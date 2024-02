A dengue atinge o Havaí duas vezes em uma semana Poderia se tornar endêmico?

O Departamento de Saúde do Havaí confirmou mais uma vez um caso de dengue relacionado a viagens, desta vez na ilha de Maui, o segundo caso na semana, depois do de Oahu. O último incidente antes que isso acontecesse foi em dezembro. Na altura, o Departamento de Terras e Recursos Naturais do Havai lembrou aos residentes que os mosquitos só precisam de pequenas quantidades de água parada para se reproduzirem, tais como baldes, plantas, pequenos recipientes e floreiras.

De acordo com o Departamento de Saúde do Havaí, os casos desta semana e vários outros ao longo de 2023 envolvem indivíduos que viajaram recentemente para locais fora dos Estados Unidos onde a dengue é comum.

A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que se espalha em regiões tropicais e subtropicais. Os sintomas incluem febre súbita, dor de cabeça intensa, dor nas articulações e nos olhos e erupção na pele, e geralmente desaparecem dentro de uma a duas semanas. No entanto, em casos raros, a doença pode evoluir para febre hemorrágica da dengue, que pode ser fatal.

Embora não haja cura para a dengue, existem medidas preventivas a serem tomadas durante as viagens e o avanço da vacina, que discutiremos a seguir.

O Havaí abriga espécies de mosquitos capazes de transmitir a dengue.

mas, Dengue Não foi estabelecido ou estabelecido no Havaí. Os últimos casos nesta fase limitaram-se a viajantes que regressaram de outras áreas afetadas.

Houve 250 casos confirmados de dengue adquirida localmente no Havaí em 2016.

O último caso de dengue adquirido localmente ocorreu no Havaí, em 2016. A dengue tornou-se uma preocupação premente naquela época, especialmente na Ilha Grande, onde o estado de emergência foi declarado devido ao surto. Num período de quatro meses, houve 250 casos confirmados, representando o maior surto de dengue no Havaí em 70 anos. Entre os infectados estão 25 visitantes do Havaí e 227 residentes.

Este surto foi provavelmente o resultado da introdução da dengue por viajantes infectados, que continuou através da subsequente transmissão local.

Por que a dengue não é endêmica no Havaí?

Isto se deve principalmente à falta de um grande número de mosquitos Aedes aegypti que causam a dengue, além de razões geográficas e ambientais.

O afastamento das ilhas havaianas é uma barreira natural contra a infecção por dengue. Isto, combinado com a presença limitada de mosquitos da dengue, reduz ainda mais a probabilidade de infecção.

O clima do Havaí é outro fator. Embora o clima do Havai seja claramente propício ao aparecimento de mosquitos, como muitos visitantes irão atestar, faltam-lhe, no entanto, as condições ideais e consistentes para a reprodução mais ampla dos mosquitos e a transmissão do vírus observada em áreas propensas à dengue. As variações sazonais nas chuvas e as grandes flutuações de temperatura no Havaí também ajudam a reduzir a propagação geral dos mosquitos.

O estado exerce controlos rigorosos, incluindo esforços de vigilância e controlo de mosquitos e intervenções de saúde pública. Ser proativo no Havaí ajuda a reduzir o risco de transmissão e a prevenir surtos.

A dengue poderia se tornar endêmica no Havaí?

Ainda existe algum risco de que a dengue se torne endêmica no Havaí. As razões para isso seriam:

Mais mosquitos Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Isso pode ocorrer inadvertidamente através de carga ou viagens humanas.

Mudanças na temperatura e na precipitação devido às alterações climáticas podem criar condições mais favoráveis ​​para os mosquitos.

Viajantes globais provenientes de áreas propensas à dengue poderiam trazer o vírus de volta ao Havaí, como aconteceu em 2016, potencialmente levando novamente à transmissão local.

Vacinas contra dengue.

A prevenção é o único tratamento geralmente disponível. Estratégias eficazes de prevenção giram em torno de evitar picadas de mosquitos.

O desenvolvimento de uma vacina contra a dengue está em andamento há cem anos. Diz-se que o progresso foi dificultado pelos desafios associados ao estabelecimento da imunidade aos quatro serótipos do vírus da dengue.

Duas vacinas estão disponíveis comercialmente, Dengvaxia e Qdenga.

O Dengvaxia destina-se principalmente a pessoas que já tiveram dengue ou residem em determinadas áreas onde a maioria das pessoas já foi exposta à dengue. Isso ocorre principalmente porque o risco de dengue grave pode aumentar naqueles que não foram expostos anteriormente.

No entanto, o Qdenga foi desenvolvido para quem nunca teve uma infecção antes.

Existem várias outras vacinas em desenvolvimento que são promissoras para o futuro.

Dicas para evitar picadas de mosquito no Havaí.

Embora a dengue não seja endêmica no Havaí, é melhor evitar picadas de mosquito.

Tenha cuidado durante os horários de pico de atividade dos mosquitos antes do pôr do sol e após o nascer do sol e em áreas sombreadas ou com água doce.

Escolha acomodações bem iluminadas ou com ar condicionado.

Escolha acomodações bem iluminadas ou com ar condicionado. Quando houver presença de mosquitos, considere tratar seu quarto com repelentes naturais ou químicos e desocupar a área após a pulverização.

Use roupas de proteção como primeira linha de defesa, incluindo calças compridas, meias e camisas de mangas compridas, especialmente perto do nascer e do pôr do sol.

As roupas podem ter recursos repelentes de mosquitos integrados.

Use repelente de mosquitos. Os repelentes recomendados pelo CDC incluem DEET, picaridina, óleo de eucalipto limão (OLE), PMD e IR3535.

Surtos de dengue continuam a ocorrer em várias partes do mundo, incluindo América Central e do Sul, Ásia (como as Filipinas), Oriente Médio, África e algumas ilhas do Pacífico (como os Territórios dos EUA, Samoa Americana, Estados Federados da Micronésia , Ilhas Marshall e Palau) e Caribe (incluindo Porto Rico). Os países com as maiores taxas de dengue são Nicarágua, Belize, Honduras e El Salvador.

