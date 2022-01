Autoridades de saúde da área de Portland afirmam que a Omicron interromperá hospitais e serviços públicos

Autoridades de saúde em três condados da área metropolitana de Portland emitiram um alerta na quinta-feira, dizendo que uma variante do coronavírus omicron está se preparando para interromper hospitais, creches, empresas e serviços públicos nas próximas semanas.

Eles disseram que, embora as vacinas permaneçam com excelente proteção contra doenças graves, a variante Omicron se comporta de maneira muito diferente das cepas anteriores.

Muitas pessoas vacinadas e até mesmo pessoas que recebem reforço contraem infecções leves e podem precisar ficar em casa e entrar em quarentena para evitar infectar outras pessoas.

A oficial de saúde do condado de Multnomah, Dra. Jennifer Vines, disse que o número de casos na área metropolitana dobrou semana a semana e há sinais preocupantes de que, embora a maioria das infecções por omicron seja leve, as hospitalizações também estão aumentando.

As chamadas EMS aumentaram 40%. Um grande departamento de emergência em Portland, disse Vines, estava praticamente sem espaço.

Um paciente na unidade de terapia intensiva da Oregon Health & Science University durante o surto COVID-19 em agosto passado. Christina Wentz-Graf / OPB

Esta sala de emergência está localizada no Portland Providence Medical Center, no nordeste de Portland, de acordo com a porta-voz do condado de Multnomah, Julie Sullivan Springette.

Na quinta-feira, a Autoridade de Saúde do Oregon relatou mais de 7.615 novos casos diagnosticados de COVID-19, um novo recorde de pandemia e o quarto dia consecutivo de quebra de recorde. O número está sendo contado, dado falta de acesso Para testes de PCR e uso generalizado de testes de antígenos internos, que não resultam em nenhum relatório de saúde pública.

Os hospitais relataram 588 pessoas sob cuidados que tiveram resultados positivos.

Os departamentos de saúde pública do condado de Multnomah, Washington e Clackamas também anunciaram que não mais conduziriam rastreamento de contatos e investigações de casos individuais.

Pessoas com Omicron tornam-se contagiosas e sintomáticas mais rapidamente do que pessoas com variantes preexistentes, o teste de PCR é mais difícil de obter e os resultados dos testes em casa não são relatados aos departamentos de saúde pública. Como resultado, o rastreamento de contato realmente não funciona, disseram autoridades de saúde.

“É como colocar uma pá de neve em um furacão. É uma ótima ferramenta, mas não é a certa”, disse a Dra. Sarah Hader, oficial de saúde do condado de Clackamas.

Em vez de esperar uma ligação ou acompanhamento individual se o resultado do teste for positivo, os departamentos de saúde pública pedem que as pessoas busquem informações do sistema de saúde que realizou o teste ou sigam as recomendações online do boicotee país e federação autoridades de saúde pública.

Alguns profissionais de saúde pública das equipes de investigação de casos estão sendo realocados para trabalhar nos esforços para obter mais vacinas e reforços, e outros se concentrarão na investigação de surtos em ambientes de alto risco.

Autoridades de saúde pública disseram que a maioria das pessoas deve esperar encontrar o vírus neste mês.

Autoridades disseram que pessoas com 50 anos ou mais – assim como pessoas com problemas de saúde subjacentes – têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves. Eles devem tomar precauções extras e pedir às pessoas com quem convivem que façam o mesmo.

Mais importante: esteja atento a tiros de reforço, use uma máscara apropriada perto de outras pessoas e reduza reuniões desnecessárias.

As pessoas devem ter um plano para o caso de adoecerem.

Pessoas que correm o risco de infecção devido à idade ou condições de saúde devem entrar em contato com seu médico se ficarem doentes.

Pessoas com 50 anos ou menos têm maior probabilidade de desenvolver sintomas leves de resfriado e se recuperar em casa.

Com os suprimentos de teste limitados, as pessoas com sintomas de COVID-19 devem presumir que têm o vírus, podendo ou não obter a confirmação.

Isso significa isolamento de outras pessoas por pelo menos cinco dias, de acordo com as diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Fique em um quarto separado e use um banheiro separado, se possível. Fique hidratado e descanse. Use uma boa máscara, inclusive ao redor dos membros da família, por 10 dias e evite contato com pessoas em risco de doenças graves por 10 dias.

Autoridades de saúde disseram não esperar mais nenhuma restrição obrigatória aos negócios ou reuniões, mas estão pedindo às pessoas que considerem o adiamento de grandes reuniões ou a sua transferência online.