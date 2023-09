‘Montanhas’ mais altas que o Monte Everest descobertas em ‘estrutura antiga’ ao redor do núcleo da Terra

Um novo estudo da terra sob os nossos pés descobriu que uma antiga estrutura do fundo do oceano poderia envolver o núcleo do planeta, que pode ser mais alto que o Monte Everest em algumas áreas.

Um novo mapa de alta resolução do núcleo revelou coisas que os cientistas não sabiam antes Estádio que foi publicado pela primeira vez em abril.

A descoberta descobriu que uma camada fina mas densa se encontra a cerca de 2.900 quilómetros abaixo da superfície, no limite do manto central, onde a rocha encontra o núcleo exterior derretido do planeta.

O estudo citou a geóloga Samantha Hansen, da Universidade do Alabama, dizendo: “Investigações sísmicas, como a nossa, fornecem imagens da mais alta resolução da estrutura interna do nosso planeta, e descobrimos que esta estrutura é consideravelmente mais complexa do que pensávamos anteriormente”. .” “.

“Nossa pesquisa fornece ligações importantes entre a estrutura da Terra rasa e profunda e os processos sistêmicos que impulsionam nosso planeta”, acrescenta ela.

Hansen e a sua equipa conduziram a investigação a partir de 15 estações diferentes na Antártida, utilizando ondas sísmicas geradas por terramotos para criar um mapa do aspecto do interior do planeta.

A equipe identificou a energia inesperada segundos depois de uma onda refletir fora da fronteira a partir de dados sísmicos. Os resultados mostram que embora a camada seja muito fina, ela se estende por vários quilômetros, e tem sido chamada de zonas de velocidade ultrabaixa (ULVZs) devido à velocidade extremamente baixa das ondas.

Devido às características das ULVZs, os especialistas acreditam que a camada pode variar muito em elevação. O geofísico Edward Garnero, da Universidade Estadual do Arizona, acrescenta: “A espessura do material varia de alguns quilômetros a [tens] De quilômetros. “Isso indica que vemos montanhas no coração da Terra, que em alguns lugares chegam a atingir cinco vezes a altura do Monte Everest.”

Estas montanhas subterrâneas podem desempenhar um papel importante na forma como o calor escapa do interior da Terra e alimenta campos magnéticos e erupções vulcânicas.

Os estudos da equipa sugerem que a camada pode cobrir todo o núcleo, mas é necessário fazer mais investigação para determinar se este é o caso.

