfriado comum e a gripe. eu disse Tecnologia da informação e Comunicação® em um Pergunta e resposta Em setembro “Se você estudar a história das doenças infecciosas … não houve uma única infecção que não pudéssemos superar se não infectasse o sistema imunológico ou se tivéssemos uma vacina adequada. Se você desenvolveu um vacina eficaz para infecções, mesmo em face da hesitação da vacina e da falta de aceitação da vacina, você vai chegar lá porque a imunidade é a única coisa que o ajuda a superar a pandemia. “

Sobre Omicron, Recentemente Gandhi Contar “Estamos agora em um estágio completamente diferente”, diz Bloomberg. “O vírus sempre estará conosco, mas espero que essa alternativa cause tanta imunidade que acabe com a epidemia”.