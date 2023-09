A estimulação magnética transcraniana pode tratar a depressão. Pesquisas de ponta sugerem que também pode ajudar a tratar autismo, TDAH e TOC.

Desde o início da pandemia de COVID-19, mais atenção tem sido dada aos problemas de saúde mental, incluindo a depressão Mais do que nunca. Uma nova opção de tratamento, particularmente para a depressão, a estimulação magnética transcraniana, está lentamente a ajudar a resolver algumas destas necessidades significativas não satisfeitas na nossa sociedade.

A pesquisa também está explorando o uso da estimulação magnética transcraniana para diversas outras condições, incluindo transtorno obsessivo-compulsivo, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dor crônica e, possivelmente, para retardar a progressão dos sintomas de demência.

O que sabemos até agora sobre esta forma emergente de tratamento? Ele cumpre sua promessa para pessoas com depressão?

Como funciona e quem recebe agora?

Estimulação magnética transcraniana Envolve a aplicação de uma série de pulsos magnéticos através de uma bobina colocada no couro cabeludo. Enquanto o paciente fica sentado na cadeira, acordado e relaxado, o campo magnético ativa neurônios no cérebro, mudando gradualmente a atividade dos circuitos cerebrais que são interrompidos na depressão. Acredita-se que isso ajude a restaurar a interação normal entre as áreas do cérebro.

Os efeitos colaterais são Geralmente é leve e temporário. Eles podem incluir desconforto no couro cabeludo, dor de cabeça, formigamento ou espasmos no rosto e tontura por um curto período de tempo após uma sessão de tratamento.

Há evidências consistentes eficácia Terapia de estimulação magnética transcraniana para episódios depressivos graves. Seu uso é apoiado por numerosos ensaios clínicos, bem como por estudos reais que mostram seus benefícios em mais de 100 países. 50% dos pacientes recebem tratamento. Atraiu financiamento do Medicare durante vários anos e está agora a ser gradualmente integrado em toda a Austrália.

Mas ainda existem vários problemas remanescentes com o uso da terapia de estimulação magnética transcraniana. Primeiro, isso envolve a vinda do paciente à clínica todos os dias, de segunda a sexta-feira, durante quatro a seis semanas. Isso é ineficiente e caro.

Estes dois problemas poderão eventualmente ser resolvidos através do desenvolvimento dos chamados protocolos “acelerados” – tratamentos que administram doses mais elevadas em menos dias. Um paciente pode receber quatro ou cinco dias de tratamento com altas doses em uma semana, em vez de distribuir toda a dose do tratamento por um mês ou mais.

estudos Tanto a nível nacional como no estrangeiro estão a começar a demonstrar entregas e serviços mais eficientes. Benefícios clínicos muito rápidos Com estes novos sistemas terapêuticos.

E quanto a outras condições?

Além da implantação clínica da estimulação magnética transcraniana para o tratamento da depressão, a investigação mostra cada vez mais o seu valor potencial noutras condições.

Uma série de estudos demonstrou que um tipo um pouco diferente de estimulação magnética transcraniana, que é capaz de estimular áreas mais profundas do cérebro, mas ainda vem de uma bobina baseada no couro cabeludo, pode ser eficaz no tratamento de sintomas em alguns pacientes com Transtorno obsessivo-compulsivo (transtorno obsessivo-compulsivo). Este é um desenvolvimento crítico, dado que muitos pacientes com TOC não conseguem melhorar com medicamentos e terapias psicológicas, e há poucos tratamentos novos em desenvolvimento para a doença.

A estimulação magnética transcraniana tem sido usada para o TOC consentimento Para uso clínico nos Estados Unidos e disponível em um número limitado de serviços clínicos na Austrália.

O tratamento mostra-se promissor Transtornos de dependênciaincluindo o desenvolvimento de uma abordagem utilizando estimulação magnética transcraniana para Ajudando os pacientes a parar de fumar. Um ensaio inicial desta abordagem mostrou pelo menos duplicação da proporção de pacientes que não fumaram durante as primeiras seis semanas.

A estimulação magnética transcraniana também pode ajudar as pessoas a controlar a dor crônica. Múltiplas abordagens usando tecnologia estão mostrando resultados promissores Diretrizes estão surgindoMas o curso clínico estabelecido ainda não está bem definido.

Um grupo de pesquisadores de todo o país liderado por Professor Peter Enticut em Melbourneconduz pesquisas líderes mundiais tentando desenvolver maneiras de usar a estimulação magnética transcraniana para ajudar pacientes adolescentes e adultos com autismo, particularmente para melhorar a capacidade de compreensão e interação social.

À medida que a necessidade clínica aumenta, as primeiras pesquisas também estão explorando se a estimulação magnética transcraniana pode aliviar os sintomas da doença. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

A investigação já demonstrou que a estimulação magnética transcraniana pode melhorar, pelo menos temporariamente, as capacidades de pensamento numa série de perturbações, incluindo doença de Alzheimer. Isto está sendo aplicado agora para ver se pode melhorar a atenção dos pacientes com TDAH. Atualmente, esta pesquisa ainda está em seus primórdios.

Os efeitos duram?

Até agora, qualidade certificado Sobre a persistência dos efeitos e a necessidade de tratamento de manutenção com estimulação magnética transcraniana na depressão é incompleta. A pesquisa está analisando se a estimulação magnética transcraniana menos contínua (por exemplo, um tratamento a cada duas semanas) pode prevenir a recorrência da depressão em pacientes que responderam bem. Estudos preliminares Sugere que a terapia de manutenção é eficaz, mas não existem estudos de alta qualidade suficientes para convencer o Medicare a apoiá-la.

O Medicare também não financia o fornecimento de estimulação magnética transcraniana a pacientes que sofrem de depressão recorrente em mais de uma ocasião.

Isto é muito incomum. Pacientes com depressão podem receber vários cursos de medicação antidepressiva, psicoterapia ou ECT com base em níveis semelhantes de evidência. Isto também se aplica à maioria dos outros tratamentos médicos.

Na prática clínica, é Evidências limitadas disponíveisParece claro que se um paciente respondeu uma vez à EMT, é mais provável que responda novamente. Até que esse problema seja resolvido, os pacientes permanecem em uma situação nada invejável. Eles sabem que existe um tratamento eficaz que já funcionou para eles, mas só podem acessá-lo com grande custo ou através de internação prolongada em hospitais privados.

