A FIA emite uma declaração sobre a investigação da equipe Red Bull de Fórmula 1 sobre Horner

O órgão dirigente do desporto não indicou os detalhes do assunto, mas explicou que está comprometido com “os mais altos padrões de integridade, justiça e inclusão no desporto”.

A declaração ocorre duas semanas depois que a notícia da investigação interna foi publicada pela primeira vez na mídia.

As histórias iniciais revelaram que Horner foi objeto de uma investigação pela controladora austríaca Red Bull GmbH após alegações não especificadas de má conduta por parte de uma funcionária, com o gerente da equipe negando qualquer irregularidade.

A investigação centrou-se numa entrevista conduzida por um advogado independente em nome da Red Bull no dia 9 de fevereiro. Horner então apareceu no lançamento do novo RB20 em Milton Keynes em 15 de fevereiro.

No dia seguinte ao lançamento, novas especulações da mídia sobre a natureza das alegações destacaram a questão, o que posteriormente levou a reações de dois dos principais interessados ​​no esporte.

Em comunicado fornecido ao Motorsport.com na segunda-feira, a FIA disse: “Com relação à investigação independente atualmente conduzida pela Red Bull GmbH, a FIA reitera que até que a investigação seja concluída e o resultado seja conhecido, nós não comentarei mais.”

“A FIA continua comprometida em manter os mais altos padrões de integridade, justiça e inclusão dentro do esporte”, acrescentou.

A posição da FIA também está expressa no artigo 12.2.1f do Código Desportivo Internacional, que torna crime potencial “qualquer palavra, ato ou escrito que cause dano ou perda moral à FIA, seus órgãos, membros ou dirigentes executivos”. “De modo mais geral, no interesse do automobilismo e nos valores que a FIA representa.”

Conforme relatado anteriormente na noite de domingo, a Fórmula 1 emitiu seu primeiro comentário sobre o assunto, sugerindo que deseja ver uma resolução rápida.

“Observamos que a Red Bull iniciou uma investigação independente sobre as alegações internas da Red Bull Racing”, disse a empresa em comunicado.

Ele acrescentou: “Esperamos que o assunto seja esclarecido o mais rápido possível, após um processo justo e abrangente, e não faremos mais comentários neste momento”.

A declaração da Fórmula 1 segue comentários anteriores da Ford, empresa que trabalha com a Red Bull Powertrains para criar um novo motor para as equipes Red Bull e RB em 2026.

Naquele que foi o primeiro comentário de um parceiro da Red Bull sobre o assunto, o presidente global da Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, disse que a fabricante estava monitorando a situação.

“Como uma empresa familiar e uma empresa que segue padrões muito elevados de conduta e integridade, esperamos o mesmo de nossos parceiros”, disse Rushbrook à AP.

“Parece-nos, e pelo que nos foi dito, que a Red Bull está a levar a situação muito a sério. E, claro, eles também estão preocupados com a sua marca.

Ele acrescentou: “É por isso que conduziram uma investigação independente e, até vermos a verdade que surgirá disso, é muito cedo para comentarmos tudo”.