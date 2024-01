A ex-mulher de Christian Oliver agradece a “demonstração de amor” após a morte do ator e de suas filhas

celebridades

Jessica Klepser, ex-esposa do falecido ator Christian Oliver, disse que a “demonstração de amor” que recebeu após a trágica morte de seu ex-marido e de suas duas filhas na semana passada foi “além das palavras”.

O ator de 51 anos de “Hunters” e “Speed ​​​​Racer” morreu na quinta-feira quando o pequeno avião em que estavam caiu no oceano perto de uma ilha no Mar do Caribe.

Oliver, cujo nome verdadeiro era Christian Klepser, estava com suas filhas Madita, 12, e Annick, 10, quando morreram ao lado do piloto Robert Sachs.

Tirando Para Instagram Klebser disse na segunda-feira que seu ex-marido e suas filhas estão “todos observando-a” enquanto ela enfrenta a trágica perda.

“Das pessoas mais próximas do meu coração, da minha comunidade, de pessoas distantes, de completos estranhos… vejo as mensagens, ouço as palavras e isso me dá muita força”, dizia seu comunicado.

“Eu também sinto profundamente o amor de Madita, Annick e Christian! Eles estão aqui comigo a cada passo do caminho e estão cuidando de nós.”

Klebser, que se divorciou de Oliver em 2022, incentivou seus seguidores a “continuarem espalhando amor”.

“Abrace seus entes queridos, diga-lhes que você os ama e sejam gentis uns com os outros”, ela continuou. “E pare de discutir e se preocupar com as pequenas coisas. Não vale a pena. A vida é tão preciosa e estamos todos juntos nisso.”

Na semana passada, a declaração emocionante de Klepser foi compartilhada No instagram Postado pela página Wundabar Pilates por Amy Jordan, proprietária da empresa.

Klepser atua como gerente regional da filial da empresa na Califórnia.

Sua comovente declaração tocou no quanto Oliver e suas filhas são amados por sua família, amigos e membros da comunidade.

“Tenho a sorte de ter Madeta e Anik em nossas vidas por muitos anos, e guardo em meu coração as memórias de festas na piscina, festas do pijama, apresentações escolares e viagens à Disneylândia”, dizia parte do comunicado.

“O vínculo profundo, o riso contagiante e o espírito aventureiro que Madita e Anik compartilharam farão muita falta em suas comunidades.”

Oliver e seus filhos estavam sendo transportados da Ilha Bequia para Santa Lúcia quando seu avião monomotor “encontrou dificuldades e caiu no oceano”.

A Guarda Costeira recuperou os corpos dos destroços, que caíram a 21 metros de profundidade.